Muzeum automobilových hvězd na vyjížďce. Mercedesy se naparovaly v Mělníku

Autor:
Poslední zářijový víkend patřil v Mělníku majestátním kočárům s třícípou hvězdou ve znaku. Mercedes-Benz klub Česká republika pořádal tradiční již 21. ročník setkání majitelů a příznivců značky.
21. Vinobraní s Mercedesy 21. Vinobraní s Mercedesy 21. Vinobraní s Mercedesy 21. Vinobraní s Mercedesy 21. Vinobraní s Mercedesy 21. Vinobraní s Mercedesy 21. Vinobraní s Mercedesy 21. Vinobraní s Mercedesy 21. Vinobraní s Mercedesy 21. Vinobraní s Mercedesy 21. Vinobraní s Mercedesy 21. Vinobraní s Mercedesy

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse
Témata: Mercedes-Benz

Nejčtenější

KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?

Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...

Elektrický obr Ioniq 9 přibzučel do Česka. Projeli jsme nejdražší hyundai

Když pomineme nabroušené příbuzné, N varianty bateriových Hyundaiů Ioniq 5 a 6, je devítka opravdovou vlajkovou lodí korejské značky. Za obrovitý koráb amerického střihu jde zlehka zaplatit dva...

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

Muzeum automobilových hvězd na vyjížďce. Mercedesy se naparovaly v Mělníku

Poslední zářijový víkend patřil v Mělníku majestátním kočárům s třícípou hvězdou ve znaku. Mercedes-Benz klub Česká republika pořádal tradiční již 21. ročník setkání majitelů a příznivců značky.

Muzeum automobilových hvězd na vyjížďce. Mercedesy se naparovaly v Mělníku

Poslední zářijový víkend patřil v Mělníku majestátním kočárům s třícípou hvězdou ve znaku. Mercedes-Benz klub Česká republika pořádal tradiční již 21. ročník setkání majitelů a příznivců značky.

5. října 2025

S elektromobilem na benzínku? Orlen spouští vlastní síť nabíječek

Vedle benzínu a nafty i elektřina. Na čerpacích stanicích Orlen má do roku 2035 vzniknout 1 710 ultrarychlých nabíjecích bodů, prvních šest jich tento týden otevřeli v Průhonicích. Víme, jak na nich...

5. října 2025

GLOSA: Trabant tety Uršuly. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky

Premium

Vzpomínáte na trabanta? Ten plastový, jednoduchý zázrak z východního bloku? Dnes by mu říkali „e-car“, měl by elektromotor s výkonem seškrceným na 40 koní, délku omezenou na tři a půl metru a...

4. října 2025

Poslední opravdové mini vyrobili před čtvrtstoletím. Dalo jméno minisukni

Dějiny malých automobilů se dají rozdělit na dvě fáze: před Alexandrem „Alekem“ Issigonisem a po něm. Britský konstruktér řeckého původu totiž koncem 50. let minulého vytvořil vůz, který navždy...

4. října 2025

Do Mostu dorazí ferrari za 50 milionů a jaguar, který pamatuje Jacksona

Autodrom Most v říjnu uzavírá sezonu. Jednou z posledních akcí je The Most CLASSIC, při kterém se v sobotu 4. října okruh promění v rejdiště klasických aut. „Není jen výstavou krásných strojů, je to...

3. října 2025  13:05

Pokud si zlikvidujeme autoprůmysl, zůstaneme bez peněz, varuje šéf AutoSAP

Premium

Současný stav českého i evropského automobilového průmyslu přibližuje v rozhovoru pro iDNES.cz Premium Zdeněk Petzl, výkonný ředitel AutoSAP. Podle něj je hlavním cílem zachovat v Evropě – a...

3. října 2025

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...

3. října 2025

V Itálii jsou některé elektromobily díky dotacím levnější než lepší bicykl

Elektromobily značek Leapmotor a Dacia vyráběné v Číně a dovážené do Evropské unie se v Itálii díky vládním dotacím prodávají levněji než luxusní jízdní kola. Napsal to server Automotive News. Obě...

3. října 2025

Auto roku 2026 bude elektrické a čínské? Volby jsou v plném proudu

Exkluzivně

Odborná anketa volící Vůz roku (Car of the Year, COTY) běží bez přestávky od roku 1964 a je zcela nezávislá. Porotci, kteří vyberou evropské auto roku z letošních novinek, se s kandidáty poprvé...

2. října 2025

Desetitisíce propuštěných v německém autoprůmyslu. A to je teprv začátek krize

Německý dodavatel automobilových součástek ZF Friedrichshafen do roku 2030 zruší zhruba 7 600 pracovních míst ve své divizi elektrifikovaných pohonných jednotek. Rozhodnutí se dotýká pouze Německa a...

2. října 2025

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?

Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...

vydáno 2. října 2025

Mezinárodní den kávy slaví i automobilky. Sloužila dokonce i k pohonu

Dnes je Mezinárodní den kávy a její spojení s automobily je mnohem pestřejší než jen symbol na přístrojové desce, který dává vědět, že si máte dát pauzu během jízdy. Auta se po kávě jmenují, některá...

1. října 2025,  aktualizováno  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.