V Polsku za stočený tachometr pět let vězení, České předpisy jsou chabé

V Česku od loňského října za stáčení tachometru hrozí až půlmilionová pokuta. Odborníci ovšem namítají, že se pravidla dají lehce obejít a stočená auta míří do Česka i nadále.



Novela polského zákona v podstatě zakazuje jakoukoliv manipulaci s tachometrem s jedinou výjimkou, kterou je zničení přístroje při nehodě. Podle ministerstva spravedlnosti má novela „zaplnit stávající mezeru v zákoně, zaručit správnost údajů a zabránit nepoctivým, podvodným praktikám prodejců vozidel“.

Také má vymýtit nabídky na stáčení tachometrů, což až dosud byla beztrestná praxe. Za změnu údajů má nově hrozit pobyt za mřížemi v délce od tří měsíců až do pěti let, a to jak objednavateli, tak vykonavateli, například automechanikovi v servisu. Majiteli vozu, který při technické kontrole neohlásí výměnu tachometru za nový, bude hrozit pokuta až tři tisíce zlotých (asi osmnáct tisíc korun).

Údaje z tachometrů polských aut se mají dostat do ústřední databáze nejen při povinné technické kontrole vozu, ale i při namátkových kontrolách hlídek dopravní policie. To má usnadnit odhalení podvodníků.

Nové předpisy začnou v Polsku kompletně platit od počátku roku 2020. Přísnější postihy však vejdou v platnost již dva týdny po jejich zveřejnění v úředním věstníku.

„Z našeho pohledu je polský přístup jediný správný. Stáčení kilometrů musí být kvalifikováno jako samostatný trestný čin,“ komentuje Pavel Foltýn, ředitel strategického rozvoje Auto ESA.

Obchodníci chtějí registr tachometrů

„Bohužel, do dnešního dne takové uzákonění v ČR nemáme. Současná legislativa tak výslovně nezakazuje přetáčet tachometry. Pouze zakazuje touto činností uvádět někoho v omyl. Přitom při kontrole na STK stačí při zjištění nesouladu se stavem kilometrů například obyčejné prohlášení, že tachometr byl opravován,“ vysvětluje Foltýn a dodává, že lepší v potírání tohoto nešvaru jsou kromě Polska také na Slovensku.

„Do diskuze o kriminalizaci přetáčení tachometrů jsme byli v Polsku aktivně zapojeni v posledních dvou letech,“ uvádí Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO.

„Spolu s poslancem Evropského parlamentu Tomášem Zdechovským jsem se v říjnu 2017 zúčastnila konference na toto téma ve Varšavě, na níž jsme se s přítomnými polskými zákonodárci shodli na nutnosti jeho řešení. Pětiletý trest odnětí svobody je podle nás za tento trestný čin, který každoročně v Evropě stojí spotřebitele miliardy eur, naprosto přiměřený,“ říká a lituje, že podobně přísný zákon jako v Polsku není i v České republice. Od loňského října v Česku hrozí pouze půlmilionová pokuta, prokázání je ovšem podle expertů velmi problematické.

Oba velcí obchodníci s ojetými vozy tlačí na zavedení národního registru najetých kilometrů se zdroji dat z STK, od obchodníků s auty, ze servisů nebo od pojišťoven či úvěrových společností.

„Jedině porovnáním těchto údajů s údaji z obdobných databází ze zahraničí bude možné proti stáčení tachometrů bojovat na evropské i národní úrovni skutečně efektivně. Největším problémem je totiž v současnosti dovoz již stočených vozů a jejich registrace se zfalšovaným stavem tachometru v zemi importu,“ vysvětluje Topolová.

Místní STK tak za stávající situace tento podvod často do značné míry legalizují a činnost mezinárodních „stáčecích mafií“ v podstatě umožňují, protože vůbec nezkoumají pravost údaje na tachometru. „Podle našich odhadů je z dovozových ojetých aut stočeno až devadesát procent, což lokální trhy ojetin masivně deformuje. Jen k nám se loni dovezlo ze zahraničí téměř 180 000 ojetých vozů, v Polsku to bylo něco kolem milionu,“ uzavírá Topolová.