Pro Václava Krále představoval design ucelený způsob myšlení, komplexní myšlenkový proces, v němž se neoddělitelně prolíná estetika, aerodynamika, ergonomie, konstrukční proveditelnost a v neposlední řadě také odpovědnost k životnímu prostředí a zdrojům.
Král byl skutečným renesančním člověkem, který dokázal vozidlo navrhnout nejen od prvního skicáku, ale detailně propočítat a nakreslit i jeho vnitřní mechaniku.
Na výstavě v Roztokách je tento přístup patrný z každého exponátu. Návštěvníci tam najdou originální autorské návrhy, pracovní skici, konceptuální výkresy i věrné modely vozidel. Výstavu VÁCLAV.KRÁL automobilového designu bude možné navštívit až do konce března 2027.