Fuego: praktické kupé s dieselem se neprodávalo, Turbo prohnalo i porsche

Renault Fuego slaví čtyřicátiny v utajení. Ze silnic totiž úplně vymizel. Mělo to být dostupné kupé s nádechem praktičnosti, které se také krátce honosilo primátem nejrychlejšího sériového naftového auta na světě. Bohužel však také moc chutnalo rzi. V Evropě žilo jen pět let, podívalo se i do USA, v jižní Americe ho vyráběli ještě v roce 1992.