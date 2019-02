Renault měl za 120 let namále, dnes patří k největším na světě

Francouzská automobilka Renault patří mezi nejstarší fungující výrobce na světě, delší historií produkce vozidel se spalovacím motorem se mohou pochlubit jen německý Daimler, francouzský Peugeot a česká Tatra. U zrodu firmy, jež je dnes součástí jednoho z největších automobilových koncernů světa, stáli 25. února 1899 tři bratři Renaultovi - mladý inženýr Louis a starší Marcel s Fernandem, kteří přinesli zkušenosti s byznysem získané v rodinné textilce.



Poměrně čerstvá technická novinka - Karl Benz představil první automobil v roce 1885 - zajímala zejména Louise, trochu černou ovci zámožné rodiny. Škole moc nedal, o to více ho od mládí zajímala technika a vášeň pro řemeslo. Se synovým přístupem k životu se nakonec smířil i otec Alfred, který mu poskytl zázemí v rodinném sídle v Billancourtu na předměstí Paříže. Tam také Renault junior postavil roku 1898 svůj první vůz. V té době mu bylo 21 let.



Obchodně firma Společnost bratří Renaultů (Société Renault Freres) uspěla zejména díky péči starších sourozenců, klienti pak přibývali i díky tomu, že vozy nenavazovaly na kočáry ani kola. Motor Louis umístil dopředu, zadní kola poháněl místo tehdy běžného řetězu hřídelem, řidítka z bicyklu už v roce 1901 vystřídal volant. Lehké a živé automobily se uplatnily i v závodech, což se stalo osudným Marcelovi, který zahynul v roce 1903 při nehodě při jízdě z Paříže do Madridu.

Fernand podlehl o šest let později vážné nemoci, ani smrt spolumajitelů však nezastavila značku v rozletu. Před vypuknutím první světové války pracovala pro Société des Automobiles Renault (slovo bratři zmizelo z názvu po Fernandově smrti) už 5 000 zaměstnanců. A válka, zprvu Renaultem odmítaná jako mrhání materiálem i lidmi, přinesla nové příležitosti. Válečnému úsilí Francie pomáhaly osobní i nákladní vozy, Renault vyráběl i tanky, letecké motory nebo munici.

Louis Renault se zorientoval i po uzavření míru - auta byla potřeba stále, základ tanku posloužil při vývoji traktoru a aerolinky využily letecké motory. Samozřejmě se vyráběly i osobní vozy, postupně zdokonalované, od roku 1923 také Renault začal používat v logu kosočtverec. Ve 20. letech přežil i nástup ostré konkurence v podobně podniku Andrého Citroëna a obě firmy se dlouho přetahovaly o postavení francouzské jedničky, ze souboje nakonec vyšel vítězně Louis Renault.

Radovat se mohl jen pár let. Ještě sice zabránil převzetí firmy Němci, zaplatil za to však vysokou cenu. V říjnu 1944 ve věku 67 let, jen dva měsíce po osvobození Paříže, zemřel v opovržení jako kolaborant, který dal za nacistické okupace své továrny k dispozici německé mašinerii. Spolupráci s nepřítelem se Louis Renault snažil ospravedlnit slovy „dám jim máslo, aby nám nevzali krávy“, ale marně. Krátce po smrti zakladatele byla firma bez náhrady znárodněna.

Po válce se objevily také snahy ukončit výrobu osobních vozů Renault, ty továrna přestála a řada jejích modelů se v dalších dekádách zapsala do historie. Ať už desítky let vyráběný Renault 4, jeden z prvních úspěšných hatchbacků Renault 16, nestárnoucí Renault 5 nebo průkopník kategorie MPV Renault Espace. Firma byla aktivní i ve východní Evropě, v Rumunsku na základě Renaultu 12 vznikla Dacia 1300, v Československu se pak v licenci vyráběly nákladní vozy Avia.

V 80. letech překonal Renault vážnou hospodářskou krizí a v roce 1996 byl privatizován, stát si ponechal významný podíl (dnes činí 15 procent, necelé dvě třetiny akcií jsou na burze). Koncem 90. let se francouzská firma, jež patřila mezi finalisty soutěže o mladoboleslavskou škodovku, výrazně rozkročila do zahraničí. Kromě koupě Dacie, ze které udělala velmi úspěšnou značku nabízející jednoduché a poměrně laciné modely, se zejména spojila s japonským Nissanem.

Současná aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, která vznikla v roce 2016, patří se zhruba deseti miliony vyrobenými vozy ročně k trojici největších na světě, když konkuruje Toyotě a Volkswagenu (více čtěte zde). Vedle značek Renault, Dacia, Nissan, Datsun, Mitsubishi či Samsung Motors patří pod její křídla i ruská Lada. Menšinový podíl ve ztrátové firmě AvtoVAZ koupili Francouzi v roce 2008, od roku 2016 pak patří do rukou Renaultu tři čtvrtiny akcií automobilky na Volze.