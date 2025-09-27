náhledy
Poslední zářijový víkend patřil v Mělníku majestátním kočárům s třícípou hvězdou ve znaku. Mercedes-Benz klub Česká republika pořádal tradiční již 21. ročník setkání majitelů a příznivců značky. Na snímku Mercedes-Benz 220 SEb Coupé (W111) z roku 1963
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vinobraní s mercedesy se dvacet let konalo na jižní Moravě, letos poprvé ji organizátoři přesunuli do Čech. Na připomenutí srazů, které se v Mělníku konaly v minulosti. Na snímku Mercedes-Benz W123
Mělník je někdejší královské věnné město a od raného středověku centrum vinařství v Čechách, kdy podle legend již svatý Václav okopával vinohrady při návštěvách babičky svaté Ludmily. Později ve 14. století císař Karel IV. přivezl na Mělník vinnou révu z francouzské oblasti Burgundsko.
Na nádvoří zámku byly vystavené nejstarší mercedesy, další stály v okolních ulicích. Celkem se na sraz sjelo asi sedmdesát aut. Na snímku motor Mercedesu-Benz 190SL (W121) z roku 1959
Na programu byla také rallye, která startovala odpoledne pod vyhlídkou u zámku, měla zhruba 60 kilometrů a účastníci jeli podle šipkového itinerá. Na snímku Mercedes-Benz 300 (W186) z roku 1953
Zleva: 220 SE Cabriolet (W111) z roku 1962, 250 CE (W114) z roku 1970 a W123 z roku 1979
