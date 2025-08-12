Škoda v Pákistánu. Skopak je příběh, který utnula válka

Vladimír Löbl
Škoda Auto v poslední době rozšiřuje svou působnost na Středním východě, v nedávných plánech byl dokonce i vstup na íránský trh, který ale zmařily pokračující sankce. Před 55 lety v sousedním Pákistánu dokonce jednu zajímavou škodovku přímo vyráběli. Příběh modelu Skopak, který krátce poté ukončila válka, je plný nadějí, zklamání, a nakonec i téměř úplného zapomnění.
Pákistánský automobil Skopak vyráběný v letech 1970/71 na podvozku Škoda...

Pákistánský automobil Skopak vyráběný v letech 1970/71 na podvozku Škoda Octavia combi | foto: archiv

Škoda Skopak
Pákistánský automobil Skopak vyráběný v letech 1970/71 na podvozku Škoda...
Skopak, základní otevřená verze bez bočních dveří a se sklápěcím čelním oknem
Škoda Trekka
47 fotografií

Střední východ je oblastí protikladů. Moderní metropole se tam mísí s prachem staletí a na silnicích vládne kakofonie klaksonů a motorů. A právě do tohoto exotického víru se opakovaně snaží proniknout i česká automobilka Škoda.

Dnes působí v Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Před deseti lety, kdy se Írán dohodl se světovými mocnostmi na omezení svého jaderného programu výměnou za odvolání ekonomických sankcí, to vypadalo na velkou expanzi světových značek, včetně Škody, na tamní velký trh. Nakonec z toho ale nic nebylo a sankce pokračovaly.

Také v sousedním Pákistánu se Škoda v minulosti snažila zapustit kořeny. Před 55 lety se v Karáčí rozeběhla výroba modelu Skopak, který vznikl za přičinění společnosti Haroon Industries z Karáčí, místního dovozce škodovek a traktorů Zetor, který potřeboval model uzpůsobený místním podmínkám.

VIDEO: Manželé z Česka se vydali bez navigace Škodou 100 do Íránu a zpět

Podobně jako v případě novozélandského modelu Trekka byla „dárcem orgánů“ Škoda Octavia Combi. Na vývoji obou vozů a přípravě výroby se přitom podílel škodovácký konstruktér Josef Velebný, který rozhodl, že v případě Skopaku bude nejpraktičtější skelet karoserie svařený z ocelových plechů a profilů, s přišroubovanými panely z laminátu. Vznikla tak stavebnice s několika provedeními. Nejlevnější dvoumístné provedení mělo podobu pick-upu bez dveří, pouze s řemeny chránícími posádku před vypadnutím.

Podvozek Octavie, karoserie z plastu

Skopak měřil na délku 4,2 m, byl 1,65 m široký a 1,25 m vysoký. Po sklopení čelního skla se ale dovedl snížit jen na 1,1 m, aby tak mohl snadněji podjet případné překážky, například kmen stromu spadlého přes cestu. Měl nosnost 500 kg a zvládl tažení přívěsu o hmotnosti až 750 kg.

První prototyp modelu Skopak, jehož název byl akronymem jmen Škoda a Pákistán, byl představen na jaře 1969 a výroba začala v květnu 1970. Podvozek Octavie Combi se do Pákistánu dodával v rozloženém stavu. Páteřový rám s centrální nosnou rourou byl vpředu rozvidlený pro uložení motoru a čtyřstupňové převodovky. Kapalinou chlazený zážehový čtyřválec OHV o zdvihovém objemu 1,2 litru dosahoval maximálního výkonu 47 koní a poháněl zadní kola zavěšená na výkyvných polonápravách. Stálý převod v rozvodovce byl pro poloterénní účely změněn.

První a jediné novozélandské auto byla před 50 lety terénní škodovka

Výroba Skopaku probíhala jen krátce. Po necelém roce musela být v roce 1971 kvůli indicko-pákistánské válce zastavena. Tento konflikt narušil politickou a ekonomickou stabilitu v regionu do té míry, že veškerý dovoz do Pákistánu byl poté ukončen, což zabránilo obnovení výroby této exotické škodovky. Během krátkého období tak vzniklo v různých verzích přibližně jen 1 400 kusů Škody Skopak.

Autovideo: Dinosaura dostihla evoluce, Peugeot 405 skončil. Po 37 letech

Kromě modelů Trekka a Skopak vznikl na technickém základě vozů z Mladé Boleslavi i další model vyvinutý na míru specifickým potřebám zákazníků, a to v Turecku. Vůz Škoda 1202 Kamyonet (či Kamyonetleri) na podvozku Škody 1202 měl přísně účelovou plechovou karoserii, která odpovídala dostupné technologii a jednoduchému lisovacímu zařízení. V roce 1982 ho nahradilo nové provedení na mechanických základech Škody 1203.

S tímto tureckým modelem se lze seznámit v muzeu Svět škodovek, zatímco trekku mají přímo ve firemním muzeu Škody Auto. Skopak se podle dostupných informací v České republice žádný nenachází, a zda se nějaké vozy zachovaly v Pákistánu, také není známo.

