Devadesátky v autech policie. V čem jezdili tehdejší strážci zákona

Bílo-zelené, nebo žluté policejní vozy? Co bylo na počátku 90. let realitou? Překvapivě obojí, a to až do roku 1996. Automobily se nový seriál České televize Devadesátky jen hemží, a protože hlavní roli hrají v seriálu detektivové pražské „mordparty“, zajímalo nás, v čem tehdy strážci zákona jezdili.