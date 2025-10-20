Italská karosářská škola se stala ve 20. století celosvětovým pojmem a velkou měrou k tomu přispělo studio Pininfarina. Tito potomci Michelangela Buonarottiho dokázali pozdvihnout automobily na úroveň uměleckých děl. Mezníkem se stala Pininfarinova Cisitalia 202 GT Berlinetta z roku 1947, která se coby umělecký předmět dostala do stálé sbírky Muzea moderního umění v New Yorku. To byl základní kámen věhlasu italské karosářské školy – Stilo italiano.
Právě Pininfarina letos slaví již své 95. výročí. Zakladatel značky Giovanni Battista „Pinin“ Farina (1893–1966) se narodil v roce 1893 nedaleko Turína a svou přezdívku „Pinin“ (malý nebo nejmladší v piemontském dialektu) si nesl od malička. Italský prezident Gronchi nakonec v roce 1961 oficiálně změnil Battistovo příjmení a název společnosti z Farina na Pininfarina.
Zkušenosti získával v malé karosárně svého bratra Giovanniho v Turíně. Po návratu z Ameriky, kde se setkal i s Henrym Fordem, založil v roce 1930 vlastní podnik S.A. Carrozzeria Pinin Farina v Turíně. Mezi světovými válkami, kdy bylo běžné nechat si postavit individuální karoserii na zakoupený podvozek, se Pininfarinovi dařilo, přičemž roční produkce vzrostla zhruba ze stovky vozů v roce 1931 na osminásobek na konci 30. let.