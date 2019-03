Vznik značky Tatra obestírá háv tajemna. Nápad vznikl v krčmě

Když v roce 1850 v moravském Nesseldorfu (tehdejší oficiální německé jméno Kopřivnice, český název je samozřejmě mnohem starší) započal Ignác Šustala s dvojicí tovaryšů s výrobou kočárů, bryček a podobných prostředků, nemohl tušit, jak významný krok pro budoucí tuzemský automobilový průmysl učinil. A nic na tom nemění skutečnost, že samotný zakladatel si nikdy na žádný automobil ani nesáhl.

Stoleté jubileum značky TATRA Tatra Trucks a.s. připomene významné jubileum celoroční kampaní. Hlavní událostí se stanou tradiční Kopřivnické dny techniky, které se letos uskuteční ve dnech 8. a 9. června v areálu společnosti. Jejich ústředním tématem bude připomenutí historie kopřivnické automobilky i její značky, která ve spolupráci s Technickým muzeem Kopřivnice představí návštěvníkům rozsáhlou expozici zahrnující současnou produkci, ale především celou plejádu historických vozů Tatra. Kopřivnická společnost oslaví 100 let existence své značky také během zákaznických akcí Tatra Day, které se budou konat po celé České republice. Vznikl také vizuál připomínající tento výjimečný milník, jenž se objeví na všech obchodních i propagačních materiálech firmy.

Šustalova dílna léty rostla ve větší a větší podnik, jehož renomé stoupalo stejně jako výrobní výkony. Od počátečních ročních objemů výroby v řádu jednotek kusů se výrobce dostal až na roční objemy výrazně převyšující jeden tisíc kusů hipomobilních vozů. Mezitím se podnik přetransformoval na Ignatz Schustala & Comp., když do něj za jízdy kapitálově přistoupili pánové Adolf Raška a Karel Mosler.

V sezoně 1881/82 se začalo s výrobou železničních vagonů. O necelých deset let později společnost kapitalizovali bratři Guttmanové, tvrdí bankéři z daleké Vídně. „Nově“ vzniklá akciová společnost dostala název Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft.

V roce 1897 postavili v továrně svůj první osobní automobil nazvaný Präsident, dovoz motoru Benz z Německa zajistil Theodor von Liebieg, známá firma z Reichenbergu. A o rok později už měli v Kopřivnici hotový i svůj první automobil nákladní.

Postupně se pro kopřivnické vozy vžilo označení Nesselsdorfer Automobile, zkráceně Nesselsdorfer (jak již víme odvozené od německého pojmenování Kopřivnice, tedy Nesselsdorf). Od roku 1911 se začalo objevovat logo NW (Nesselsdorfer Wagenbau), případně jeho složitější varianta s dvouhlavým rakouským orlem a písmeny NW na hrudi a sedícím na nápisu Nesselsdorf.

Dvě různá loga NW na automobilech z kopřivnického podniku Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft (pozdější Tatra) | foto: Zemský archiv v Opavě

Slovenská anabáze a vznik značky Tatra

Po vzniku Československé republiky začal největší kopřivnický podnik používat české jméno Kopřivnická vozovka. A to už se schylovalo i ke vzniku legendární značky Tatra. To bylo tak ...

V tehdejším výrobním portfoliu firmy figuroval mimo jiné osobní vůz NW typ U. Ten se stal průkopnickým v použití brzd na všech čtyřech kolech. Do té doby se všude u sériových automobilů používaly brzdy pouze na zadních kolech. Tehdy se dokonce objevili sýčci, kteří tvrdili, že se při prudkém brzdění předních kol vůz překlopí.

Na samém počátku roku 1919 odjelo několik vozů NW typ U na jízdní zkoušky do Vysokých Tater. Podle vzpomínek zkušebního jezdce a automobilového závodníka Josefa Veřmiřovského, ale i na základě několika dokumentů, vzniklo v souvislosti s touto událostí označení Tatra.

Vozy NW typ U působily v zasněžených velehorách (pravda – v nejmenších velehorách světa) jako zjevení. V terénech, kde se do té doby žádný automobil neobjevil, si vedly výtečně, prý lépe než na tamní dopravu specializovaní koně se saněmi.



Vrcholem byla etapa ze Štrby do Tatranské Lomnice. Na tu chvíli Veřmiřovský vzpomínal: „A představte si to udivení a úžas v zasněžené Tatranské Lomnici, připravené již k přezimování, nad nezvyklým vzhledem zajíždějící karoserie automobilu a jeho posádky v huňatých kožiších! Nikdo nám nechtěl věřit, že jsme tu cestu projeli, až teprve místní vozka, kterého jsme cestou předjeli, dodal našim slovům víru. A tehdy se to stalo: jeden z přítomných horalů prohlásil s povzdechem – to by bylo auto pro Tatry!“

Zkoušek se účastnil i vedoucí firemního automobilového oddělení Jan Novák. Ten podle Veřmiřovského vzpomínek přišel během večerního zaslouženého odpočinku v tatranskolomnické krčmě s myšlenkou, že název Tatra by byl vhodný pro pojmenování kopřivnických vozů. Údajně dokonce po příjezdu zpět do kopřivnické firmy nechal zhotovit kulatý štítek s nápisem Tatra. Za autora značky Tatra je Jan Novák označen i v dokladech pro registraci ochranné známky, kterou firma v polovině 30. let přihlásila.

Poprvé se označení Tatra objevilo na deseti nákladních vozech NW typ TL 4 určených pro československou armádu, které opustily výrobní závod dne 29. března 1919. Dokládá to záznam č. 60439 v historické knize zakázek, jež je umístěna v Technickém muzeu Tatra. Fotografie těchto vozů však nejsou k dispozici.

Prvním fotograficky zdokumentovaným vozem s označením Tatra (ve formě velkého nápisu na dveřích) je rovněž typ TL 4, ovšem ve verzi určené pro převoz dříví. Tato dobře známá fotografie je datována také rokem 1919 a často bývá za první automobil s označením Tatra prezentován právě tento vůz. Úplnou jistotu ale archivní materiály nedávají.

NW typ TL 4 jako oplenový vůz s nápisem Tatra na dveřích. Jedná se o nejstarší fotografii s vozem označeným jako Tatra. | foto: Technické muzeum Tatra Závodní vozy na fotografii propagující novou značku Tatra | foto: Zemský archiv v Opavě

Jisté ovšem je, že letopočet 1919 je rokem zrodu značky Tatra, která se ujala a byla používaná na vozech vyrobených kopřivnickou společností. Ovšem v názvu firmy se objevila až v roce 1927, kdy se z Kopřivnické vozovky staly Závody Tatra, akciová společnost pro stavbu automobilů a železničních vozů. Označení Tatra se tak stalo rovněž součástí obchodního označení firmy a je tomu tak dodnes. Jako ochranná známka bylo označení Tatra registrováno v polovině třicátých let dvacátého století.

Počátkem devadesátých let dvacátého století byl ochranné známce Tatra Úřadem průmyslového vlastnictví přiznán status proslulé ochranné známky. Soubor ochranných známek Tatra, dnes registrovaných ve více než stovce zemí světa, tvoří významnou součást hodnoty společnosti Tatra Trucks a.s.

Tajuplná fotografie automobilu NW typ U (nebo modernizovaného typu Tatra 10) s neznámým osmiúhelníkovým logem Tatra (vpravo detail). Bližší archivní podklady k tomuto logu nebyly dosud nalezeny. | foto: Zemský archiv v Opavě