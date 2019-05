Uměle vyrobené ojetiny jsou šancí pro ty, kteří nechtějí čekat

Auto není rychloobrátkové zboží a lidé si ho většinou pořizují na delší dobu. Už ani firmy si neberou auta na roční leasing, obvyklé jsou pronájmy na nejméně tři či čtyři roky. Existují však auta, která v bazarech seženete jako poměrně zánovní.



Zajímavé údaje přinesla statistika americké společnosti iSeeCars, která vzala údaje o 44 milionech nových aut prodaných v USA během let 2017 a 2018. Podle VIN kódu z nich vyfiltrovala z tamních databází deset modelů, které lidé koupili jako nové a následně je prodali do bazaru v době od čtyř do dvanácti měsíců.

Statistika je to překvapivá, posuďte sami. Poslední sloupec uvádí procento nových aut prodaných do jednoho roku:

Mercedes-Benz C 12,4 %

BMW 3 11,8 %

Range Rover Discovery Sport 11,8 %

Range Rover Evoque 10,9 %

Mini Clubman 10,7 %

BMW X1 10,4 %

BMW X3 9,0 %

Nissan Versa Note 9,0 %

Jaguar XF 8,8 %

Nissan Versa 8,7 %



Je však třeba počítat s tím, že Američané mění auto častěji než Evropané, do jednoho roku to udělá 3,4 procenta majitelů nového auta. ISeeCars statistiku rovněž upravila tak, že zahrnula pouze modely, kterých se ročně prodá víc než padesát tisíc kusů a pokusila se ji maximálně očistit od tzv. předváděcích aut, takže nepočítala vozy prodávané jako nové s více než 800 najetými kilometry a naopak prodávané jako ojetiny s méně než 6 400 kilometry.

Zástupci tamních automobilek to vysvětlují tím, že většinou jde o zákazníky, kteří si poprvé koupí luxusní (většinou evropské) auto v nižším stupni výbavy, a to pak často nenaplní jejich očekávání vyvolané reklamou. Američané se tedy podle této teorie nezbavují mercedesů a bavoráků kvůli špatné kvalitě, ale zjednodušeně proto, že v reklamě vidí automobil v nejvyšší výbavě s doplňky, u dealera si vyzkoušejí třeba šestiválcový motor, ale koupí si čtyřválec v základní výbavě a pak nejsou spokojení.

V ČR je to jinak

V České republice bylo v roce 2018 registrováno celkem 3 751 ojetých vozidel se stářím do jednoho roku (2,12 %) a 9 278 do tří let (5,24 %). Na základě údajů, poskytnutých společností AAA Auto, nám vyjde následující pětice vozů, které se v bazarech nejčastěji objeví jako mladší než tříleté:

Škoda Karoq – v průměru roční vozy s 15 tisíci najetými kilometry Škoda Kodiaq – v průměru roční vozy s 15 tisíci najetými kilometry Mazda CX-3 – v průměru dvouapůlroční vozy s 25 tisíci najetými kilometry Suzuki Vitara – dvouapůlroční vozy s 32 tisíci najetými kilometry

Škoda Rapid Spaceback – téměř tříletá auta s 28 tisíci najetými kilometry



Důvody jsou však úplně jiné než v USA. Z velké části jde o „uměle“ vytvořené ojetiny. Auta nejprve slouží v rámci třeba půlročního či ročního leasingu jako služební vozy pro zaměstnance automobilek nebo bazarů, případně jako předváděcí vozy. A pak jdou do prodeje jako ještě téměř novotou vonící ojetiny.

Mladé ojetiny TÉMA Stáří českého automobilového parku je notoricky známé. Patnáct let a víc. Samotné automobilky už tuší, že víc nových aut při aktuální kupní síle Čechů a situaci na trhu neudají. Takže se začaly tlačit do prodeje vlastních ojetých vozů. Čtěte více

Jde totiž o výhodný obchod pro všechny tři strany. Automobilky si jednak navyšují statistiky nově prodaných vozů, jednak „obsazují“ svými produkty i trh zánovních ojetin. Bazary mají co nabízet. A spokojení jsou i zákazníci, protože existuje početná skupina těch, kteří chtějí v podstatě nový vůz, ale zároveň si uvědomují, že úplně novému autu klesne cena hned po opuštění předávacího místa u prodejce.

Výhodnější je pro ně zánovní ojetina, kterých je na trhu pořád málo. Navíc na nové vozy z výroby se dnes běžně čeká několik měsíců i půl roku, ale mírně ojeté auto můžete mít v podstatě hned, když se smíříte s tím, že si nemůžete objednat přesně danou příplatkovou výbavu.



To potvrzuje Petr Vaněček, provozní ředitel mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO. „O Karoqy i Kodiaqy je velký zájem, na nové vozy z výroby se stále čeká a nejsou k dodání ihned. To jsou zřejmě důvody, které vedou jejich stávající majitele k výhodnému prodeji zánovních kusů,“ tvrdí.

A dodává další důvody, proč je mezi nejmladšími ojetinami právě těchto pět modelů. „Mazda i Suzuki na své vozy běžně poskytují tříletou záruku, dá se tedy odvodit, že majitelé své vozy poprvé mění v okamžiku, kdy je na dohled její konec. Stále však jde o zánovní a bezproblémová auta s benzinovými motory bez turba,“ vysvětluje.

„Právě zátah a jízdní projev moderního turbomotoru může být pro majitele také argumentem pro výměnu za nový vůz. Pro zákazníka kupujícího ojetý nebo zánovní vůz s vidinou dlouhodobého provozu je naopak výhodou co nejjednodušší technika vozu bez turbodmychadla,“ dodává Vaněček.

Rapid Spaceback zákazníci na výkup vozí ještě v provedení před faceliftem a s motorem 1.2 TSI. „Často zůstávají Spacebacku věrní a svůj vůz obměňují za cenově velice výhodné poslední dostupné kusy faceliftovaného provedení s motorem 1.0 TSI. Očekáváme, že tento trend bude trvat i nadále a zákazníci budou měnit zánovní Spacebacky, tentokrát za nový model Scala.“

Zajímavé také je, že s běžnými liftbackovými rapidy zákazníci jezdí až se čtyřapůlročními a obměňují je tak po delší době než hatchbackovou variantu Spaceback.