Ikona Lancia Delta dostala ke čtyřicátinám nárazníky, stojí majlant

Čtyřicet let poté, co Lancia uhranula novináře i návštěvníky frankfurtského autosalonu hranatým hatchbackem nesoucím jméno Delta, se alespoň část legendárního auta dostává zpět do prodeje. Přesněji jeho nárazníky. Automobilka totiž objevila původní lisy a formy, zprovoznila je a spustila výrobu. Proč? Protože Lancia Delta ve vrcholových verzích Integrale, resp. EVO, je radikální náčiní, které nezkušeného řidiče vytrestá výletem do svodidel tak rychle, že ani nemrkne.