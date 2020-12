Toyota Sports 800. Japonská bojovnice, která proháněla výrazně silnější auta

Japonskou Toyotu můžete vnímat různě. Například jako nudnou automobilku, která do nás už nějaké to desetiletí tlačí elektromobilitu na různé způsoby. Ano, to je ta značka, která zelektrifikovala trh Priusem – a nejen jím. Anebo jako automobilku, která všude, kam se podíváte, píše hybrid, plug-in hybrid, CVT a jiné chuťovky. Nebo jako automobilku, která si podmanila hlavně trhy Blízkého východu Land Cruiserem a staveniště Hiluxy či rozbila bank Corollou – asi nejúspěšnějším autem světa (když přimhouříme oko nad vozem 20. století, rekordním Fordem model T). Anebo jako automobilku bez emocí, ale s nezničitelnými auty kralujícími nejrůznějším žebříčkům spolehlivosti.