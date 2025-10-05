|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?
Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...
Elektrický obr Ioniq 9 přibzučel do Česka. Projeli jsme nejdražší hyundai
Když pomineme nabroušené příbuzné, N varianty bateriových Hyundaiů Ioniq 5 a 6, je devítka opravdovou vlajkovou lodí korejské značky. Za obrovitý koráb amerického střihu jde zlehka zaplatit dva...
Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem
Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...
Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy
O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....
Muzeum automobilových hvězd na vyjížďce. Mercedesy se naparovaly v Mělníku
Poslední zářijový víkend patřil v Mělníku majestátním kočárům s třícípou hvězdou ve znaku. Mercedes-Benz klub Česká republika pořádal tradiční již 21. ročník setkání majitelů a příznivců značky.
Muzeum automobilových hvězd na vyjížďce. Mercedesy se naparovaly v Mělníku
Poslední zářijový víkend patřil v Mělníku majestátním kočárům s třícípou hvězdou ve znaku. Mercedes-Benz klub Česká republika pořádal tradiční již 21. ročník setkání majitelů a příznivců značky.
S elektromobilem na benzínku? Orlen spouští vlastní síť nabíječek
Vedle benzínu a nafty i elektřina. Na čerpacích stanicích Orlen má do roku 2035 vzniknout 1 710 ultrarychlých nabíjecích bodů, prvních šest jich tento týden otevřeli v Průhonicích. Víme, jak na nich...
GLOSA: Trabant tety Uršuly. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky
Vzpomínáte na trabanta? Ten plastový, jednoduchý zázrak z východního bloku? Dnes by mu říkali „e-car“, měl by elektromotor s výkonem seškrceným na 40 koní, délku omezenou na tři a půl metru a...
Poslední opravdové mini vyrobili před čtvrtstoletím. Dalo jméno minisukni
Dějiny malých automobilů se dají rozdělit na dvě fáze: před Alexandrem „Alekem“ Issigonisem a po něm. Britský konstruktér řeckého původu totiž koncem 50. let minulého vytvořil vůz, který navždy...
Do Mostu dorazí ferrari za 50 milionů a jaguar, který pamatuje Jacksona
Autodrom Most v říjnu uzavírá sezonu. Jednou z posledních akcí je The Most CLASSIC, při kterém se v sobotu 4. října okruh promění v rejdiště klasických aut. „Není jen výstavou krásných strojů, je to...
Pokud si zlikvidujeme autoprůmysl, zůstaneme bez peněz, varuje šéf AutoSAP
Současný stav českého i evropského automobilového průmyslu přibližuje v rozhovoru pro iDNES.cz Premium Zdeněk Petzl, výkonný ředitel AutoSAP. Podle něj je hlavním cílem zachovat v Evropě – a...
Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem
Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...
V Itálii jsou některé elektromobily díky dotacím levnější než lepší bicykl
Elektromobily značek Leapmotor a Dacia vyráběné v Číně a dovážené do Evropské unie se v Itálii díky vládním dotacím prodávají levněji než luxusní jízdní kola. Napsal to server Automotive News. Obě...
Auto roku 2026 bude elektrické a čínské? Volby jsou v plném proudu
Odborná anketa volící Vůz roku (Car of the Year, COTY) běží bez přestávky od roku 1964 a je zcela nezávislá. Porotci, kteří vyberou evropské auto roku z letošních novinek, se s kandidáty poprvé...
Desetitisíce propuštěných v německém autoprůmyslu. A to je teprv začátek krize
Německý dodavatel automobilových součástek ZF Friedrichshafen do roku 2030 zruší zhruba 7 600 pracovních míst ve své divizi elektrifikovaných pohonných jednotek. Rozhodnutí se dotýká pouze Německa a...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?
Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...
Mezinárodní den kávy slaví i automobilky. Sloužila dokonce i k pohonu
Dnes je Mezinárodní den kávy a její spojení s automobily je mnohem pestřejší než jen symbol na přístrojové desce, který dává vědět, že si máte dát pauzu během jízdy. Auta se po kávě jmenují, některá...