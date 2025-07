Tuto akci, která se do autokempu Merkur z kapacitních důvodů přesunula v roce 2019, to tak řadí mezi největší srazy amerických vozů v Evropě. Velkým plusem je umístění místa konání. Nachází se totiž nedaleko hranic s Rakouskem i Slovenskem. O zahraniční účastníky tak zde není vůbec nouze. Na Lucky Cruisers Weekend ovšem neváhají dorazit ani majitelé amerik z Polska, Maďarska, Německa či severských států.

Kromě nich do kempu na břehu jedné z nádrží vodního díla Nové Mlýny proudí i tisíce návštěvníků, kterým velkoobjemové obludy zpoza velké louže imponují. Každý si zde najde to své. K vidění jsou jak stroje, jež se vryly do paměti nejednoho automobilového fanouška, tak takové, které jsou něčím unikátní. Ať už třeba limitovanou edicí, speciální úpravou či například výrazně omezeným počtem v Evropě se nacházejících kusů. V letošní záplavě rozličných amerik jsme objevili i vůz, který se objevil v jedné z loňských reklam amerického Applu.

Česko totiž této americké technologické společnosti dlouhodobě imponuje. Vrátila se i loni. Tentokrát Apple zamířil do severočeského Ústí nad Labem, kde se děj reklamního spotu odehrával. Žádný automobilový fanoušek, natož ten, jehož srdce bije pro americké železo, si tehdy nemohl nepovšimnout, že se v něm mihne Ford F250. Právě tento konkrétní kus z roku 1974, který v reklamě Applu veze na korbě neobvyklý náklad, plastiku stegosaura, jsme objevili nedaleko hlavní louky, na níž bylo jako obvykle k vidění to nejlepší, co do Pasohlávek dorazilo.

A právě na jejím začátku se nacházelo jedno z vůbec nejpozoruhodnějších aut letošního ročníku. Na první pohled mustang první generace po velmi zdařilé renovaci, při tom bližším bylo ovšem jasné, že tady nezůstal kámen na kameni. Ve stínu party stanu se totiž schovával unikátní restomod, který má s předlohou, tedy Fordem Mustang z roku 1967 společný jen střední panel střechy.

Základem Hellenor je vlastní vyztužené šasi a karoserie, jak už napovídá název tři roky vznikajícího projektu, je inspirována designem Eleanor z filmu 60 sekund. Ani pekelný odkaz není v názvu stavby náhodně: po nastartování sedmilitrového osmiválce, která je dopovaný dvěma turbodmychadly a vyladěn na šílených 1 700 koní, se totiž rozpoutá nefalšované peklo. Není divu, že tento projekt od Mean Machine Garage si letos odvezl nejvyšší ocenění Best of Best LCW 2025.

K vidění byla ovšem spousta dalších zajímavých vozů včetně třeba nefalšovaného low rideru, který na „lakáč“ dorazil ze Slovenska. Na této akci není problém nachodit desítky kilometrů, člověk může obcházet kemp několikrát a stále narazí na něco nového. Ať už díky nově dorazivším vozům či účastníkům, kteří kemp s vozy porůznu křižují.

Jako tradičně nechyběla spousta stánků, ať už s tematickými suvenýry, oblečením či typicky americkou stravou. Program nabídl i řadu soutěží, třeba o nejzvučnější osmiválec, v přesnosti couvání či vrhání pneumatiky do dálky. Pro jedlíky bylo přichystáno klání v pojídání obřího burgeru na čas, odvážlivci si pak mohli svou výdrž otestovat v soutěži v pojídání nejpálivějších chilli papriček. A nechyběla samozřejmě ani soutěž Best Pin-up o tři nejkrásnější pin-upky srazu. Zlatým hřebem tří srazových dnů je však jako obvykle večerní cruising po kempu:

Pokud jste v Pasohlávkách ještě nebyli a chcete atmosféru největšího českého srazu amerických vozů zažít na vlastní kůži, pak nyní vezměte do ruky telefon či diář a propisku a u dat 11. až 14. června 2026 si poznamenejte, že v těchto dnech se v jihomoravském ATC Merkur koná již 17. ročník srazu Lucky Cruisers Weekend.