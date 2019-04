Na Slovensku po padesáti letech dokončují prototyp Tatry 603 X

Autor původního návrhu ze 60. let minulého století Ján Cina v roce 1970 emigroval do Kanady. Zprvu prý váhal, zda se do projektu zapojit. Po emigraci byl totiž z autorství a historie tohoto modelu, ať limuzíny či kupé, vymazán. Nakonec ale změnil názor pod dojmem nadšení lidí snažících se dostavět vůz, který vyvíjeli ve slovenské pobočce Tatry v letech 1963 až 1967 jako nástupce limuzíny Tatra 603.



V té době v Bratislavě působil i brněnský designér Otakar Diblík, podepsaný například pod autobusy Škoda 706 RTO, traktorem Zetor Crystal či letounem L-200 Morava. Diblík vytvořil několik konkurenčních modelů pro projekt Tatra 603 X. Ale jeho verzi odmítli Tatrováci v Kopřivnici s tím, že tatra prostě nemůže být hranatá.

Neuspěl ale ani Cinův model. Projekt podle Schmidta nakonec zastavila Praha s oficiálním odůvodněním, že navrhovaný vůz nebyl dost reprezentativní, ale na adresu Slováků údajně v té době zazněla různá nemilá slova. „Když projekt v roce 1967 zrušili, přišlo velké zklamání, které přetrvává dodnes,“ řekl Maroš Schmidt deníku Pravda.

Bratislavská „šestsettrojka“ ve své době dostala červenou a jediný postavený prototyp limuzíny skončil v muzeu. V Kopřivnici se nakonec jako nástupce vyráběla Tatra 613 z italského studia Vignale.

Schmidt nicméně ujišťuje, že by se nebránil ani pomoci z Česka při dokončení vozu, protože celý projekt vnímá jako československý.