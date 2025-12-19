AutotestySledovat další díly na iDNES.tv
Závod v Kvasinách se mohl chlubit úspěšnou historií výroby sportovních automobilů už od dob, kdy byl v předválečném období součástí značky Jawa. Postupně tam vznikaly úhledné roadstery na podvozcích Jawy Minor I, a po druhé světové válce na ně navázaly roadstery odvozené od Škody 1101/1102 a později i slavné Felicie.
Když tedy v roce 1966 na ředitelství AZNP Mladá Boleslav rozhodli, že pobočný závod v Kvasinách bude vyrábět jen náhradní díly už nevyráběných modelů Škody, lidé z Kvasin se rozhodli jednat. Na technice Škody 100/110 postavili líbivé kupé, které vedení firmy přesvědčilo k tomu vůz v Kvasinách vyrábět. Celkově bylo postaveno 57 090 kusů „erka“, ten úplně poslední sjel z tamní linky 30. prosince 1980.