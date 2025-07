Má jednoduchý název Das Treffen s dovětkem An der A93/A6, tedy sraz na křížení uvedené dvojice německých dálnic. Touto mimoúrovňovou dálniční křižovatkou projíždí každý, kdo od Rozvadova míří hlouběji do Německa. Do jednodenního ráje automobilových fandů na wernberg-köblitzké ulici Klause Conrada (Klaus-Conrad-Strasse) je to tedy od hranic necelých 40 kilometrů.

Na své si zde přijde prakticky každý. Tedy jak milovníci klasických vozů, přes příznivce sporťáků až po ty, kteří preferují americké vozy. Ty jsou zde samozřejmě v minoritě, výraznou převahu zda mají samozřejmě vozy německé výroby. Nechybí brouci, busíci, klasické mercedesy, nabroušené bavoráky a ani vzduchem chlazená porsche. Loni bylo možné obdivovat i zástupce malosériové výroby či třeba celou plejádu historicky prvního audi s permanentním pohonem všech kol, sportovního kupé Quattro běžně označovaného jako Ur-Quattro (původní Quattro, první svého druhu).

Sraz nabízí podívanou na stovky šlechtěných youngtimerů a veteránů, a to i z řad užitkových vozů či motocyklů. Ovšem pozor, celé parkoviště náležící k místní fabrice je vyhrazené pro účely tohoto setkání a počet míst k parkování v okolí je značně omezený. S tím je v případě, pokud hodláte na tento sraz zavítat, tedy nutné počítat. Někdy pomůže vhodné načasování příjezdu, jindy nezbývá nic jiného, než se obrnit trpělivostí.

Ukrýváte-li ovšem ve své garáži nějaký zajímavý vůz a cítíte se na to, vyrazit s ním za hranice, tak nic nebrání tomu, abyste s ním zamířili přímo na výstavní plochu. Na loňském ročníku jsme objevili jednoho zástupce z Česka. Bude jich letos více? To se můžete přesvědčit již v neděli 6. července.

Pokud je pro vás německý Wernberg-Köblitz daleko, tak ve stejný den můžete vyrazit do Zruče nad Sázavou. Ve Zručském dvoře se totiž v neděli uskuteční 3. ročník veteránského setkání Veteráni ve Zruči. Ovšem pozor, krátce po poledni vyráží jeho účastníci na orientační jízdu.

Vyrazit za vůní benzínu můžete po Česku samozřejmě už v sobotu, ovšem počet konaných akcí odpovídá začátku letních prázdnin, kdy mnozí spíše nabírají směr moře. Zavítat můžete třeba do Bělé pod Bezdězem, kde se uskuteční sraz českého Honda klubu. Setkání HONDAy 2025 se koná v areálu Adventure Land. V Chabařovicích u Ústí nad Labem si pak dají v místním moto areálu dostaveníčko naopak příznivci francouzské automobilky. Koná se zde druhý ročník Renault srazu. Středočeský Nymburk pak láká na americké železo. Do areálu místního pivovaru zavítá již popáté. Z Nymburka je to pak už coby kamenem dohodil do Chotouně u Českého Brodu, kde se v místním Muzeu traktorů uskuteční již 23. ročník výstavy traktorů a zemědělské techniky.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.