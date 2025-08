V poválečné Americe, plné optimismu a touhy po nových začátcích, viděl obchodník s vozy Packard, Lou Horowitz, příležitost v poptávce po menším a cenově dostupném automobilu. Společně s mechanikem Normem Richardsonem a bývalým inženýrem Pontiacu Charliem Thomasem proto založili v Buffalu ve státě New York v roce 1947 společnost Playboy Motor Car Corporation.

Jejich cílem bylo vyrobit vůz, který by stál kolem 900 dolarů a nabízel ekonomický provoz s nádechem sportovního stylu.

První prototyp, dokončený v roce 1947, se pyšnil inovativním plně nezávislým zavěšením a unikátní skládací plechovou střechou, která se ukládala za sedadla. Tímto prvkem tak automobilka Playboy předběhla slavný Ford Skyliner o téměř celou dekádu. Vůz, poháněný čtyřválcovými motory různých výrobců (Continental, Hercules, Willys), byl zaměřen na mladé řidiče, ženy a rodiny hledající druhé auto.

I když se vyráběl v malém počtu a nikdy nedosáhl masové produkce, zapsal se do historie jako pionýr v oblasti zatahovacích pevných střech. Společnost bohužel v roce 1951 zkrachovala, z velké části kvůli finančním problémům a nedůvěře investorů po vyšetřování podobných malých automobilových výrobců, jako byl Tucker. Celkem vzniklo jen 97 sériových kusů a několik prototypů.

Jak přišel časopis k názvu Playboy?

Příběh, jak se název automobilky dostal k Hughu Hefnerovi, je sám o sobě zajímavý. Hugh Hefner, mladý vydavatel z Chicaga, hledal v roce 1953 název pro svůj nový lifestylový magazín pro muže. Původně ho chtěl pojmenovat „Stag Party“, ale tento název již byl zaregistrován jiným časopisem, který pohrozil žalobou. Hefner a jeho tým tak museli narychlo vymyslet nový název.

V tuto chvíli vstoupil do hry Hefnerův blízký přítel Eldon Sellers, jehož matka v minulosti pracovala v regionální prodejní kanceláři automobilky Playboy. Sellers si na dnes již zaniklou automobilku vzpomněl a navrhl Hefnerovi název „Playboy“. Hefner tento návrh s radostí přijal a zbytek, jak se říká, je historie. Časopis byl uveden na trh, 80 % z počátečních 70 000 výtisků se prodalo a Playboy se stal fenoménem.

Odkaz, který přetrval

Časopis Playboy ale měl vždy silné vazby na automobilový svět. Auta hrála významnou roli v soutěži Playmate roku, kde vítězky od roku 1964 získávaly jako cenu luxusní auta, od růžového Fordu Mustang až po Porsche 911 Carreru GTS. Sám Hugh Hefner byl známý svou impozantní sbírkou vozidel, včetně Mercedesu 600 Pullman nebo Maserati Ghibli.

Dnes, o desítky let později, přežívá jen asi 43 z původních 97 vyrobených vozů Playboy. Pět z nich (včetně prototypu) vlastní David Kaplan, vnuk zakladatele Loua Horwitze, který udržuje jeho odkaz i pro budoucí generace.

V automobilovém průmyslu se jméno Playboy sice nakonec neprosadilo, Hugh Hefner ho ale nakonec dokázal proměnil v symbol Ameriky. Příběh automobilky a časopisu je fascinující ukázkou toho, jak se inspirace může šířit nečekanými směry a jak i malé firmy mohou zanechat nesmazatelnou stopu v kulturní historii.

Velké pozdvižení vzbudil v roce 2013 japonský model Suzuki Hustler, zdánlivě nazvaný po jiném americkém magazínu pro dospělé od Larryho Flynta. Suzuki ale vše rychle dementovalo. Hranatý minivůz určený pro japonské zákazníky prý dostal své jméno, aby evokoval obraz agility a zároveň vyvolal nostalgii u zákazníků, kteří si pamatovali terénní motorku z roku 1969 s názvem Hustler 250.

Historie zná celou řadu zajímavých příběhů, kdy auto dostalo své označení díky nějaké náhodě či zajímavé inspiraci. Například kupé Datsun Fairlady Z dostalo své jméno poté, co prezidentovi této japonské automobilky při návštěvě New Yorku učaroval muzikál My Fair Lady…