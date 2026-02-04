Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů

Vladimír Löbl
Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a lví zásluhu na budování republiky.

Muzeum nákladních automobilů Tatra ukrývá unikátní sbírku 80 nákladních vozů a podvozků značky Tatra. Snoubí se tu syrová síla techniky s fascinujícími příběhy konstruktérů a dobrodruhů. Je v tom kus národní hrdosti, kterou v potu tváře vykovali chlapi v zamaštěných montérkách. Je to příběh o tom, jak se tatrovácký podvozek stal světovým pojmem v době, kdy se o globalizaci nikomu ani nesnilo. Podívejte se ve velké fotogalerii na modely, které psaly slavnou tatrováckou historii.

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a lví zásluhu na budování republiky.
Kabina Tatry 138 byla konstruovaná jako celokovová s navazující kapotou motoru a vystouplými blatníky. Autorem exteriéru i interiéru byl profesor Zdeněk Kovář, jeden z nejvýznamnějších českých průmyslových designérů.
Tatra 813 S1 8×8 byla ve své době nejtěžším československým sklápěčem a vůbec prvním ve čtyřnápravovém provedení.
Podle známého rodinného filmu Prázdniny pro psa z roku 1980 s Tomášem Holým v hlavní roli dostala Tatra 813 S1 8×8 označení Drtikolka.
Tatra 815: V expozici najdete vše od standardních sklápěčů až po speciální podvozky.
113 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S

Exkluzivně
Premiéra nového Mercedesu třídy S (29. ledna 2029, Stuttgart)

Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...

Neváhejte, kupujte! Tato auta letos bez náhrady skončí kvůli elektru i robotům

Tesla Optimus

Letos se rozloučí s výrobními linkami řada ikonických automobilů. Ty se spalovacími motory mnohdy končí, aby uvolnily místo nové generaci elektromobilů, a některá elektroauta zase vyklidí výrobní...

Nová jawa je opravdu česká. Frajerský 730 Twin vyrobí v Týnci

Jawa 730 Twin

Česká značka znovu ožívá a v nedávno zrenovované továrně v Týnci nad Sázavou rozjede výrobu dlouho očekávaného velkoobjemového motocyklu. Motor 730 cm3 s výkonem 75 koní a řada komponent jsou...

Legendy i exoti. Na veteránskou slavnost do Paříže přivezla závoďáky i Škoda

Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026)

Od našeho zpravodaje v Paříži Závodní speciály ze všech epoch automobilismu ukazuje pařížský Rétromobile. Tradiční veteránský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu. Znalci si všímají, že v posledních ročnících na...

Hvězdy veteránského autosalonu v Paříži jsou z Česka. Talboty úžasných tvarů

Veteránské Talboty českých sběratelů na salonu Rétromobile v Paříži (leden 2026)

Od našeho zpravodaje v Paříži Jsou to jedna z nejcennějších aut v Česku. Talboty chropyňských veteránistů Františka a Roberta Kudelových. Nyní září na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži, jedné z největších a...

Pokuty v Rakousku mohou jít do statisíců, hrozí i za nezajištěné lyžáky v autě

Premium
Rakouská policie (24. února 2024)

Při cestě za lyžovačkou do Rakouska pozor na pokuty, ale i na dálniční známky. V Rakousku si stále můžete vybrat mezi nalepovací dálniční známkou a tou elektronickou. Když ale nebudete mít žádnou,...

4. února 2026

Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její...

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...

4. února 2026

Neváhejte, kupujte! Tato auta letos bez náhrady skončí kvůli elektru i robotům

Tesla Optimus

Letos se rozloučí s výrobními linkami řada ikonických automobilů. Ty se spalovacími motory mnohdy končí, aby uvolnily místo nové generaci elektromobilů, a některá elektroauta zase vyklidí výrobní...

3. února 2026

Dřív špatný design značkám prošel, dnes by to byla smrt, říká hlavní návrhář Citroënu

Premium
Citroeny na veteránském autosalonu Rétromobile (Paříž 2026)

Pierre Leclercq je zářivou hvězdou designstudia Citroënu. U v mnoha ohledech kultovní značky zakotvil po štacích po celém světě. V nebývale otevřeném rozhovoru tento obrovský sympaťák vypráví, jak se...

3. února 2026

Dieselgate nebere konce, v Mnichově začal nový soud s manažery Audi

Nejvýkonnějším produkčním turbodieselem byl motor 6.0 V12 TDI s výkonem 368 kW...

V Mnichově začal další soud v souvislosti s rozsáhlým emisním skandálem známým jako dieselgate. Na lavici obžalovaných usedli čtyři bývalí manažeři automobilky Audi, která je součástí koncernu...

2. února 2026  16:53

Grandis od tří diamantů je Japonec s francouzským přízvukem a skotskou náturou

Grandis se příjemně řídí a jeho jízdní vlastnosti jsou bezproblémové.

Nové Mitsubishi Grandis přijíždí do segmentu, který byl dříve doménou malých kombíků. Tento crossover je v podstatě „převlečený“ Renault Symbioz, což mu dává ve vrcholném provedení do vínku unikátní...

2. února 2026,  aktualizováno  15:42

Cena LPG skokově roste. Na vině je emisní směrnice, která jde proti fyzice

Škoda Octavia na LPG

O více než dvě koruny na litr poskočila od Nového roku cena stlačeného zemního plynu LPG. Může za to nová evropská emisní směrnice. Podle České asociace LPG směrnice popírá fyzikální realitu.

2. února 2026

Toyota je stále světovou jedničkou, loni prodala rekordních 11,3 milionu aut

Toyota zahajuje v Kolíně výrobu nového modelu Toyota Aygo X v hybridní verzi.

Japonská automobilka Toyota Motor Corp. zůstala již šestým rokem za sebou největším prodejcem aut na světě. Prodej společnosti za rok 2025 stoupl o 4,6 procenta na rekordních 11,32 milionu vozů....

2. února 2026

Perly za stamiliony: francouzští pradědečci, mercedesy a mezi nimi tatrovka

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing na pařížském veteránském autosalonu Rétromobile...

Od našeho zpravodaje v Paříži Autosalon Rétromoibile v Paříži patří k nejvyhlášenějším veteránským akcím světa. Podívejte, co nás zaujalo na letošním ročníku. Sběratelé, obchodníci, muzea a aukční domy dovezly opět to nejlepší....

1. února 2026

Kráska ze smeťáku. Svůdná Samantha je velká vzácnost

Fiat 125 Samantha

Od našeho zpravodaje v Paříži Fiat 125 není nejzářivější superstar veteránských srazů, a to ještě může být hůř – to když dorazí polský bastard, který vznikl jako typická improvizace východního bloku - na celou licenci nového...

31. ledna 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Šéf VW je pod obrovským tlakem. Musí najít recept na Čínu a dotáhnout software

Premium
Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v...

Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume letos podle investorů stojí před rozhodujícím testem své kariéry. „Musí přesvědčit, že dokáže zastavit propad na čínském trhu a zmenšit technologickou...

30. ledna 2026

Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S

Exkluzivně
Premiéra nového Mercedesu třídy S (29. ledna 2029, Stuttgart)

Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...

30. ledna 2026  9:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.