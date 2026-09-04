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Tatra slaví 40 let na Dakaru. Model T 815 a Karel Loprais se stali legendami

Vladimír Löbl
Letos je to již 40 let, co se vozy značky Tatra poprvé postavily na start dnes již legendární Rallye Paříž–Dakar. V africkém písku se poté zrodila slavná vítězství Karla Lopraise, ale i úspěchy dalších posádek. Podívejte se na velkou retrospektivní galerii ze zlaté éry působení kopřivnické značky v tomto pouštním dobrodružství.

Čtyřicet let účasti značky Tatra na legendární soutěži Rally Dakar představuje jedinečný příběh technické odvahy, vytrvalosti a mimořádných osobností. Od svého debutu v roce 1986, kdy se závod ještě jel pod názvem Rallye Paříž–Dakar, se kopřivnické kamiony postupně staly symbolem kamionové kategorie a několikanásobnými vítězi nejtěžší dálkové rallye světa.

Na start osmého ročníku dakarské rallye se v roce 1986 se postavily dvě „ostré“ T 815 6×6. Za volantem těchto vozidel seděli zkušební řidiči Karel Loprais a Zdeněk Kahánek. Tatra tak následovala Liaz, který postavil na start dakarské rallye kamiony řady 100 již v roce 1985.
Soutěžní premiéra Karla Lopraise v prologu Dakaru 1986.
T 815 VE 6x6 Ostrý-II (Dakar 1986) po renovaci z roku 2017
Tatra 815
Muzeum nákladních automobilů Tatra
139 fotografií

Koncem roku 1984 bylo v Tatře rozhodnuto o účasti na stále populárnější vytrvalostní africké soutěži. Na start 8. ročníku v roce 1986 se s podporou PZO Motokov postavily dvě upravené třínápravové Tatry 815 a jedno doprovodné vozidlo, které ukázaly potenciál unikátní tatrovácké koncepce s centrální nosnou rourou a výkyvnými polonápravami. Byly navíc vybaveny unikátními „šlapadly“ pro jednodušší vyproštění z písku. Stupně vítězů tatrovkám při premiéře unikly jen o fous. Zdržela je totiž auta soupeřů, která uvázla na zabahněné trati a ucpala ji.

Monsieur Dakar

Speciál

Nikdo s českým pasem nepřivezl z Rallye Dakar tolik vítězství. Karel Loprais vyhrál extrémní soutěž v kategorii kamionů šestkrát. Vždy s vozem Tatra. I díky velkému smyslu pro fair play získal přezdívku „Monsieur Dakar“. Čím byl výjimečný čtěte ve speciální příloze ZDE.

Král africké pouště

V následujícím roce 1987 ale již nově postavená dvounápravová Tatra 815 s posádkou ve složení Karel Loprais, Radomír Stachura a Jaroslav Krpec dojela na druhém místě. Vytvořil se sehraný tým navigátorů a mechaniků, mezi nimiž se objevili i Tomáš Mück a Josef Kalina.

V letech 1988, 1994, 1995, 1998, 1999 a 2001 dokázal Karel Loprais s různými evolucemi Tatry 815 vybojovat celkové vítězství v kategorii kamionů a stal se ikonou soutěže přezdívanou „Monsieur Dakar“.

Vozy procházely postupným vývojem – od klasických atmosférických motorů po přeplňované speciály s rostoucím výkonem, zesílenými nápravami a sofistikovanějším odpružením.

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V polovině 90. let a na přelomu tisíciletí se objevily modernizované verze 815, například označované jako 815 4×4 nebo 6×6, přizpůsobené rychlejším africkým etapám. Posádky tvořily kromě Lopraise také navigátoři jako Milan Mrkva či mechanici z kopřivnického týmu, kteří byli schopni provádět zásadní opravy přímo v dunách. Tatra tehdy patřila mezi dominantní značky a pravidelně sváděla souboje s nizozemskými a ruskými soupeři.

Na Karla Lopraise navázal jeho synovec Aleš

Rok 2000 přinesl konec továrního závodního týmu Tatra a kopřivnická automobilka ukončila vlastní sportovní aktivity na Dakaru. Navíc přišla nová technická kapitola v podobě kapotového modelu Tatra Jamal. Ten přinesl odlišnou koncepci s motorem před kabinou, lepším rozložením hmotnosti a vyšší bezpečností posádky.

S tímto typem startoval mimo jiné opět Karel Loprais, ale také jeho synovec Aleš Loprais, který postupně převzal roli lídra týmu. Posádky Aleše Lopraise v různých ročnících tvořily například navigátor Michal Ernst a mechanik David Křípal. Jamal se stal symbolem přechodového období mezi africkou érou a moderním Dakarem.

Po zrušení ročníku 2008 a přesunu soutěže do Jižní Ameriky se technika dále vyvíjela. Tatra nasadila moderní speciály vycházející z řady Tatra Phoenix, které kombinovaly tatrovácký podvozek s moderní kabinou a výkonnými motory splňujícími aktuální předpisy.

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Právě s vozem Phoenix dosáhl Aleš Loprais na etapová vítězství i pódiová umístění v celkovém hodnocení. Jeho tým InstaTrade Loprais Team se stal stabilní součástí elitní skupiny kamionové kategorie. Aleš Loprais má na svém kontě celou řadu vyhraných dílčích etap a na pódium se probojoval (například v roce 2024 obsadil celkové 2. místo), ale celkové prvenství v soutěži zatím nezískal.

Zkoušeli to i jiní

Vedle továrních a polotovárních týmů se na Dakaru objevily i další tatrovácké projekty. Tatra tak nebyla pouze jedním týmem, ale platformou, na níž stavěly různé závodní stáje.

Každá dekáda přinesla jiné podmínky – od rychlých saharských pist přes kamenité marocké pláně až po vysokohorské etapy v Andách a později duny Saúdské Arábie. Přesto zůstával společným jmenovatelem technický základ Tatry: páteřový rám, výkyvné polonápravy a důraz na odolnost. Posádky se měnily, tratě také, ale filozofie zůstávala.

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Pozdější modely, jako kapotová Tatra Jamal nebo moderní Tatra Phoenix, sice navázaly na tradici etapovými vítězstvími a pódiovými umístěními, žádný z nich však už nedosáhl tak výrazné dominance v celkovém hodnocení. Z tohoto pohledu zůstává Tatra 815 symbolem zlaté éry značky na Dakaru – vozem, který definoval její nejslavnější období a zapsal se do historie světového motorsportu.

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