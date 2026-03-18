Likvidace automobilů v minulosti: všechno spálit nebo hodit do moře

Vladimír Löbl
Dnešní světový den recyklace má za cíl upozornit na to, že odpad není jen „smetí“, ale cenný zdroj surovin. Na počátku 20. století byly dnešní komplexní recyklační programy ještě v nedohlednu a běžnou metodou likvidace automobilů nejen v USA bylo jejich spalování. A v 70. letech Italové pro změnu naházeli přes tisíc aut do moře.

Na počátku 20. století, s masovým rozšířením automobilů a jejich rostoucí dostupností, se začala objevovat otázka, co s vozy, které dosloužily.

Likvidace Fordů T v USA v roce 1910
Na příkladu Mercedesu třídy A se dá ukázat, co všechno je dnes v autech z obnovitelných biosurovin a recyklovaných plastů. Ne vše se dá stále znovu použít pro stejný účel, postupně totiž plasty ztrácejí svoje vlastnosti. Například recyklát ze starých nárazníků se dá znovu použít pro obložení podběhů kol.
Ilustrační snímek
ilustrační snímek
Pěna ze sóji místo té na bázi ropných derivátů se stále častěji používá pro výrobu výplní sedadel.
21 fotografií

Hlavním důvodem zmíněného spalování automobilů byla naprostá absence infrastruktury pro jejich recyklaci. Materiály jako ocel, dřevo, textilie a sklo se sice v různé míře recyklovat daly, ale celý automobil, s jeho směsí různých komponentů, představoval pro tehdejší dobu značnou výzvu. Spalování bylo vnímáno jako jednoduchý a efektivní způsob, jak se zbavit objemného odpadu a získat zpět alespoň kovové části, které bylo možné následně roztavit a znovu použít.

Spalování automobilů probíhalo většinou na skládkách a volných prostranstvích. Jelikož neexistovaly přísné ekologické regulace, kouř a zplodiny z hořících vozidel se volně šířily do ovzduší.

EU vymýšlí, jak poznat auto, které už nemá smysl opravovat

Postupné změny v přístupu k odpadovému hospodářství, technologický pokrok a rostoucí povědomí o ekologických dopadech vedly k útlumu této praxe. Rozvoj průmyslové recyklace, vznik sběrných dvorů a později i legislativní regulace přispěly k tomu, že se spalování automobilů jako primární způsob likvidace stalo minulostí.

Kam s nimi? Do moře!

Příběh tisíců automobilů odpočívajících na dně Ligurského moře u italského městečka Varazze v provincii Savona v italském regionu Ligurie je fascinujícím mementem doby, kdy se pragmatismus potkával s ekologickou naivitou. Tato podvodní skládka, ležící v hloubce přibližně 50 metrů, není výsledkem lodního neštěstí, ale vědomého a slavnostně posvěceného rozhodnutí, které mělo vyřešit následky jedné z největších přírodních katastrof poválečné Itálie.

Vše začalo v říjnu roku 1970, kdy Janov a jeho okolí zasáhly katastrofální povodně. Přívalové deště proměnily ulice v dravé řeky bahna, které s sebou braly vše – domy, infrastrukturu a zaparkovaná auta. Když voda opadla, zůstalo město ochromeno logistickým problémem nebývalých rozměrů: co si počít s více než tisícovkou nepojízdných vraků, které byly nenávratně poškozeny vodou a bahnem?

KOMENTÁŘ: Česko není vrakovištěm Evropy, konečně to někdo spočítal

V éře před existencí přísných environmentálních regulací přišly úřady ve spolupráci s automobilkou Fiat s řešením, které by dnes působilo nepředstavitelně. Rozhodly se vraky proměnit v umělý útes. Argumentace byla tehdy jasná a z pohledu tehdejší vědy i logická: kovové konstrukce zbavené paliva a olejů měly na mořském dně vytvořit bezpečné úkryty pro ryby a zároveň fyzicky zabránit nelegálnímu rybolovu vlečnými sítěmi příliš blízko pobřeží. Operace byla pojata téměř jako vizionářský experiment. Za účasti tehdejších špiček průmyslu, včetně majitele Fiatu Gianniho Agnelliho, byla auta nakládána na čluny a posílána do hlubin Ligurského moře.

Vraky vytvořily specifický ekosystém

Po více než padesáti letech se tyto stroje staly nedílnou součástí podmořského světa. Slaná voda a koroze vykonaly své – karoserie jsou dnes v mnoha případech jen stěží rozpoznatelné skelety, které téměř pohltil písek a mořské usazeniny. Ironií osudu se původní záměr částečně naplnil. Rybáři potvrzují, že vraky skutečně vytvořily specifický ekosystém, kde se daří nejrůznějším druhům ryb a bezobratlých, kteří v rezivějících pleších našli domov.

Jezdíme v popelnicích. Auta se vyrábějí ze starých džín i banánových slupek

Přesto nad tímto automobilovým hřbitovem visí stín pochybností. Moderní ekologie nahlíží na podobné zásahy s velkou obezřetností. Odborníci varují před postupným uvolňováním těžkých kovů a rozkladem plastových částí, které v 70. letech nikdo nepovažoval za hrozbu. Varazze tak dnes stojí před složitým dilematem: ponechat vraky na místě jako historický symbol a funkční útes, nebo se pokusit o jejich nesmírně nákladné a technologicky náročné vyzdvižení, které by však paradoxně mohlo zničit život, jenž se na nich za půl století vytvořil? Tento tichý svět pod hladinou tak zůstává trvalou připomínkou doby, kdy lidstvo věřilo, že oceán dokáže s lehkostí vstřebat a přetvořit jakoukoli stopu naší civilizace.

Holky a mašiny. Styl a vášeň na Motosalonu doplňovaly krásné hostesky

Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Brněnský Motosalon byl opět pastvou pro oči. Kromě ladných křivek jednostopých novinek poutaly pozornost návštěvníků i okouzlující hostesky, které k silným strojům neodmyslitelně patří. Prohlédněte...

Dacia míří výš. Cenově dostupný crossover Striker vyzve na souboj Octavii

Dacia znovu překvapuje. Její největší model Striker svou délkou 4,62 metru míří...

Dacia znovu překvapuje. Její největší model Striker svou délkou 4,62 metru míří mezi rodinné crossovery a znovu posouvá hranici, kam až se nízkonákladová značka dokáže dostat. Ani sesterský Renault...

Íránský šáh daroval prezidentu ČSSR auto. Do Teheránu na oplátku poslali zetor

Vztahy Československa s předrevolučním Íránem patřily k pozoruhodným paradoxům....

Vztahy Československa s předrevolučním Íránem patřily k pozoruhodným paradoxům. Komunistický stát navazoval úzké kontakty s monarchií, kterou propaganda označovala za reakční. Diplomatické návštěvy,...

Na STK by nevěřili. Američan jezdil vrakem, který držela pohromadě izolepa

Na silnicích státu Indiana můžete narazit na ta nejkurióznější vozidla. Na...

O pozitivní příběhy s dobrým koncem je v poslední době nouze, takže následující zpráva by mohla trochu vylepšit tu neradostnou bilanci a zlepšit vám náladu. Telegraficky zkráceno? Postarší občan ze...

Sovětská Amerika GAZ M1 slaví devadesátiny. Jméno ji dal Molotov

GAZ M1

Ačkoliv byl slavný sovětský automobil GAZ M1, jehož první sériový kus opustil brány továrny 16. března 1936, primárně určen pro civilní účely, největší slávu si vydobyl ve službě vojákům.

Íránský autoprůmysl je nezmar divoce kličkující mezi sankcemi a válkami

Premium
Auta v Íránu

Írán loni vyrobil přes milion aut, z nichž některé mají konstrukční kořeny v 60. letech minulého století. Tamní automobilky přežily revoluci, válku s Irákem i tvrdé ekonomické sankce. Po útocích...

18. března 2026

Expediční speciál má ve znaku krávu a na zádi krabici na smradlavé boty

Mercedes-Benz Sprinter 4×4

Jsou auta, která mají nevšední osudy. To je i příběh dodávky Mercedes-Benz Sprinter 4×4, která na začátku své kariéry sloužila jako pracovní auto pro techniky větrných elektráren a nic...

18. března 2026

Malta je přeplněná auty. Kdo odevzdá řidičák, dostane až 25 tisíc eur

Malta je jednou z mála zemí, kde se vám řidičské oprávnění opravdu vyplatí....

Na kolik si ceníte svého řidičského průkazu? Byli byste schopni se ho vzdát? A byli byste schopni se ho vzdát, kdyby vám za to docela slušně zaplatili? Na Maltě spustili program, který mladé řidiče...

17. března 2026

Únosy Enza Ferrariho. Zkoušeli to za jeho života, podařilo se to až po smrti

Premium
Slavný Ital před hlavním vchodem do své továrny v Maranellu

Nejen v Itálii to vzbudilo šok a opovržení. Počátkem března 1989 ukradli kriminálníci kvůli výkupnému rakev s ostatky zakladatele světoznámé automobilky Enza Ferrariho. A další si to chtěli zopakovat...

17. března 2026

BYD v ČR. Dojezd přes 1 000 km je jen začátek, letos přiveze lidovku i plavce

Premium
BYD Seal U DM-i

Matěj Macháček má za sebou více než 25 let praxe v automobilovém průmyslu. Začínal v Daewoo Motor, pak dlouho pracoval pro značky koncernu Volkswagen na slovenském i evropském trhu, na Slovensku...

16. března 2026

Máme první fotky elektrického Peaqu, ale ne od Škody. Svlékl ho designér a AI

Exkluzivně
Vizualizace elektromobilu Škoda Peaq v podání designéra Jana Hrodka, který k...

Peaq, nová škodovka, se představí za pár měsíců. Automobilka finišuje s vývojem a laděním svého největšího elektromobilu. Prozatím ukazuje jen prototypy v maskování, pro iDNES.cz ho ovšem už teď...

16. března 2026

Povinnost zimních pneumatik se v roce 2026 chýlí ke konci. Kdy přezout auto

Výrobce pneumatik Tomket každý rok zvyšuje svůj podíl na českém trhu.

Povinnost mít na autě zimní obutí se pomalu blíží ke konci. Zákon mluví o posledním březnu, přezouvat na letní však lze i dřív. Tedy, pokud počasí dovolí. Nejsou nutné, během teplých měsíců jsou...

15. března 2026

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Smaragdový fešák pod drobnohledem. Elektrické SUV Xiaomi zaparkuje v obýváku

Sběratelský model elektromobilu Xiaomi YU7 v měříku 1:18

Uvedení loňské automobilové novinky, luxusního SUV pojmenovaného YU7, doprovodilo čínské Xiaomi opět její věrnou zmenšeninou. Propracovaný model jsme prolezli skrz naskrz. Svůj smaragdově zelený...

14. března 2026

Škoda hvězdou koncernu VW, vydělává jako pětkrát větší Volkswagen

Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq

Škoda se v loňském roce po šesti letech zase přehoupla přes víc než milion vyrobených aut, letos chce být ještě lepší. Neplánuje přitom rozšiřování kapacit v Evropě, ale mimo ni, zejména v Indii,...

14. března 2026

