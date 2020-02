Nepřestal ani po devadesátce. Svět se loučil s tvůrcem nejkrásnějších opelů

12:00 , aktualizováno 12:00

Jen málokterému autodesignérovi se poštěstí, že si může dělat, co chce. Erhard Schnell, legenda navždy spjatá se značkou Opel, se narodil do správné doby, kdy to možné bylo. A asi i proto, že měla tužka v jeho skicáku volnost, navrhl jedny z nejslavnějších aut vůbec. Jen létání je krásnější, znáte ten slogan?