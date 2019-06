Mumifikace unikátu. Vědkyně lepí odchlíplý lak zpátky po kouskách

, aktualizováno

Jezdit tímhle autem by byla škoda. Už dvaapadesát let neutáhli na tomto vzácném závoďáku ani šroubek. V muzeu Porsche vítězný speciál 910/8 Bergspyder pro závody do vrchu doslova mumifikují. Vědkyně Gundula Tuttová popisuje, jak na to.