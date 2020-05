Funkční ojetina za jeden plat: I dvacetiletá toyota může být dobrá volba

Stěrače stírají, ostřikovače ostřikují a do nejbližšího marketu nebo na nádraží vždycky dojede... Spousta motoristů nevyžaduje nic víc a aut, která tuhle službu spolehlivě splní, ve skutečnosti existuje mnoho. Vyzkoušeli jsme Toyotu Avensis ze samotného závěru předchozího milénia, a v této roli suverénně obstála.

Proč nás zaujal právě Avensis? Řadí se sice do střední třídy, ale zvenčí i zevnitř je menší než třeba dnešní Octavia. Pokud má alespoň občas vozit víc než jednoho nebo dva lidi a tu a tam i nějaký náklad, dvacetileté auto střední třídy je z dnešního pohledu ten správný formát. V podstatě tak s trochou odvahy může sloužit i jako jediné auto v rodině, protože vždy a všude převeze, co potřebujete.

Ano, o tolik za posledních dvacet let nová auta vyrostla a něco kdysi velkého představuje dnes obdobu současného lehkého nadstandardu. V této věkové kategorii je všechno relativní. Hodnotu konkrétního kusu ovlivňuje mnohem víc jeho aktuální stav a obecná spolehlivost než právě velikost. A auto, které kdysi stálo přes osm set tisíc, není jen větší, ale má i velkoryseji dimenzovanou konstrukci než nějaký malý hatchback. Jinými slovy tužší kořínek a dost možná větší potenciál být každodenním dělníkem.

Zkoušený Avensis na ulici snadno přehlédnete. Okoukaný design a „neviditelná“ černá barva dělají svoje. S takovým autem si ani nemůžete někde udělat ostudu; dokud vypadá slušně, nikdo si nejspíš ani nevšimne, čím jste přijeli. A pohodlí a prostor kdysi nejlepší osobní toyoty jsou i dnešním pohledem stále víc než akceptovatelné.



To samé platí pro výbavu – dobová střední třída zahrnovala to, co dnes považujeme za standard – klimatizaci, boční okna i zrcátka s elektrickým ovládáním a pár dalších milých drobností. Vyzdvihnout je potřeba ukázkovou funkčnost téměř všeho a také mimořádně zachovalý stav interiéru, který je u avensisů tohoto stáří v podstatě pravidlem.

Tento konkrétní kus je poháněný nejvýkonnějším z tehdy existujících motorů, atmosférickým čtyřválcem 2.0 VVT-i, na tom ale příliš nesejde. Nabídka zážehových motorů o objemech 1,6, 1,8 a 2,0 litru je na první pohled monotónní. Na ten druhý už to tak není, různé verze spadají do tří různých konstrukčních řad, přičemž některé mají ventilový rozvod poháněný řetězem a jiné řemenem.

Ve výsledku je to ale celkem jedno. Pokud je motor v dobrém stavu, při adekvátní údržbě i dnes spolehlivě funguje každý z nich. U dieselů to tak být nemusí, uvažovat nad nimi proto v podstatě nemá význam. Mají mnoho moderních vymožeností (vstřikování common-rail raných generací, dvouhmotový setrvačník apod.) a přitom jsou hlučné a za nízkých otáček netáhnou. Benzinová strana má navíc přece jen jednu výjimku a tou je pozdní dvoulitr D-4 vybavený přímým vstřikováním, které je nákladné na údržbu a nemá rádo etanol přimíchávaný do současného benzinu.

Starší Toyoty jsou vyhlášené svým poněkud nudným charakterem a tento Avensis je přesně takový. Jízda s ním není nijak zábavná, není to žádný výjimečný zážitek, ale svezení je pohodové. Auto má relativně dlouhý rozvor a váží nějakých dvanáct metráků, takže je směrově stabilní a snadno zatáčí. Jízdním vlastnostem by určitě prospělo pořízení nových pneumatik. Ty zimní, celoročně používané, už mají jistě to nejlepší za sebou. Ale takto se zkrátka s podobnými auty zachází.

Co se týče technického stavu auta, je na dvacetileté stáří a nájezd přes čtvrt milionu kilometrů překvapivě výborný. Dá se předpokládat, že s trochou obezřetnosti a štěstí avensis zvládne třeba ještě jednou tolik.

Aktuální závady a nedostatky jsou v podstatě okrajovými záležitostmi: nefunkční podsvícení půlky přístrojů se vyřešilo přímo během testu výměnou žárovky a klepání od předního kola má na vině nejspíš tyčka stabilizátoru, která v japonské druhovýrobě vyjde na šest stovek. Řešit nefunkční dálkové ovládání u obou klíčů nemá vzhledem k hodnotě auta význam, naopak zadní lemy by si měly brzy zasloužit pozornost klempíře.

Na svou dobu vrcholný model s sebou samozřejmě nese i jistá rizika. Je to třeba poměrně složité zadní víceprvkové zavěšení, jehož generálka nevyjde levně, nebo některé specifické díly – třeba již jmenovaný dálkový ovladač centrálního zamykání. Kumulace více oprav tohoto typu může převýšit zbytkovou hodnotu auta. U námi doporučovaných benzinových motorů je také potřeba přenést se přes relativně vyšší spotřebu, osmi- až desetilitrovou. To je daň v prvním případě za komfort a ve druhém za bezproblémový provoz zejména na krátkých trasách.