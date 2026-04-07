Během těch třinácti dekád se značka s trojcípou hvězdou stala základním kamenem impéria, které se postupně rozrostlo v globální kolos. Dnešní Daimler Truck už není jen německý Mercedes-Benz. Je to pestrá rodina značek, které dominují světovým trhům. Americký Freightliner kraluje dálnicím v USA, Western Star se stará o nejtěžší práci v kanadských lesích, japonské FUSO ovládá asijské metropole a BharatBenz staví na nohy Indii.
Příběh nákladní dopravy se začal psát v roce 1896 v Cannstattu u Stuttgartu. Když Gottlieb Daimler představil svůj první nákladní automobil – v podstatě žebřiňák s dvouválcovým motorem Phoenix umístěným pod zadní nápravou – dobový tisk i konkurence kroutily hlavou. Kůň byl v té době symbolem spolehlivosti a pára symbolem síly.