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Výroba elektrifikovaných vozidel má v tuzemsku více než stoletou historii. První elektrifikovaný vůz z Mladé Boleslavi spatřil světlo světa již na počátku 20. století a i v jeho průběhu se našlo hned několik škodovek, které experimentovaly s elektřinou. Podívejte se na tento tuzemský elektromobilní pravěk v naší velké fotogalerii.
Romantická éra tuzemské elektromobility je překvapivě dlouhá. Příběh zásuvkových aut s okřídleným šípem ve znaku začal dávno před érou elektrického modelu Citigo. Zajímavou kapitolou je „sepraný“ dvoudveřový favorit – malý městský elektromobil, který se dočkal renovace.