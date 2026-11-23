Když si ve druhé polovině 80. let chtěla v Evropě hlava rodiny nebo nějaká firma pořídit velké komfortní auto, rozhodně nemusela volit pouze produkty drahých prémiových výrobců. Své zástupce v segmentu vyšší střední třídy totiž mívala i většina evropských masových značek, pro které to byl prestižní vrchol jejich výrobního programu.
Výjimkou nebyl ani Opel, který v srpnu 1986 představil zbrusu nového nástupce poslední generace modelu Rekord. Novinka se jmenovala Omega (v Británii Vauxhall Carlton) a jednalo se o tak pokrokový vůz, že přesvědčivě vyhrál prestižní titul Car of the Year 1987. Však se také Opel chlubil, že do jeho pětiletého vývoje investoval přes 2 miliardy marek, podílelo se na něm 8 000 techniků a prototypy ujely 7,6 milionu testovacích kilometrů.
Tomuto úsilí se nelze divit. Konkurence připravované Omegy totiž byla velmi silná a početná. Evropské automobilky tehdy na velkých sedanech a kombících vydělávaly nemalé peníze – nejpopulárnější evropské modely E segmentu se prodávaly po statisících. Pokud tedy odhlédneme od prémiových BMW řady 5 a Mercedesu W124, nová Omega se za dobu své kariéry musela prosadit hlavně proti Fordu Scorpio, Audi 100/200, Renaultu 25, Peugeotu 505, Citroënu CX, Fiatu Croma, Lancii Thema, Alfě 164 a také proti Volvu řady 700 a Roveru 800.
Špičková aerodynamika, zvětšené rozměry
Omega první generace ještě dnes zaujme svou nezvykle uhlazenou karoserií, která vykazovala ve své době rekordně nízký součinitel odporu vzduchu. V případě základního sedanu činil 0,28, u jeho sportovních verzí 0,30 a praktické kombi Caravan s téměř svislou zádí dosahovalo stále velmi příznivého cx = 0,32. Vůz byl v obou karosářských verzích dlouhý 4,73 m a jeho rozvor činil na svou dobu velkorysých 2,73 m. Na šířku měřil 1,77 m a na výšku 1,45 m. Ve srovnání s předchůdcem Rekord tedy Omega ve všech směrech mírně povyrostla.
Karoserie byla zbavena veškerých zbytečných výstupků a čelní i zadní skla do ní byla již lepena. Také velká boční okna byla posunuta maximálně k obrysu karoserie a už je neobepínaly žádné okapové žlábky. Mimořádná pozornost věnovaná aerodynamice byla patrná i na zdánlivých detailech – tvarování zpětných zrcátek, zcela zapuštěných dveřních klikách i na částečně překrytých zadních kolech, opatřených plochými „poklicemi“. Opel také řešil potřebné množství vzduchu vstupujícího do motorového prostoru pro každou motorizaci zvlášť, což tehdy ještě nebylo obvyklé.
Při čelním pohledu první generace Omegy zaujme z dnešního pohledu hodně rozměrnými světlomety, dominantou zádě se zase staly velkoplošné, svisle orientované svítilny. U kombi byly poněkud zmenšeny, aby co nejméně omezovaly vstupní otvor kufru.