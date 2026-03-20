Zastaralý a vysmívaný. Přesto se z něj stal kult, na který nedají současní majitelé dopustit. Vysloužil si řadu přezdívek dobírajících si jeho neduhy: Modrofuk, Bakeliťák, Trsátko, Pryskyřník pádivý či Rozzuřený vysavač. Tou nejlichotivější je BMV, tedy zkratka pro Bakelitové motorové vozidlo, která díky fonetické shodě vzbuzuje dojem luxusního a technicky vyspělého vozu (BMW). A právě tito duroplastoví hrdinové současného provozu se po dlouhém zimním spánku vydají opět vykouzlit úsměvy na tváři většiny těch, které při své dobrodružné cestě budou míjet.
Tedy nepočítaje řidiče, kteří za nimi tuto sobotu zastaví na semaforech či se za nimi potáhnou v pražském provozu do Motola, kam se budou během dopoledne sjíždět k Trabant muzeu, které se nachází v budově zdejší Stanice technické kontroly. Na parkovišti u ní se totiž uskuteční pátý ročník Jarního mazání spojeného s burzou náhradních dílů.
Podzimní Pražská Trabantiáda 2025
Jde o jedno z mnoha tradičních tuzemských setkání východoněmeckých vozů, které se během roku konají. Zároveň jej lze považovat za pomyslné zahájení české trabi sezony.
Trabanty bude možné i během letošního roku potkat v různých koutech republiky. Zavítají i na Plzeňsko, kde se potkají v Dobřanech (4. dubna), na Mělnicku pak v Želízech (poslední květnový víkend). Potkat je budet moci i v Oseku u Duchcova (první červnový víkend) či u Velkovřešťovského rybníka (týden po srazu v Oseku). Modrý dým dovezou také do Krkonoš, konkrétně do obce Poniklá (třetí srpnový víkend), či na tradiční jihočeské setkání ve Vrbně u Blatné (poslední srpnový víkend). Jak je letitým zvykem, i za letošní trabantí sezonou udělá tečku Pražská Podzimní Trabantiáda. Ta se uskuteční druhou říjnovou sobotu.
Na fotoreportáž ze zatím poslední podzimní trabantiády, tedy loňského ročníku spojeného jako tradičně s orientační jízdou se můžete podívat v galerii výše. Dorazily i zajímavé a raritní kousky. Novinkou byla nová lokalita, do níž pořadatelé akci přemístili z dosavadní pražské Hostivaře a která je pro ně další výzvou. Nabízí totiž nové možnosti, kudy mohou soutěžní posádky protáhnout a jak jim zamotat hlavu řadou zapeklitých úkolů.
A když už jsme v úvodu zmínili fonetickou shodu jedné z přezdívek, které si tato východoněmecká vozítka vysloužila, tak v neděli 29. března mohou příznivci té skutečné, mnichovské automobilky dorazit na mostecký autodrom. Uskuteční se tam jubilejní 10. ročník BMW ///M Day, byť pořadatelé po loňském devátém ročníku avizovali, že setkání vytříbených bavoráků čeká stěhování do Brna.