Muzeum nákladních automobilů Tatra ukrývá unikátní sbírku 80 nákladních vozů a podvozků značky Tatra. Snoubí se tu syrová síla techniky s fascinujícími příběhy konstruktérů a dobrodruhů. Je v tom kus národní hrdosti, kterou v potu tváře vykovali chlapi v zamaštěných montérkách. Je to příběh o tom, jak se tatrovácký podvozek stal světovým pojmem v době, kdy se o globalizaci nikomu ani nesnilo. Podívejte se ve velké fotogalerii na modely, které psaly slavnou tatrováckou historii.
Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů
Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S
Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...
Neváhejte, kupujte! Tato auta letos bez náhrady skončí kvůli elektru i robotům
Letos se rozloučí s výrobními linkami řada ikonických automobilů. Ty se spalovacími motory mnohdy končí, aby uvolnily místo nové generaci elektromobilů, a některá elektroauta zase vyklidí výrobní...
Nová jawa je opravdu česká. Frajerský 730 Twin vyrobí v Týnci
Česká značka znovu ožívá a v nedávno zrenovované továrně v Týnci nad Sázavou rozjede výrobu dlouho očekávaného velkoobjemového motocyklu. Motor 730 cm3 s výkonem 75 koní a řada komponent jsou...
Legendy i exoti. Na veteránskou slavnost do Paříže přivezla závoďáky i Škoda
Od našeho zpravodaje v Paříži Závodní speciály ze všech epoch automobilismu ukazuje pařížský Rétromobile. Tradiční veteránský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu. Znalci si všímají, že v posledních ročnících na...
Hvězdy veteránského autosalonu v Paříži jsou z Česka. Talboty úžasných tvarů
Od našeho zpravodaje v Paříži Jsou to jedna z nejcennějších aut v Česku. Talboty chropyňských veteránistů Františka a Roberta Kudelových. Nyní září na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži, jedné z největších a...
Pokuty v Rakousku mohou jít do statisíců, hrozí i za nezajištěné lyžáky v autě
Při cestě za lyžovačkou do Rakouska pozor na pokuty, ale i na dálniční známky. V Rakousku si stále můžete vybrat mezi nalepovací dálniční známkou a tou elektronickou. Když ale nebudete mít žádnou,...
Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů
Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...
Neváhejte, kupujte! Tato auta letos bez náhrady skončí kvůli elektru i robotům
Letos se rozloučí s výrobními linkami řada ikonických automobilů. Ty se spalovacími motory mnohdy končí, aby uvolnily místo nové generaci elektromobilů, a některá elektroauta zase vyklidí výrobní...
Dřív špatný design značkám prošel, dnes by to byla smrt, říká hlavní návrhář Citroënu
Pierre Leclercq je zářivou hvězdou designstudia Citroënu. U v mnoha ohledech kultovní značky zakotvil po štacích po celém světě. V nebývale otevřeném rozhovoru tento obrovský sympaťák vypráví, jak se...
Dieselgate nebere konce, v Mnichově začal nový soud s manažery Audi
V Mnichově začal další soud v souvislosti s rozsáhlým emisním skandálem známým jako dieselgate. Na lavici obžalovaných usedli čtyři bývalí manažeři automobilky Audi, která je součástí koncernu...
Grandis od tří diamantů je Japonec s francouzským přízvukem a skotskou náturou
Nové Mitsubishi Grandis přijíždí do segmentu, který byl dříve doménou malých kombíků. Tento crossover je v podstatě „převlečený“ Renault Symbioz, což mu dává ve vrcholném provedení do vínku unikátní...
Cena LPG skokově roste. Na vině je emisní směrnice, která jde proti fyzice
O více než dvě koruny na litr poskočila od Nového roku cena stlačeného zemního plynu LPG. Může za to nová evropská emisní směrnice. Podle České asociace LPG směrnice popírá fyzikální realitu.
Toyota je stále světovou jedničkou, loni prodala rekordních 11,3 milionu aut
Japonská automobilka Toyota Motor Corp. zůstala již šestým rokem za sebou největším prodejcem aut na světě. Prodej společnosti za rok 2025 stoupl o 4,6 procenta na rekordních 11,32 milionu vozů....
Perly za stamiliony: francouzští pradědečci, mercedesy a mezi nimi tatrovka
Od našeho zpravodaje v Paříži Autosalon Rétromoibile v Paříži patří k nejvyhlášenějším veteránským akcím světa. Podívejte, co nás zaujalo na letošním ročníku. Sběratelé, obchodníci, muzea a aukční domy dovezly opět to nejlepší....
Kráska ze smeťáku. Svůdná Samantha je velká vzácnost
Od našeho zpravodaje v Paříži Fiat 125 není nejzářivější superstar veteránských srazů, a to ještě může být hůř – to když dorazí polský bastard, který vznikl jako typická improvizace východního bloku - na celou licenci nového...
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
Šéf VW je pod obrovským tlakem. Musí najít recept na Čínu a dotáhnout software
Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume letos podle investorů stojí před rozhodujícím testem své kariéry. „Musí přesvědčit, že dokáže zastavit propad na čínském trhu a zmenšit technologickou...
Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S
Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...