Na počátku 20. století, s masovým rozšířením automobilů a jejich rostoucí dostupností, se začala objevovat otázka, co s vozy, které dosloužily.
Hlavním důvodem zmíněného spalování automobilů byla naprostá absence infrastruktury pro jejich recyklaci. Materiály jako ocel, dřevo, textilie a sklo se sice v různé míře recyklovat daly, ale celý automobil, s jeho směsí různých komponentů, představoval pro tehdejší dobu značnou výzvu. Spalování bylo vnímáno jako jednoduchý a efektivní způsob, jak se zbavit objemného odpadu a získat zpět alespoň kovové části, které bylo možné následně roztavit a znovu použít.
Spalování automobilů probíhalo většinou na skládkách a volných prostranstvích. Jelikož neexistovaly přísné ekologické regulace, kouř a zplodiny z hořících vozidel se volně šířily do ovzduší.
Postupné změny v přístupu k odpadovému hospodářství, technologický pokrok a rostoucí povědomí o ekologických dopadech vedly k útlumu této praxe. Rozvoj průmyslové recyklace, vznik sběrných dvorů a později i legislativní regulace přispěly k tomu, že se spalování automobilů jako primární způsob likvidace stalo minulostí.
Kam s nimi? Do moře!
Příběh tisíců automobilů odpočívajících na dně Ligurského moře u italského městečka Varazze v provincii Savona v italském regionu Ligurie je fascinujícím mementem doby, kdy se pragmatismus potkával s ekologickou naivitou. Tato podvodní skládka, ležící v hloubce přibližně 50 metrů, není výsledkem lodního neštěstí, ale vědomého a slavnostně posvěceného rozhodnutí, které mělo vyřešit následky jedné z největších přírodních katastrof poválečné Itálie.
Vše začalo v říjnu roku 1970, kdy Janov a jeho okolí zasáhly katastrofální povodně. Přívalové deště proměnily ulice v dravé řeky bahna, které s sebou braly vše – domy, infrastrukturu a zaparkovaná auta. Když voda opadla, zůstalo město ochromeno logistickým problémem nebývalých rozměrů: co si počít s více než tisícovkou nepojízdných vraků, které byly nenávratně poškozeny vodou a bahnem?
V éře před existencí přísných environmentálních regulací přišly úřady ve spolupráci s automobilkou Fiat s řešením, které by dnes působilo nepředstavitelně. Rozhodly se vraky proměnit v umělý útes. Argumentace byla tehdy jasná a z pohledu tehdejší vědy i logická: kovové konstrukce zbavené paliva a olejů měly na mořském dně vytvořit bezpečné úkryty pro ryby a zároveň fyzicky zabránit nelegálnímu rybolovu vlečnými sítěmi příliš blízko pobřeží. Operace byla pojata téměř jako vizionářský experiment. Za účasti tehdejších špiček průmyslu, včetně majitele Fiatu Gianniho Agnelliho, byla auta nakládána na čluny a posílána do hlubin Ligurského moře.
Vraky vytvořily specifický ekosystém
Po více než padesáti letech se tyto stroje staly nedílnou součástí podmořského světa. Slaná voda a koroze vykonaly své – karoserie jsou dnes v mnoha případech jen stěží rozpoznatelné skelety, které téměř pohltil písek a mořské usazeniny. Ironií osudu se původní záměr částečně naplnil. Rybáři potvrzují, že vraky skutečně vytvořily specifický ekosystém, kde se daří nejrůznějším druhům ryb a bezobratlých, kteří v rezivějících pleších našli domov.
Přesto nad tímto automobilovým hřbitovem visí stín pochybností. Moderní ekologie nahlíží na podobné zásahy s velkou obezřetností. Odborníci varují před postupným uvolňováním těžkých kovů a rozkladem plastových částí, které v 70. letech nikdo nepovažoval za hrozbu. Varazze tak dnes stojí před složitým dilematem: ponechat vraky na místě jako historický symbol a funkční útes, nebo se pokusit o jejich nesmírně nákladné a technologicky náročné vyzdvižení, které by však paradoxně mohlo zničit život, jenž se na nich za půl století vytvořil? Tento tichý svět pod hladinou tak zůstává trvalou připomínkou doby, kdy lidstvo věřilo, že oceán dokáže s lehkostí vstřebat a přetvořit jakoukoli stopu naší civilizace.