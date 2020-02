Viktor a jeho úžasné porsche stavěné v obýváku. Sen mu museli splnit jiní

Píše se rok 1996. V hostinci v Klein-Neusiedlu, malé obci 25 kilometrů jihovýchodně od Vídně, sedí Viktor Grahser, 56letý vyučený letecký mechanik, který se před třemi lety vrátil z Austrálie do Rakouska. Od jiného stolu ho pozoruje Rudolf Schmied, mladý syn hostinské, který se před nedávnem vrátil z dovolené v Austrálii. Ti dva se brzy spřátelí, Schmied pomáhá Grahserovi, velkému fanouškovi vozů Porsche, shánět náhradní díly, ale trvá ještě osm let, než Grahser poprvé pozve Schmieda na návštěvu do svého dvoupatrového domku se slovy: „Rád bych ti ukázal něco, co ještě nikdy nikdo neviděl. A nezapomeň si s sebou vzít foťák!“ Schmied v té době studuje fotografii ve Vídni. Druhý den oba stojí v Grahserově obýváku.