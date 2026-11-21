Desítky veteránů a tisíce modelů rozličných autíček různých měřítek. Tím vším se mohli letos kochat účastníci podzimního setkání vozů koncernu IFA, tedy trabantů, wartburgů, barkasů, roburů a if, v cíli spanilé jízdy. Podle šipkového itineráře totiž zamířili do Automuzea Pelechov, které se veřejnosti otevřelo loni v dubnu. Cestou na posádky čekaly tradičně zapeklité úkoly. Hned na startu, který byl stejně jako loni v areálu Chvalské tvrze v pražských Horních Počernicích, pořadatelé otestovali jejich filmové znalosti. Samozřejmě tematicky zaměřené na trabanty.
Šipkový itinerář, který orientaci některých účastníků řádně otestoval hned na první světelné křižovatce, je následně zavedl k Tomovým parkům v Lázních Toušeni. Zde na ně čekal úkol Správná trefa, v němž se měli pingpongovým míčkem vystřeleným pomocí natažené gumy trefovat do otvorů na protější stěně. Za každou správnou trefu získali bod, celkem jich na tomto úkolu mohli nasbírat až deset.
Stejný maximální počet bodů si mohli odvézt i z dalších úkolů. Ten další na posádky, kterých letos dorazilo okolo šesti desítek, čekal v obci Kbel, části Benátek nad Jizerou. Zde měli v časovém limitu jedné minuty vložit co nejvíc autoklíčů do správných spínacích skříněk a otočit jimi. Poslední úkol pak již v cíli orientační jízdy otestoval rozpoznávací schopnosti účastníků. Spočíval v hmatovém rozpoznání sypkých materiálů, a to přes provizorní textilní rukavici. Připraveno bylo celkem pět zakrytých nádob, každý správně rozpoznaný obsah byl odměněn dvěma body. Během cesty měly navíc posádky zodpovědět i otázky vázající se k danému místu, kterým projížděly.
Ačkoli lze Podzimní pražskou trabantiádu považovat za neoficiální ukončení trabisezóny, tak ikonická východoněmecká vozidla, která jsou dřív slyšet, než vidět, a která cítíte i poté, co zmizí z dohledu, můžete potkat i o této neděli. A to v okolí památného Řípu. Uskuteční se totiž druhý ročník Podřipského trabantění. Účastníci akce potkají na návsi obce Charvartce u Martiněvsi, odkud v dopoledních hodinách vyrazí na menší okruh okolo Řípu s cílem v Ledčicích.
O první prosincové sobotě pak na duroplastové hrdiny současného provozu můžete narazit i na Plzeňsku. V plánu je adventní trabantí vyjížďka do Domažlic, a to od konečné trolejbusu Nová Hospoda v Plzni. Z Domažlic je pak po obědě v plánu cesta přes Klenčí a Výhledy do zaniklé obce Lučina/Grafenried.