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Sepraný favorit či bzučící octavia. Škodovky jezdily na elektřinu již dříve

Vladimír Löbl
Dnešní elektrické škodovky navazují na bohatou historii. Na počátku 90. let brázdil silnice elektrický favorit a později dokonce i octavia. První hybrid zkonstruoval „český Edison“ František Křižík již v roce 1908. Znáte Škodu Puck či Shorcut?

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Výroba elektrifikovaných vozidel má v tuzemsku více než stoletou historii. První elektrifikovaný vůz z Mladé Boleslavi spatřil světlo světa již na počátku 20. století a i v jeho průběhu se našlo hned několik škodovek, které experimentovaly s elektřinou. Podívejte se na tento tuzemský elektromobilní pravěk v naší velké fotogalerii.

Eltra 151 je Škoda Favorit přestavěná na elektromobil.
Eltra 151 je Škoda Favorit přestavěná na elektromobil..
Eltra 151 je Škoda Favorit přestavěná na elektromobil.
Eltra 151 je Škoda Favorit přestavěná na elektromobil.
Eltra 151 je Škoda Favorit přestavěná na elektromobil.
103 fotografií

Romantická éra tuzemské elektromobility je překvapivě dlouhá. Příběh zásuvkových aut s okřídleným šípem ve znaku začal dávno před érou elektrického modelu Citigo. Zajímavou kapitolou je „sepraný“ dvoudveřový favorit – malý městský elektromobil, který se dočkal renovace.

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