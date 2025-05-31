Na start osmého ročníku dakarské rallye se v roce 1986 se postavily dvě „ostré“ T 815 6×6. Za volantem těchto vozidel seděli zkušební řidiči Karel Loprais a Zdeněk Kahánek. Tatra tak následovala Liaz, který postavil na start dakarské rallye kamiony řady 100 již v roce 1985.
Autor: Tatra Trucks
Soutěžní premiéra Karla Lopraise v prologu Dakaru 1986.
Autor: Tatra Trucks
Tento šestikolový kamion typu Tatra 815 s označením T 815 VE 6×6 Ostrý-II byl pilotován posádkou Zdeněk Kahánek – Josef Kalina – Miroslav Gumulec.
Autor: Tatra Trucks
Tehdejší provizorní podmínky se nedají srovnat s dnešním velkolepým zázemím týmů.
Autor: Technické muzeum Tatra
Po dlouhých letech strávených v Africe byl vůz z první účasti po rekonstrukci navrácen do Kopřivnice a patří k hlavním exponátům muzea jako doklad odvážných počátků československé účasti na Dakaru.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vozidlo mělo robustní konstrukci a inovativní systém „šlapadel“ pro vyprošťování v případě zapadnutí v poušti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vůz prošel náročnou několikaměsíční renovací, během které získal úplně stejnou podobu, v jaké absolvoval závod v roce 1986.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Po své účasti v Dakaru a následných letech provozu v severní a západní Africe byl tento speciál téměř třicet let mimo Československo. Vozidlo sloužilo francouzskému podnikateli jako doprovodný a servisní vůz pro expediční jízdy v těžkém terénu a najezdilo obrovské množství kilometrů bez zásadních poruch.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Posádka Tatry z roku 1986. Zleva řidič Zdeněk Kahánek, navigátor Josef Kalina a druhý řidič Miroslav Gumulec.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
V roce 2016 se podařilo Tatře vůz vypátrat a vyměnit jej s francouzským vlastníkem za nový model Tatra Phoenix.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Následně byl speciál kompletně zrenovován tak, aby odpovídal stavu z roku 1986, a začal být vystaven v muzeu jako historický exponát.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vůz s centrální nosnou rourou a výkyvnými polonápravami ukázal v afrických dunách mimořádnou odolnost a položil základ budoucím úspěchům.
Autor: Milan Olšanský
Zrenovovaná Tatra 815 6×6 na polygonu v Kopřivnici.
Autor: Milan Olšanský
Závodní speciál vycházející z řady Tatra 815 znamenal první start značky Tatra na soutěži Rallye Paříž–Dakar.
Autor: Milan Olšanský
Tatra 815 6×6 VE „Ostrý-II“, před renovací. Vozidlo sloužilo francouzskému podnikateli jako doprovodný a servisní vůz pro expediční jízdy v těžkém terénu a najezdilo obrovské množství kilometrů bez zásadních poruch.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Karel Loprais: jméno, které je s Tatrou na Dakaru neodmyslitelně spjato. Zemřel v prosinci 2021.
Autor: Tatra Trucks
Tento legendární jezdec se stal ikonou závodu a vysloužil si přezdívku „Monsieur Dakar“. V kategorii kamionů získal cellem šest vítězství: v letech 1988, 1994, 1995, 1998, 1999 a 2001.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vítězná trofej. Tovární tým Tatry navíc získal do celkové bilance ještě dvě druhá místa (1996 a 2000) a čtyři třetí místa (1995, 1996, 1998 a 1999).
Autor: Jan Altner, pro iDNES.cz
Při své druhé účasti v roce 1987 nově postavená dvounápravová Tatra 815 s posádkou ve složení Karel Loprais, Radomír Stachura a Jaroslav Krpec dojela na druhém místě.
Autor: Archiv Tatra
Tatra na Dakaru v roce 1987
Autor: Archiv Tatra
Povzbuzeni druhým místem Karla Lopraise na Dakaru 1987 začali tatrováci připravovat projekt nového soutěžního vozu, který by mohl konkurovat DAFu Turbotwin. K realizaci ale nakonec nedošlo.
Autor: Radomír Smolka
Za návrhem stál ing. Jaroslav Krpec, který tentokrát popustil uzdu své fantazii naplno. Projekt dospěl až do fáze vzniku modelů v měřítku 1:5, které byly otestovány v aerodynamickém tunelu v Praze-Kbelích.
Autor: Radomír Smolka
Největší zajímavostí projektu bylo umístění motoru nad zadní nápravou, zatímco převodovka byla situována pod kabinou. Vůz měl pohánět upravený vzduchem chlazený dvanáctiválec o objemu devatenácti litrů.
Autor: Radomír Smolka
Rok 1988 znamenal první vítězství v kategorii kamionů. Tatra 815 VE 6×6 přinesla výkonnější přeplňovaný motor a zesílený podvozek.
Autor: Archiv Tatra
Posádka Karel Loprais – Josef Kalina – Radomír Stachura vybojovala s Tatraou 815 VD 4×4 první celkové vítězství v kategorii kamionů.
Autor: Archiv Tatra
Tatra se tak definitivně zařadila mezi elitu Dakaru.
Autor: Archiv Tatra
Originální vítězné tatrovky z 90. let, s nimiž Karel Loprais získal svých šest triumfů v kategorii kamionů na Rally Dakar, se bohužel v původní podobě jako muzejní exponáty nedochovaly.
Autor: Tatra Trucks
Tyto závodní speciály typu Tatra 815 byly v průběhu let dále upravovány pro nové ročníky, rozprodány soukromým týmům, přestavovány nebo používány v běžném provozu, často i mimo Evropu. Řada komponent z těchto vozů byla navíc recyklována při stavbě dalších závodních speciálů, takže dnes prakticky neexistuje originální vítězný exemplář.
Autor: Archiv Tatra Trucks
Replika závodního kamionu, ze zlaté éry 90. let, kdy se tatrovky pravidelně objevovaly na stupních vítězů, je k vidění v expozici kopřivnického muzea.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na jubilejním 10. ročníku v roce 1988 startovala i legendární čtyřnápravová T 815 8×8 „Totalka“ s hmotností přesahující 22 tun.
Autor: Vlastimil Buchtyar
Posádka osmikolky těsně před startem prologu Rally Paříž–Dakar 1988. Za volantem Vlastimil Buchtyar, uprostřed Josef Kalina, vzadu Serge Samson.
Autor: Vlastimil Buchtyar
Osmikolka s nástavbou těsně po dokončení a kompletaci u firmy MAM Strager.
Autor: MAM Strager
Nejlehčí a nejtěžší Tatra 815 účastnící se 10. ročníku Rally Dakar před přejímkami.
Autor: Vlastimil Buchtyar
Švýcarská legenda formule 1 Clay Regazzoni se zamilovala do úspěšných vozů Tatra. Bývalý vicemistr světa zatoužil po extrémní výzvě a rozhodl se pro start na Dakaru.
Autor: Tatra Trucks
Protože Regazzoni po těžké nehodě v roce 1980 ochrnul, vůz Tatra 815 dostal unikátní ruční řízení. Německá firma Kempf upravila pedály a montáž pro plné ovládání rukama.
Autor: Tatra Trucks
Na trati lednového Dakaru 1988 se ukázalo, že okruhový styl africké poušti nesvědčí. Kvůli technickým problémům a terénu Regazzoni hned v úvodu v Alžírsku odstoupil.
Autor: Tatra Trucks
Do kabiny pomáhal pilotovi speciální hydraulický zvedák nad dveřmi. Vůz v legendárních barvách Marlboro vyhlížel impozantně.
Autor: Tatra Trucks
Ačkoliv soutěž nedokončil, vůz sloužil dál jako doprovod. Unikátní speciál byl po letech objeven v Itálii, přivezen do Česka a kompletně vrácen do své původní podoby.
Autor: Tatra Trucks
Kvůli tragické nehodě DAFu pro rok 1989 organizátoři zrušili soutěž kamionů, a tým Tatry tak nestartoval, ovšem v doprovodných a organizačních rolích se představilo celkem 22 vozů Tatra.
Autor: Archiv Tatra
V roce 1990 dosáhl Zdeněk Kahánek na třetí místo s vozidlem T 815 6×6 „Babča“. O rok později v roce 1991 dojel opět se stejným vozem na pátém místě.
Autor: Tatra Trucks
Osmikolka na Dakaru v roce 1990.
Autor: Archiv Tatra
Od Dakaru 1990 se změnilo pouze barevné provedení kamionu a množství nákladu vezeného na korbě.
Autor: Radomír Smolka, DPPI, Milan Kořený
Fotografie pořízená po Dakaru 1990, kdy se na vůz vrátila sluneční clona. Reklamu společnosti MAM Strager ovšem nahradila loga Tatry.
Autor: Radomír Smolka, DPPI, Milan Kořený
Fotografie pořízená po Dakaru 1990, kdy se na vůz vrátila sluneční clona. Reklamu společnosti MAM Strager ovšem nahradila loga Tatry.
Autor: Radomír Smolka, DPPI, Milan Kořený
Při přejímkách musely být z obou továrních vozů Tatra demontovány sluneční clony, po kterých zbyly na vnějším ochranném rámu držáky připomínající nevzhledné paroží.
Autor: Radomír Smolka, DPPI, Milan Kořený
Při absenci dohušťovacího systému pomohly v písčitých etapách „silniční“ pneumatiky Michelin XZA. Jejich použití bylo jedním z mnoha skvělých nápadů konstruktéra Jaroslava Krpce. Rok 1990
Autor: Radomír Smolka, DPPI, Milan Kořený
Nebýt technických problémů v etapě před dnem volna, mohl si Karel Loprais i s tímto vozem dojet pro umístění na stupních vítězů.
Autor: Radomír Smolka, DPPI, Milan Kořený
Jediný dokončený speciál s elegantně řešenou nástavbou se Dakaru 1990 zúčastnit nemohl. Po výměně nástavby však startoval na Dakaru 1991 a do poslední chvíle bojoval o vítězství.
Autor: Radomír Smolka, DPPI, Milan Kořený
Tatra na Dakaru v roce 1991
Autor: Archiv Tatra
Tatra na Dakaru v roce 1991
Autor: Archiv Tatra
Tatra 815 jako asistenční kamion týmu Keese Tijstermana na Dakaru 1991.
Autor: Radomír Smolka, DPPI, Milan Kořený
Tatra 815 4x4 P27 se kterou posádka ve složení Loprais, Stachura, Kalina v roce 1992 dosáhla na 3. místo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Rok 1992 a nově upravená čtyřkolka pro posádku Karla Lopraise, která s bí dojela v kategorii kamionů třetí.
Autor: Tatra Trucks
Ota Měřínský s Tatrou na Dakaru v roce 1992
Autor: Archiv Tatra
Ota Měřínský s Tatrou s poničenou kabinou v Kapském Městě v roce 1992
Autor: Archiv Tatra
Tatrováci opravují poničenou kabinu na Dakaru v roce 1992.
Autor: Archiv Tatra
V roce 1994 dominoval Karel Loprais s modelem T 815 4×4 „Hasičák“ mezi kamiony a celkově mezi všemi automobily skončil na šestém místě. O rok později obhájil vítězství, když ho na pódiu doplnil Vlastimil Buchtyár s dalším tímto modelem.
Autor: Milan Olšanský
Tatra TSO pro potřeby organizačního týmu dakarské rally
Autor: Archiv Tatra
Tatra na Dakaru v roce 1992
Autor: Archiv Tatra
Čtyřkolka v blátivém prologu Rally Paříž – Kapské Město 1992, který dokončila s defektem pravé přední pneumatiky.
Autor: Radomír Smolka, DPPI, Milan Kořený
Dakar 1995 - další vítězství s Hasičákem po velkém souboji s Kamazy.
Autor: Tatra Trucks
Vůbec nejúspěšnějším obdobím Tatry byly roky 1998, 1999 a 2001, kdy Karel Loprais s vozidlem TATRA 815 4x4 „Puma“ zvítězil hned třikrát a jednou si připsal druhé místo. Na snímku rok 1999.
Autor: Tatra Trucks
Dvounápravová tatra známá pod familiárním označením Puma ještě v civilním provedení. Jednalo se o první soutěžní tatru s kapalinou chlazeným motorem. Osmiválec Deutz totiž při menším objemu dosahoval již ve standardním seřízení téměř stejného výkonu, ale podstatně většího točivého momentu než po léta laděný dvanáctiválec Tatra.
Autor: Radomír Smolka
Puma byla poslední soutěžní tatrou postavenou přímo v automobilce. Nový soutěžní vůz byl v prototypových dílnách kopřivnické Tatry dokončen v únoru 1997.
Autor: Radomír Smolka
Za návrhem vozu stál ing. Jaroslav Krpec, jenž byl také autorem všech předchozích dakarských speciálů, a do jeho konstrukce byly promítnuty veškeré zkušenosti a poznatky získané za více než deset let účasti továrního týmu na nejtěžších soutěžích světa.
Autor: Radomír Smolka
Při pohledu zezadu je patrné řešení nízké nástavby s víky pro přístup k palivovým nádržím a odvětráním prostoru tlumiče výfuku. Povinným prvkem byla zadní zábrana proti podjetí.
Autor: Radomír Smolka
Lopraisova Tatra 815-2 ZE R55 4x4.1 „Puma“ v roce 2021 v Národním technickém muzeu v Praze.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
S tímto speciálem Karel Loprais startoval v Rallye Dakar celkem čtyřikrát.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V letech 1998, 1999 a 2001 Karel Loprais s tímto vozem vyhrál kategorii kamionů a v sezoně 2000 dojel na druhém místě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Po roce 2001 bohužel ukončila sportovní kariéru tohoto vozu změna technických pravidel.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lopraisova Tatra 815-2 ZE R55 4×4.1 „Puma“ v Národním technickém muzeu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lopraisova Tatra 815-2 ZE R55 4×4.1 „Puma“ v Národním technickém muzeu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lopraisova Tatra 815-2 ZE R55 4×4.1 „Puma“ v Národním technickém muzeu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lopraisova Tatra 815-2 ZE R55 4×4.1 „Puma“ v Národním technickém muzeu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lopraisova Tatra 815-2 ZE R55 4×4.1 „Puma“ v Národním technickém muzeu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lopraisova Tatra 815-2 ZE R55 4×4.1 „Puma“ v Národním technickém muzeu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lopraisova Tatra 815-2 ZE R55 4x4.1 „Puma“ v Národním technickém muzeu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lopraisova Tatra 815-2 ZE R55 4×4.1 „Puma“ v Národním technickém muzeu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lopraisova Tatra 815-2 ZE R55 4×4.1 „Puma“ v Národním technickém muzeu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Puma měla v útrobách motor V8 Deutz BF8M 1015C a pérování King Frame.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lopraisova Tatra 815-2 ZE R55 4×4.1 „Puma“ v Národním technickém muzeu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lopraisova Tatra 815-2 ZE R55 4×4.1 „Puma“ v Národním technickém muzeu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dakar 2001 - Karel Loprais směřuje k šestému vítězství.
Autor: Tatra Trucks
Vůbec posledním medailovým umístěním Karla Lopraise je druhé místo z roku 2002, kterého dosáhl s vozidlem přezdívaným „Žabák“.
Autor: Loprais Team a Radomír Smolka
Vůbec posledním medailovým umístěním Karla Lopraise je druhé místo z roku 2002, kterého dosáhl s vozidlem přezdívaným „Žabák“.
Autor: Radomír Smolka
Původní hrdé pojmenování Puma II se po několika prvních etapách změnilo na pejorativně znějící označení „Žabák“, jež téměř dokonale vystihovalo jízdní projev vozu přetíženého na přední nápravu. Auto spotřebovalo celkem osmnáct tlumičů a jednu torzní tyč.
Autor: Loprais Team a Radomír Smolka
Žabák spotřeboval celkem osmnáct tlumičů a jednu torzní tyč.
Autor: Loprais Team a Radomír Smolka
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Posledního medailového umístění s Tatrou dosáhl synovec Karla Aleš Loprais, který dokončil ročník 2007 na bronzové příčce. Na fotografii vozidlo z Dakaru 2006, kdy Aleš navigoval Karla Lopraise při jeho posledním vystoupení na tomto slavném závodě.
Autor: Tatra Trucks
Posledním etapovým vavřínem se vozy Tatra pyšní díky Litevci Vaidotasu Paškevičiusovi, který v roce 2023 opanoval poslední etapu v Saúdské Arábii.
Autor: Fesh Fesh
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Zahájení 30. sezony ve Vojenském technickém muzeu Lešany – oslava 40. let Čechů na Dakaru a sraz RTO klubu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zahájení 30. sezony ve Vojenském technickém muzeu Lešany – oslava 40. let Čechů na Dakaru a sraz RTO klubu
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zahájení 30. sezony ve Vojenském technickém muzeu Lešany – oslava 40. let Čechů na Dakaru a sraz RTO klubu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zahájení 30. sezony ve Vojenském technickém muzeu Lešany – oslava 40. let Čechů na Dakaru a sraz RTO klubu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zahájení 30. sezony ve Vojenském technickém muzeu Lešany – oslava 40. let Čechů na Dakaru a sraz RTO klubu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zahájení 30. sezony ve Vojenském technickém muzeu Lešany – oslava 40. let Čechů na Dakaru a sraz RTO klubu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Poslední etapa protrápeného Dakaru. Navzdory šíleným jízdním vlastnostem dokázal Karel Loprais vybojovat druhé místo.
Autor: Loprais Team a Radomír Smolka
Tatra Karlička legendárního Karla Lopraise
Autor: Jan Altner, pro iDNES.cz
Dakarské liazky
Autor: VHÚ
V letech 2012 a 2013 se nejlépe s vozem Tatra dařilo Martinu Kolomému, který nejprve skončil na 7. příčce a o rok později na skvělém 5.místě.
Autor: Tatra Trucks
Vozy Tatra byly zastoupené nejpočetněji.
Autor: Jan Altner, pro iDNES.cz
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Ota Měřínský s Tatrou na Dakaru v roce 2012
Autor: Archiv Tatra
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks
Tatra slaví 40 let na dakarské rallye
Autor: Tatra Trucks