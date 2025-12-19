Škoda 110 R byla autem ze vzdoru. Porsche z Východu si v Kvasinách vydupali

Vladimír Löbl
Před 55 lety začala a před 45 lety skončila výroba nezapomenutelné Škody 110 R, která vyjížděla z pobočného závodu v Kvasinách. Porsche z Východu, jak se kupé přezdívalo, bylo kompromisním modelem, který lépe vypadal, než jezdil. Na svoji dobu se v podmínkách reálného socialismu přesto jednalo o démonické zjevení. Tehdejší sovětský vůdce Leonid Brežněv jím ale jako darem pohrdl a delegaci z ČSSR vyhodil.

Autotesty

Sledovat další díly na iDNES.tv

Závod v Kvasinách se mohl chlubit úspěšnou historií výroby sportovních automobilů už od dob, kdy byl v předválečném období součástí značky Jawa. Postupně tam vznikaly úhledné roadstery na podvozcích Jawy Minor I, a po druhé světové válce na ně navázaly roadstery odvozené od Škody 1101/1102 a později i slavné Felicie.

Když tedy v roce 1966 na ředitelství AZNP Mladá Boleslav rozhodli, že pobočný závod v Kvasinách bude vyrábět jen náhradní díly už nevyráběných modelů Škody, lidé z Kvasin se rozhodli jednat. Na technice Škody 100/110 postavili líbivé kupé, které vedení firmy přesvědčilo k tomu vůz v Kvasinách vyrábět. Celkově bylo postaveno 57 090 kusů „erka“, ten úplně poslední sjel z tamní linky 30. prosince 1980.

V říjnu 1970 se příznivci sportovních modelů, kteří po ukončení výroby modelu Felicia čekali na důstojného nástupce z produkce mladoboleslavské Škody, konečně dočkali. Z linek závodu v Kvasinách sjelo první kupé 110 R.
Na linkách v Kvasinách nahradilo Octavii Combi, přičemž změna koncepce si vyžádala radikální změnu výrobního procesu.
Sportovně laděné kupé s konfigurací 2+2 mělo podvozek modelové řady 100/110, příď i záď. Na rozdíl od sedanů mělo kupé od počátku zapuštěné kliky dveří.
Anatomicky tvarovaná přední sedadla byla později doplněna hlavovými opěrkami. Od roku 1970 musely mít všechny nové vozy v Československu bezpečnostní pásy.
Vývoj modelu 110 R byl zahájen v roce 1966 a první prototyp vyjel z továrny v březnu 1968. Veřejnosti byl poprvé představen v září 1970 na strojírenském veletrhu v Brně, poté následovaly prezentace na autosalonech v Paříži, Londýně a Turíně.
84 fotografií
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Padesát let kopřivnické mučírny. Jak na polygonu dávají tatrám do těla

To ale přinášelo problémy a nepříjemná poškození.

Motor se rozburácí, mohutné pneumatiky se zakousnou do kamene a několik desítek tun oceli se dere vzhůru k nebi. Sklon je tak prudký, že se na něm člověk neudrží, tatrovka ho ale vyjede s „prstem v...

Aukce fotografií Petra Pavla vynesla téměř 670 tisíc korun

Prezident Petr Pavel podepisuje své fotografie, které jsou v dobročinné aukci.

Prezident Petr Pavel ukazuje veřejnosti svou méně formální tvář. Nadace Evy Pavlové draží limitovanou edici velkoformátových reprodukcí fotografií, jejichž autorem je český prezident. Aukce skončila...

SUPERGALERIE: Tato auta měla letos významné narozeniny. Pamatujete si je?

Audi Quattro

Celá řada automobilových legend, ale i již málem zapomenutých modelů, letos sfoukla les svíček na pomyslném narozeninovém dortu. Nechybějí mezi nimi škodovky, alfy romeo, mercedesy, ale třeba ani...

Hasičské speciály jako vánoční stromečky. Na promenádě cisteren byla drtikolka

Vánoční jízda hasičských cisteren 2025

Dobrovolní hasiči z Cholupic, Písnice, Kunratic, Libuše a Uhříněvsi vypravili o uplynulém víkendu vánoční jízdu hasičských cisteren. V koloně nechyběla majestátní Tatra 813 zvaná drtikolka, která...

Rozhodovat má trh, ne politici. Na vrchol Evropu vrátí jen nový druh motoru, líčí expert

Premium
„Myslím, že elektromobilita bude hrát stále významnější roli v budoucnosti...

Evropské automobilky stále s těžkou hlavou řeší přechod na elektromobilitu. Stále častěji zní výzvy, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035....

Éra jízd zadarmo v Británii končí. Nové zdanění elektromobilů mění pravidla

Každý ujetý kilometr byl, nadneseně řečeno, téměř zadarmo. Teď ale začne...

Příjmy z palivové daně ve Velké Británii nevyschly, ale citelně se prý tenčí. Proto také tamní ministerstvo financí představilo plán na zdanění elektromobilů. Daň eVED, chystaná k roku 2028, má...

19. prosince 2025

Škoda 110 R byla autem ze vzdoru. Porsche z Východu si v Kvasinách vydupali

Celkově bylo vyrobeno 57 090 kusů „erka“, nejvíc jich vzniklo v roce 1974 – 7...

Před 55 lety začala a před 45 lety skončila výroba nezapomenutelné Škody 110 R, která vyjížděla z pobočného závodu v Kvasinách. Porsche z Východu, jak se kupé přezdívalo, bylo kompromisním modelem,...

19. prosince 2025

Elroq bojuje o titul Evropského auta roku. Oblékl na to bojové barvy

Výběr evropského Vozu roku (Car of the Year, COTY) začal na tradičním místě,...

Škoda je po letech ve finálovém klání ankety Evropské auto roku. V tomto týdnu proběhlo setkání poroty, v níž je i český zástupce Jiří Duchoň. Dopodrobna prozkoumali finalisty a nyní se rozhodují,...

19. prosince 2025

Aukce fotografií Petra Pavla vynesla téměř 670 tisíc korun

Prezident Petr Pavel podepisuje své fotografie, které jsou v dobročinné aukci.

Prezident Petr Pavel ukazuje veřejnosti svou méně formální tvář. Nadace Evy Pavlové draží limitovanou edici velkoformátových reprodukcí fotografií, jejichž autorem je český prezident. Aukce skončila...

15. prosince 2025  10:09,  aktualizováno  18. 12. 13:16

Města, kde se nebourá. Kampaň ukazuje, že to jde i bez vážných nehod

Premium
Z deseti posledních let se osm obešlo v německém Detmoldu bez závažné dopravní...

Vize nulového počtu obětí na silnicích zní pro mnohé jako hezké, ale nedosažitelné přání. Jenže zkušenosti stovek měst po celém světě ukazují, že Vision Zero není úplná utopie. Letošní ceny DEKRA...

18. prosince 2025

Padesát let kopřivnické mučírny. Jak na polygonu dávají tatrám do těla

To ale přinášelo problémy a nepříjemná poškození.

Motor se rozburácí, mohutné pneumatiky se zakousnou do kamene a několik desítek tun oceli se dere vzhůru k nebi. Sklon je tak prudký, že se na něm člověk neudrží, tatrovka ho ale vyjede s „prstem v...

18. prosince 2025

Trump chce udělat Ameriku opět malou. Zhlédl se v japonských kei cars

Udělejme ameriky zase malé! Americký prezident Donald Trump sní o japonských...

Udělejme ameriky zase malé! Americký prezident Donald Trump chce, aby automobilky v USA přišly s malými vozidly podobnými kei-carům. Je to nápad, který navazuje na návrhy uvolnění standardů spotřeby...

18. prosince 2025

VW poprvé v historii zavírá továrnu v Německu. Výkladní skříň na elektro

Skleněná manufaktura VW v Drážďanech

Uzavření Gläserne Manufaktur, ikonické skleněné manufaktury nejprve na luxusní limuzíny a následně na elektromobily, skrývá hned několikerou symboliku, ani jedna není pozitivní. Fabrika s javorovými...

17. prosince 2025

Z roztomilouše od Kolína je okreskový raubíř. Toyota Aygo X hybridizuje

Toyota Aygo X

Aygo X je teď nejmenším hybridem Toyoty. Minicrossover vyráběný v Kolíně výrazně přepracovali, aby do něj vecpali pohon z většího Yarisu. Novinkou je provedení GR Sport, které výkon...

17. prosince 2025

Snil o tom, že bude navrhovat auta, dnes obléká škodovky. První byla Fabia

Premium
Petr Matušinec, designér exteriéru Škoda Auto při rozhovoru pro iDNES.cz

Pro Petra Matušince je tento rozhovor jedním z prvních v kariéře. O tom, že by jednou navrhoval auta, snil prý „ve skrytu duše“, ale zároveň byl přesvědčen, že se mu to nemůže nikdy splnit. K designu...

17. prosince 2025

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Vánoční parkovací peklo začalo. Víme, kdy nejezdit na nákupy

Kuriózní nehoda se stala před parkoviště restaurace Rest While v Rapotíně na...

Ideální je samozřejmě do obchodu v posledním měsíci roku nezabloudit vůbec. Češi jsou přeborníci v online byznysu, ale teď už je kvůli vytíženosti kurýrních služeb na většinu předvánočních nákupů...

16. prosince 2025

Pro opravu po nehodě si můžete servis vybrat. I když se to pojišťovně nelíbí

Ilustrační snímek

Kluzké silnice, pošmourno, za tmy ráno vyjíždíte, za tmy se vracíte. Čas zimních bouraček je tady. Když dojde na řešení opravy auta, nenechte se vmanipulovat pojišťovnou do něčeho, co nechcete.

16. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.