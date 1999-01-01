V úplně prvním ročníku tehdy ještě amatérského závodu Barum Rally zazářila Škoda 1100 MB. Dnes už není jasné, jestli se závodu účastnil sériový nebo nějak upravený vůz. Sériová auta měla atmosférický čtyřválec o objemu 1 107 cm3 s výkonem 52 koní při 4 800 otáčkách za minutu.
Výkon na silnici přenášela zadní náprava přes čtyřstupňovou manuální převodovku. Relativně slabý motor však kompenzovala nízká váha (jen 825 kilogramů), sériové vozy dosáhly na maximální rychlost 130 kilometrů za hodinu.
Ta závodně upravená dosahovala díky modifikacím vyšších výkonů – z původně sériového motoru se podařilo dostat rovných devadesát koní. Další úpravy přinesly větší objem nebo osmikanálovou hlavu, díky níž výkon stoupl na 97 koní při 7 500 otáčkách za minutu.
Vítězem druhého, třetího a pátého ročníku se stala posádka francouzského kupé Alpine-Renault A110. Oproti soudobé domácí produkci vůz v mnoha ohledech vynikal. Na první pohled upoutala nízká stavba laminátové karoserie, díky které prázdný vůz vážil jen okolo šesti set kilogramů.
Čtyřválec o objemu 1565 cm3 vyladěný na 160 koní umístěný vzadu a přes pětistupňovou převodovku pohánějící zadní kola dokázal vůz rozpohybovat až na 246 kilometrů v hodině, s čímž se slabé škodovky nemohly měřit. I brzdění bylo podle jezdců lepší – A110 měla kotouče na všech kolech. Později navíc přišla výměna motoru za větší osmnáctistovku, jejíž výkon se blížil dvěma stům koní.
Kombinace výkonu a nízké váhy z modelu učinila jeden z nejúspěšnějších počinů šedesátých let. Pravidelně se umisťovaly v závodech po celé Evropě. Vůz si například odnesl prvenství z evropského mistrovství jezdců, Alpské rallye nebo slavné Rallye Monte Carlo. Ve druhé polovině šedesátých let se objevila i na legendárním okruhu Le Mans.
Ikonické Porsche 911 s přídomkem Carrera označující nejostřejší verzi sériových vozů s přehledem ovládlo čtvrtý ročník (1974), kdy poprvé zvítězila zahraniční posádka. Samo auto má také jedno prvenství – jako první sériové auto na světě mělo integrovaný zadní spojler, díky čemuž si vysloužilo přezdívku kachní ocas.
Série výkonnějších vozů vznikla kvůli potřebě splnit pravidla pro homologaci do soutěžních skupin FIA. Nastěhoval se do nich pro Porsche typický vzduchem chlazený šestiválcový boxer, ovšem notně upravený. Motor převrtaný na objem 2 687 cm3 měl výkon 210 koní při 6 300 otáčkách za minutu.
Vstříc upravenému motoru s vyšším výkonem šla snaha o maximální redukci hmotnosti – pryč muselo všechno, co nebylo úplně nezbytné. Karosářské díly byly z tenčího plechu nebo laminátu a těžká sedadla nahradily lehké skořepiny. Díky tomu byl vůz o až o 115 kilogramů lehčí než běžná 911.
V polovině sedmdesátých let Barum Rally zcela ovládla Škoda 130 RS. Počínaje rokem 1976 se na první příčce postupně umístila hned šestkrát, nezřídka obsadila i víc pozic. Kupé, vycházející ze sportovněji laděného modelu 110 R, sedělo na podvozku prototypů modelu 200 RS a o jeho pohon se starala technika speciálu 120 S.
Výsledkem kombinace techniky byl vznik závodní legendy. Výkon upraveného řadového čtyřválce se pohyboval mezi 130 a 140 koňmi, podle způsobu přípravy paliva – vůz mohl být osazen dvojicí (zahraničních) karburátorů a dokonce vstřikováním. Ve spojení se čtyřstupňovou převodovkou dosahoval rychlosti až 220 km/h. Z nuly na sto se dostal za 7,5 vteřiny, což je slušný údaj i dnes.
Úprav se dočkala i karoserie – přibýt musely různé výztuhy nebo ochranný rám. Pohotovostní hmotnost se však, díky použití laminátu a hliníku i dalším odlehčením, zastavila na hodnotě 720 kilogramů. Speciál byl o více než 150 kilogramů lehčí než sériový vůz. O něčem takovém si běžný spotřebitel, který si tehdy mohl dopřát Škodu 110 R s jedenáctistovkou o výkonu lehce přes šedesát koní, mohl leda zdát.
Šňůru rallyového zázraku Škoda 130 RS narušily jiné vozy jen dvakrát – nejdříve v roce 1981 se na první příčce umístilo Porsche 911 s přídomkem SC. Zkratka znamená „Super Carrera,“ vůz se tak stal duchovním nástupcem legendárního vozu z počátku 70. let. Pod kapotou na zádi vozu byste stále našli typický vzduchem chlazený plochý šestiválec, avšak s objemem zvětšeným na tři litry.
Výkon sériových aut se v prvních letech, zejména kvůli emisním omezením, zastavil na hodnotě 180 koní. Silně upravené motory závodních verzí však dosahovaly téměř dvojnásobku a v kombinaci s pětistupňovým manuálem dokázaly vůz rozpohybovat až na téměř 250 kilometrů za hodinu.
Konstruktérům se také povedlo dosáhnout ještě větších váhových úspor oproti sériovým verzím. S hmotností okolo 945 kilogramů byly speciály i více než o dvě stě kilo lehčí než lépe vybavené silniční verze. Z interiéru však zbyla jen skořápka s přidaným bezpečnostním rámem.
Druhým narušitelem českého speciálu (který už pak vyhrál jen jednou) byl závodní Opel Ascona 400, odvozený od sériové Ascony B, jehož označení odkazovalo na počet vyrobených vozů nutných pro homologaci. Robustní dvoudvéřový sedan klasické koncepce se řadí mezi neúspěšnější speciály značky – jezdci si pochvalovali skvělou ovladatelnost a spolehlivost vozu.
Do vínku dostal atmosférický čtyřválec upravený firmou Cosworth o objemu 2410 cm3 se speciálně vyvinutou šestnáctiventilovou hlavou a elektronickým vstřikováním Bosch. Výsledkem byl výkon 240 (jiné zdroje uvádějí až 270 nebo dokonce 340) koní posílaný na zadní nápravu skrze pětistupňovou převodovku. Pro porovnání – v civilní homologační verzi produkoval stejný motor 144 koní.
Úspěchy závodnímu vozu zajistily také úpravy exteriéru, zejména odlehčené karosářské díly, které pomohly snížit váhu homologačního vozu na 1050 kilogramů. Nástupcem vozu byl známý Opel Manta 400, který však už nestačil nastupujícím čtyřkolkám.
V polovině 80. let se v Barum Rally začal prosazovat pohon všech kol. Během několika let se na stupních vítězů vystřídaly hned tři modely z německého Ingolstadtu. Prvním byl čtyřdveřový sedan Audi Quattro (vlevo) vycházející z modelu 80. Výkonově nešlo o žádný zázrak – pod kapotou byl atmosférický řadový pětiválec o objemu 2,1 produkující 195 koní. Při hmotnosti 1140 kilogramů nešlo o žádná zázrak, ale pohon všech kol vozu s přehledem zajistil vítězství.
Hned o rok později však následovalo Quattro A2 vycházející z modelu 80. Sdílelo s ním velkou část dílů a techniky, téměř stejný byl i motor. Jeden podstatný rozdíl by se našel – řadový pětiválec o stejném objemu dostal masivní turbo, se kterým se výkon zvedl až na 350 koní. Jeho váha navíc klesla pod 1100 kilogramů.
O dva roky později se na první příčce umístilo vzhledově podobné Coupé Quattro, postavené však na základě Coupé GT, což bylo dané změnou pravidel soutěží. Uvnitř však bylo změn více – kromě upraveného podvozku doznaly změn i převodové poměry v diferenciálu a převodovce. Jiný byl i motor, vycházející z modelu 90 s objemem 2 226 cm3 a výkonem 197 koní.
Koncem osmdesátých let se na stupních vítězů prosadila italská Lancia. Nejprve vrcholný model Delta HF 4WD, první model značky s náhonem na všechna kola, poháněný řadovým přeplňovaným čtyřválcem. Motor o obsahu 1 995 cm3 převzatý ze sedanu Thema prošel rozsáhlými úpravami a dosahoval výkonu 240 koňských sil. Podle některých jezdců byl právě výkon při hmotnosti kolem 1200 kilogramů kamenem úrazu, ke kterému se přidávala i problematická převodovka a slabé a vadnoucí brzdy.
Závodní vozy Lancia - ve směru hodinových ručiček v popředí Delta HF Integrale, Fulvia Coupé, Stratos, 037 a Delta HF 4WD
Problémy s nedostatkem výkonu řešila evoluční verze Integrale, vyvinutá ve spolupráci s firmou Abarth, která v Barum Rally zvítězila hned následující rok. Na první pohled jsou karoserie obou modelů téměř identické, dobrým rozlišovacím znakem jsou širší blatníky Integrale dané větší rozvorem i rozchodem kol. Kromě přepracovaného podvozku se vůz dočkal i silnějších brzd nebo nové šestistupňové převodovky. Zároveň byl o několik desítek kilogramů lehčí. Výkonnější motor s větším turbem dosahoval výkonu 280 koní.
V roce 1990 vítězství poprvé připadlo mimoevropské značce. První se umístil hbitý hatchback Mazda 323 4WD, který ve své době představoval vážného soupeře dalším značkám.
Inženýři z řadového přeplňovaného čtyřválce o objemu 1598 cm3 dokázali vytřískat výkon 250 koní, posílaný skrze pětistupňovou převodovku na všechna čtyři kola. Nejsilnější sériové vozy dosahovaly výkonu 140 koní.
Na závodech Barum Rally se vyznamenaly také sportovní vozy Ford spojené s legendárním přídomkem Cosworth. Prvním zástupcem byl v roce 1991 robustní sedan Sierra RS. Závodu se účastnila vlastně výkonná verze výkonné verze rodinného vozu.
Dílna Cosworth se postarala o úpravy řadového čtyřválce Pinto s objemem 1 993 cm3, který v základní verzi produkoval 115 koní. Díky přeplňování a dalším úpravám pak sériové vozy dosahovaly výkonu 204 koňských sil, přenášeného skrze pětistupňovou manuální převodovku na zadní nápravu.
Verze 4x4 určená pro rallye vznikla až pár let po uvedení modelu. Její součástí byl i více upravený motor, produkující až 300 koní, který se v rallye osvědčil už v předcházejících verzích s náhonem na zadní kola.
Počátkem devadesátých let se o vítězství postarala také tehdejší vlajková loď Mitsubishi nazvaná Galant VR-4. Předchůdce známějšího Lanceru si pomáhal jednou specialitkou – měl řiditelná všechna kola, což bylo v době uvedení velmi neobvyklé.
Velký sedan využíval techniku chystaného závodního speciálu Starion, který se však kvůli změnám pravidel na dráhu nikdy nedostal. Všechna čtyři kola poháněl dvoulitrový řadový čtyřválec produkující okolo 300 koní.
Vůz vážil zhruba 1300 kilogramů, což se podepsalo na ovladatelnosti – na úzké dráhy s ostrými zatáčkami nešlo o nejvhodnější volbu. Právě velikost pak vedla k poměrně rychlému konci jeho závodní kariéry a přednost dostal menší a hbitější Lancer.
Příliš velké rozměry a nedostatečná agilita vedly k vývoji menšího speciálu také Ford, který opustil rozměrný sedan Sierra. Jeho náhradou byl Ford Escort RS Cosworth, který se na stupních vítězů Barum Rally objevil hned několikrát.
Od běžných vozů v mnohém liší – jako základ posloužilo šasi i technika výkonné Sierry, oblečená do hávu Escortu. Jasným poznávacím znakem je masivní spojler montovaný na vrchní hranu zadního okna.
Přeplňovaný čtyřválec o objemu 1 993 cm3, opět vyladěný firmou Cosworth, v silničních vozech dosahoval výkonu 227 koní. Verze určená pro rallye využívala motor upravený na ještě vyšší výkon – produkoval až 308 koňských sil.
Devadesátá leté se nesla ve znamená několikanásobného vítězství vozů Toyota. Prvním, v roce 1995, byla Celica Turbo 4WD (ST185) s typickými „mrkačkami.“
Všechna čtyři kola poháněl dvoulitrový řadový čtyřválec produkující okolo tři set koňských sil. Výkon homologačních vozidel se pohyboval „jen“ lehce na hranicí dvou set koní.
Pomyslné žezlo předal novější generaci Toyota Celica GT-Four (ST205). Technika se příliš nezměnila, nová však byla zakulacená karoserie se zapuštěnými světlomety.
Vylepšení se samozřejmě dočkal také motor – přepracovaná jednotka produkovala přes tři sta koní. Motory homologačních verzí dosahovaly výkonu okolo 255 koní.
Na přelomu století se na stupně vítězů slavně vrátil vůz domácí značky – poprvé od roku 1983. V roce 2000 zvítězila Škoda Octavia WRC, závodní speciál s pohonem všech kol, první v historii značky.
Vůz poháněný přeplňovaným čtyřválcem o objemu 1999 cm3 a výkonu přesně 300 koní se poprvé představil už v roce 1999 na Rallye Monte Carlo. Ve spojení se šestistupňovou sekvenční převodovkou dokáže vůz vážící 1230 kilogramů rozpohybovat až na 210 kilometrů za hodinu.
O rok později se na vítěznou příčku dostala Octavia WRC verze Evo2, založená na faceliftovaném modelu. Použitá technika se příliš nezměnila, vůz však byl odolnější a spolehlivější než předchůdce.
Na první příčku se probojoval také speciál Peugeot 206 WRC, kterým automobilka navazovala na úspěchy modelu 205 v osmdesátých letech.
Za základ posloužil právě malý model 206, který musel být osazen masivními nárazníky, aby splnil pravidlo o minimální délce čtyři metry.
Počátkem století se upravený vůz pravidelně dostával na čelní místa závodů po celé Evropě. Agilní autíčko s krátkým rozvorem poháněl dvoulitrový čtyřválec s turbodmychadlem o výkonu tří set koňských sil.
Závodní Fordy svoje kvality projevují opakovaně, není tedy divu, že Focus v úpravě WRC patří k nejpočetnějším speciálům. V roce 2003 se tak jeden z nich, konkrétně model Ford Focus WRC 02 (číslo znamená rok) postavil na první místo Barum Rally.
Specifikace závodního Focusu se, stejně jako u předchozích vozů, striktně držely maximálních hranic – dvoulitrový motor s turbem se držel výkonové hranice 300 koní a váha se zastavila přesně na čísle 1230 kilogramů. Už samozřejmostí je pohon všech kol.
Model byl uveden na Rallye Monte Carlo v roce 1999 náhradou za zastarávající závodní Escort. Ford také dbal na průběžné modernizace a téměř každý rok představil novou verzi.
Zajímavým osvěžením bylo vítězství auta s atmosférickým motorem. Po dlouhé sérii výkonných čtyřkolek se do čela závodu dvakrát probojoval Renault Clio S1600, založený na druhé generaci francouzského hatchbacku.
Označení odpovídalo specifikaci juniorské kategorie, pro kterou vznikl – dle pravidel se o pohon staral atmosférický čtyřválec o objemu 1,6 l naladěný na 220 koní. Oproti předchůdcům byla nižší i váha, malé Clio se zastavilo přesně na jedné tuně.
Ale hlavně – o přenos pohonu se starala jen přední náprava. Speciál rychle získal na popularitě a po představení na Rallye Monte Carlo v roce 2002 vyhrával soutěže po celé Evropě.
Třicátý šestý ročník se nesl ve znamení návratu vítězství předchozích objemů, výkonů, pohonu všech kol a také jednorázového návratu značky Mitsubishi na výsluní – na prvním místě skončil model Lancer Evo IX.
V japonských dílnách vzniklo hned několik verzí modelu pro běžný trh – už v základu jej poháněl silný dvoulitrový čtyřválec s turbem a technologií proměnného časování ventilů, produkující 291 koňských sil. Lišily se zejména naladěním podvozku nebo váhovými úsporami. K dispozici byly i výkonnější varianty – vrcholná verze FQ-360 se mohla pochlubit výkonem 371 koňských sil.
Vozy určené pro závody vzhledem k pravidlům používaly sériové motory jen s minimálními úpravami, cílenými zejména na odolnost. Změny se dotýkaly podvozků a hlavně odlehčení, chybět nesměla ani ochranná klec.
Na stupních vítězů nesměl chybět ani Peugeot 207 S2000, který ovládl Barum Rally hned dvakrát – v roce 2007 a 2008. Duchovní nástupce známého modelu 206, který se v soutěži prosadil jen o pár let dříve, si ze závodů po celé Evropě odnesl přes dvacet vítězství.
Vůz, v souladu se specifikací S2000, poháněl atmosférický čtyřválec o objemu 1997 cm3 produkující 280 koní. Ve spojení se sekvenční šestistupňovou převodovkou se výkon dostával na všechna čtyři kola (na rozdíl od sériové produkce).
Závěr první dekády tohoto století se nesl v duchu velkého návratu domácí značky na první příčky. V roce 2009 začala Škoda Fabia S2000 dodnes trvající šňůru vítězství – i když dvěma malým přerušením zabránit nedokázala.
Speciál založený na druhé generaci malého vozu si vítězství z Barum Rally odnesl celkem pětkrát. Na soutěžích po celém světě vybojoval titul celkem padesátkrát. Oproti sériovému vozu seděl na rozšířeném podvozku schovaném pod masivními blatníky.
O pohon se staral atmosférický dvoulitrový čtyřválec produkující 280 koní, spojený se šestistupňovou sekvenční převodovkou posílající výkon na všechna čtyři kola. Zajímavostí je váha, která se lišila podle druhu závodu – pro jízdu na šotolině vůz vážil 1200 kilogramů (kvůli pravidlům), na asfalt byl o padesát kilogramů lehčí.
Prvním „vetřelcem“ mezi Fabiemi bylo během 44. ročníku závodu vítězství vozu Mini s přídomkem Cooper S2000 odvozené od připravovaného WRC speciálu s velmi podobnou technikou. Nesdílelo s ním však odlehčenou konstrukci nebo vodou chlazené brzdy.
Oproti „plnokrevné“ verzi byl přiškrcený také výkon motoru. Díky změnám v pravidlech už však pohon speciálu nezajišťoval atmosférický dvoulitr, ale přeplňovaná šestnáctistovka s přímým vstřikováním upravená techniky BMW.
Druhým narušitelem byl v roce 2023 tehdy už sedmnáct let starý Ford Focus RS WRC 06 postavený na základě tehdy nové generace Focusu – dle specifikace jej poháněl atmosférický čtyřválec Duratec upravený firmou Pipo, produkující okolo tří set koní.
Ale ještě zpátky – zásadní přelom znamenalo zavedení nové třídy R5, díky čemuž Škoda přišla s novou Fabii R5, která v roce 2015 po jednoleté pauze vrátila prvenství do rukou domácí značky. Nástupce speciálu S2000 postavený na základě třetí generace malého vozu dosáhl v závodech velkých úspěchů.
Během let se představily (a také objevily na stupních vítězů) tři evoluční stupně – v roce 2019 přišla vylepšená verze s přídomkem Rally2 evo postavená na základech faceliftované Fabie.
O dva roky později potom zvítězila Fabia RS Rally2 založená na nové generaci modelu. Technický základ všech evolučních stupňů je stejný – přeplňovaná šestnáctistovka spárovaná s pětistupňovým manuálem posílajícím výkon na všechna čtyři kola.
Barum Czech Rally Zlín 2024
