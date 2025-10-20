Krejčí Ferrari minulosti slaví 95 let. Pininfarina byla firmou na zážitky

Automobily Ferrari si nelze představit bez úchvatných karoserií od karosárny Pininfarina, stejně jako mnohé vozy Alfa Romeo, Fiat či Peugeot. Svého času vyráběla desetitisíce aut ročně, a dokonce měla „nejdelší výrobní linku“ na světě, sahající až přes Atlantský oceán. Seznamte se s její historií a plejádou úchvatných návrhů.
Firmu Carrozzeria Pinin Farina založil v Turíně roku 1930 Battista Farina (1893–1966), přezdívaný „Pinin“ (malý). Battista získal zkušenosti v dílně svého staršího bratra a po návratu z cesty do USA (kde mu Henry Ford nabídl práci) založil vlastní karosárnu s finanční pomocí strýce a morální podporou Vincenza Lancii. Až v roce 1961 došlo ke změně příjmení rodiny na Pininfarina dekretem italského prezidenta.
Muzeum studia Pininfarina v sídle firmy v Cambianu
Hlavní vchod do původní továrny v Corso Trapani.
Původní továrna firmy v Corso Trapani.
Muzeum studia Pininfarina v sídle firmy v Cambianu
Italská karosářská škola se stala ve 20. století celosvětovým pojmem a velkou měrou k tomu přispělo studio Pininfarina. Tito potomci Michelangela Buonarottiho dokázali pozdvihnout automobily na úroveň uměleckých děl. Mezníkem se stala Pininfarinova Cisitalia 202 GT Berlinetta z roku 1947, která se coby umělecký předmět dostala do stálé sbírky Muzea moderního umění v New Yorku. To byl základní kámen věhlasu italské karosářské školy – Stilo italiano.

Právě Pininfarina letos slaví již své 95. výročí. Zakladatel značky Giovanni Battista „Pinin“ Farina (1893–1966) se narodil v roce 1893 nedaleko Turína a svou přezdívku „Pinin“ (malý nebo nejmladší v piemontském dialektu) si nesl od malička. Italský prezident Gronchi nakonec v roce 1961 oficiálně změnil Battistovo příjmení a název společnosti z Farina na Pininfarina.

Zkušenosti získával v malé karosárně svého bratra Giovanniho v Turíně. Po návratu z Ameriky, kde se setkal i s Henrym Fordem, založil v roce 1930 vlastní podnik S.A. Carrozzeria Pinin Farina v Turíně. Mezi světovými válkami, kdy bylo běžné nechat si postavit individuální karoserii na zakoupený podvozek, se Pininfarinovi dařilo, přičemž roční produkce vzrostla zhruba ze stovky vozů v roce 1931 na osminásobek na konci 30. let.



