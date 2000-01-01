Před šedesáti lety se zrodilo Lamborghini Miura. První supersport historie s inspirací od britského Mini a italské sexbomby Giny Lollobrigidy vznikal po večerech jako odvážná vize mladých inženýrů. Fascinuje i dnes.
Lamborghini Miura, jeden z nejvlivnějších supersportů historie, byl v 60. letech skutečným zjevením. Nejen svou konstrukcí, ale i designem s nezvykle řešenými výklopnými světlomety s ozdobnými mřížkami, údajně inspirovanými řasami božské Giny Lollobrigidy. U verze SV byly později odstraněny.
Výroba miury v továrně v Sant‘ Agata Bolognese. Celkově jich tam vyrobili celkem 764 kusů. V letech 1966 až 1968 bylo vyrobeno 265 kusů modelu P400 Miura, v letech 1969 až 1971 následovalo 338 kusů modelu P400 Miura S a v letech 1971 až 1973 150 kusů modelu Miura SV.
Právě u miury byl údajně poprvé použit termín supersport. Jeho autorem je legendární britský motoristický novinář L.J. K. Setright, který vůz v 60. letech testoval pro časopis Car. A postupně se stal běžným označením velmi drahého vysokovýkonného sportovního automobilu s motorem uloženým ve středu vozu.
Převodovka byla pětistupňová s typickou kulisou řazení ve tvaru písmene H. Přesné a mechanické řazení vyžadovalo cvik, ale poskytovalo řidiči dokonalé spojení se strojem.
Miura vznikla jako „vedlejšák“. Inženýři Konstruktéři Gian Paolo Dallara a Paolo Stanzani ji za přispění testovacího jezdce Boba Wallace stavěli proti filozofii Ferruccia, který chtěl původně jen pohodlná GT. Nakonec ale stvořili první skutečný superautomobil světa.
Miuru si nelze představit bez originálních litých kol Campagnolo.
Miura uhranula světové celebrity – vlastnil ji Frank Sinatra, Miles Davis nebo britský komik Rod Stewart.
Žebrování nad motorem, přezdívané „benátské žaluzie“, nebylo jen pro krásu. Uprostřed uložený motor V12 generoval tolik tepla, že bez těchto průduchů by se interiér okamžitě přehřál.
Interiér Miury byl v 60. letech vrcholem luxusu, i když v něm bylo hlučno a horko. Sedadla byla nízko u země a dala se jen posouvat. Posádka měla pocit, že sedí přímo v kokpitu závodního stroje na Le Mans.
V roce 1966 to byl nejrychlejší sériově vyráběný silniční vůz, který nechal za zády všechny soudobé modely Ferrari i Maserati.
Auto dostalo jméno po rase španělských bojových býků Miura, které choval Don Eduardo Miura Fernández na své farmě v Andalusii.
Pneumatiky dodávalo Pirelli. První série jezdily na úzkých gumách Cinturato, verze SV už dostala širší nízkoprofilové pláště, které vyžadovaly vytažení zadních blatníků karoserie.
Možná to zní neuvěřitelně, ale u zrodu nejslavnějšího dvanáctiválce stála inspirace lidovým Austinem Mini. Konstruktéři Gian Paolo Dallara a Paolo Stanzani řešili, jak vměstnat mohutný motor V12 mezi zadní kola, aniž by vůz byl příliš dlouhý. Po vzoru britského Mini otočili motor o 90 stupňů a převodovku integrovali přímo do bloku.
Motor V12 byl odvozený z agregátu navrženého Giottem Bizzarrinim pro model 350 GT. Původní model P400 měl zdvihový objem 4,0 l, poháněný čtyřmi karburátory Weber s dvojitým sytičem a dvěma vačkovými hřídeli v hlavě válců. Disponoval výkonem 350 koní, udávaná maximální rychlost byla kolem 280 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,7 sekundy. To byly pro tehdejší dobu údaje závodního auta. Na snímku motor obdivuje přímo zakladatel značky Ferruccio Lamborghni.
Miura dostala jméno po slavné španělské chovné farmě bojových býků. Ferruccio Lamborghini osobně navštívil rodinu Miura v Andalusii, aby získal požehnání pro název svého nového dítka.
Oficiální tiskové fotografie: Nejprve se miura představila na turínském autosalonu v roce 1965 jen jako šasi.
Příběh Miury začal neobvykle. Zatímco konkurence oslňovala hotovými tvary, Lamborghini na autosalonu v Turíně 1965 šokovalo pouhým „nahým“ podvozkem.
Šasi z ohýbaného plechu s provrtanými otvory pro snížení hmotnosti vypadalo jako kostra závodního speciálu.
Maximální výkon čtyřlitrového motoru byl u první modelové verze 350 koní při 7 000 otáčkách za minutu, u verze S 370 koní při 7 700 otáčkách za minutu a u SV 385 koní při 7 850 otáčkách za minutu.
Toto řešení umožnilo extrémně nízkou siluetu a soustředit hmotnost do středu vozu.
Technickou slabinou prvních sérií byla společná olejová náplň pro motor i převodovku. Špony z ozubených kol se tak mohly dostat do motoru, což poškozovalo jemné vnitřní mechanismy. U vrcholné verze SV v roce 1971 byl tento problém vyřešen. Mazací systémy motoru a převodovky byly odděleny, což výrazně zvýšilo spolehlivost a životnost celého ústrojí
Přední kapota ukrývá rezervní kolo a palivovou nádrž. Právě umístění nádrže vpředu je onou pověstnou „vadou na kráse“, která ovlivňuje jízdní vlastnosti vozu při vysokých rychlostech.
Když v roce 1966 Lamborghini představilo Miuru na autosalonu v Ženevě, mladý výrobce svým sporťákem ohromil svět a z krásného vozu se okamžitě stala celebrita.
Miura Roadster zůstala jen unikátním prototypem. Otevřená karoserie sice vypadala úchvatně, ale ztráta tuhosti šasi byla pro sériovou výrobu u tak výkonného vozu příliš velkým rizikem.
Původní prototyp měl v interiéru bílá sedadla.
Karoserie byla vyrobena z hliníku, aby se ušetřila hmotnost. Přední i zadní kapota se vyklápějí v celku směrem od středu vozu, což umožňuje mechanikům snadný přístup k motoru i brzdám.
Původně zamýšlená spolupráce s Carrozzeria Touring se neuskutečnila kvůli finančních potížích firmy, kdežto studio Pininfarina bylo smluvně vázáno k jiným značkám. Příležitosti tak nakonec využil Nuccio Bertone.
Ferruccio Lamborghini s miurou
Ferruccio Lamborghini byl na miuru patřičně hrdý.
Konstruktér Giotto Bizzarrini využil zkušenosti se závodními motory stavěnými pro Ferrari. Blok dvanáctiválce i hlavy válců v rozevření 60° jsou proto odlity z hliníkových slitin, rozvod byl ale DOHC. Přípravu směsi zajišťovalo šest spádových dvojitých karburátorů Weber.
Po letech se slavnou Miurou. Společně s hlavním konstruktérem Gianem Paolem Dallarou (vpravo) a jeho asistentem Paolem Stanzanim (vlevo) přivedl Gandini na svět praotce všech supersportů.
Paolo Stanzani zemřel v lednu 2017 ve věku 81 let.
Lamborghini Miura letos slaví šedesát let.
Oficiálně je pod designem podepsán tehdy dvaadvacetiletý Marcello Gandini ze studia Bertone. Historie však naznačuje, že první skici mohl vytvořit jeho předchůdce Giorgetto Giugiaro. Ten později tvrdil, že Miura je z 70 % jeho dílem. Původní návrh miury objevil po letech Giugiarův syn Fabrizio a nechal mu k sedmdesátinám v roce 2008 podle něj vyrobit maketu v životní velikosti. V prvopočátku se totiž jednalo o návrh pro značku Bizzarrini.
Samouk Gandini vytvářel kresby tužkou ve svém charakteristickém nervózním, divokém, instinktivním a možná i trochu naivním stylu. Jeho skici postrádají dokonalost jiných designérů, kteří vystudovali umělecké školy, ale nechybí jim spontánnost génia.
Prototyp Lamborghini Miura z roku 1966
Palubní deska s velkými budíky a řadou spínačů nad hlavou řidiče připomínala letadlo. Ergonomie sice nebyla ideální, ale estetický dojem byl pro majitele tehdy mnohem důležitější.
Výroba 700. miury byla velkou slávou. Nakonec jí vzniklo 764 kusů.
Každá Miura byla stavěna ručně. To znamenalo, že žádné dva kusy nejsou naprosto identické. Karosářské panely se dopasovávaly přímo na konkrétním šasi v dílnách Carrozzeria Bertone.
Marcello Gandini od konce 50. let působil jako průmyslový designér a věnoval se hodně grafickému designu a navrhování nábytku. Jakožto pro rodilého Turíňana však bylo jen otázkou času, kdy ho pohltí svět čtyř kol. Lamborghini Miura ho vystřelila rovnou do designérského nebe. Slavný designér trochu překvapivě prozradil, že Miuru vlastně nikdy neřídil. Zemřel v březnu 2024.
Barvy Miury byly stejně odvážné jako auto samo. Od sytě oranžové Arancio Miura po jedovatě zelenou Verde Miura. Lamborghini se nebálo křiklavých odstínů, které k vozu seděly nejlépe.
Model SV, představený v roce 1971, byl ještě radikálnější: větší zadní pneumatiky, širší blatníky, ztužený rám, přepracované odpružení a oddělené mazací systémy pro motor a převodovku.
Miura S z roku 1969 přinesla drobné designové změny, jako chromované rámečky kolem oken. Verze SV pak o řasy přišla úplně, což z ní udělalo drsnější a technicky čistší automobil.
Miury z amerického šrotiště Rudiho Kleina
Testovací jezdec Bob Wallace postavil pro vlastní potřebu verzi Jota.
Byla to odlehčená, závodní miura s výkonem přes 440 koní. Bohužel byla zničena při nehodě u Brescie a dnes existují jen repliky.
Miura SVJ byla vyrobena jen ve čtyřech kusech pro nejbohatší klienty.
Verze SVJ má nýtované hliníkové díly a je v podstatě silniční verzí Wallaceova experimentálního speciálu Jota.
Lamborghini Miura SVJ: Ergonomie byla italsky svérázná. Pedály byly vyosené k centru vozu a dlouhý řidič měl problém najít ideální polohu. Přesto majitelé tyto nedostatky autu rádi odpouštěli.
Lamborghini Miura SVJ se závodními sedadly.
Miura z filmu Italian Job byla dlouho považována za ztracenou.
V roce 2015 byla objevena v Lichtenštejnsku a následně restaurována divizí Polo Storico do původního stavu.
Ferruccio Lamborghini s miurou. Do konce svého života vlastnil jednu v bílé barvě.
Paolo Stanzani v době vzniku vozu.
Lamborghini Countach, Miura a Ferruccio Lamborghini s traktorem této své značky.
Původní prototyp z roku 1966.
Rok 2026 patří oslavám. Muzeum Lamborghini v Sant’Agatě připravilo výstavu „Born Incomparable“. Návštěvníci zde vidí vývoj od prvního šasi až po vrcholné modely SV, které braly dech.
V expozici roku 2026 nechybí ani umělecká instalace Fabiana Oefnera, která ukazuje Miuru v rozloženém stavu. Je to fascinující pohled na tisíce součástek první mechanické matky superaut.
Výstava představuje speciální výběr modelů a obsahu souvisejícího s vozem Miura, včetně originálního podvozku představeného v roce 1965 a vozu Miura P400 S. Během roku budou k vidění také dva obzvláště vzácné vozy: Miura Roadster, unikátní projekt vytvořený společností Bertone v roce 1968, a Miura SVJ, která byla odvozena z experimentálního prototypu vyvinutého v roce 1970 testovacím jezdcem Lamborghini Bobem Wallaceem.
V expozici nechybí ani umělecká instalace Fabiana Oefnera, která ukazuje miuru v rozloženém stavu.
Výstavu lze navštívit až do ledna 2027.
V Sant‘ Agata Bolognese letios slaví 60. výročí legendárního Lamborghini Miura.
Mezi majitele miury patřil i perský šáh.
Mazání motoru s mokrou skříní bylo u pozdějších závodních verzí (Jota) nahrazeno suchou skříní. To umožnilo motoru pracovat i při extrémním bočním přetížení bez rizika zadření.
Hluk v interiéru byl fascinující. Motor V12 byl od posádky oddělen jen tenkou stěnou a sklem. Řidič tak cítil každé nasátí karburátorů i mechanický klapot ventilového rozvodu.
V roce 2006 vznikl designový skvost Waltera de Silvy, který oživuje legendu 60. let. Koncept Miura mistrně spojil retro tvary s moderní čistotou bez zbytečných výstřelků.
De Silva zachoval ikonickou siluetu původní Miury, ale přidal současnou preciznost. Výsledkem je nadčasový stroj, který uctívá historii značky.
Koncept k 40. výročí Miury ukazuje, jak vypadá dokonalé retro. Čisté linie, svalnaté boky a moderní technika pod kapotou tvoří unikátní celek.
Walter de Silva vytvořil fascinující poctu původnímu designu Gandiniho. Koncept působí moderně, i když striktně dodržuje proporce původního vozu.
Ačkoliv šlo o jeden z nejkrásnějších konceptů historie, do výroby se nikdy nedostal. Zůstává však důkazem, že design miury je naprosto nesmrtelný.
Rádio si posádka příliš neužila...
... motor o sobě dokázal dávat vědět dost silně.
Barva „Giallo Miura“ (žlutá) je dodnes jednou z nejžádanějších u sběratelů. Právě v této barvě auto nejvíce vynikne a podtrhne své odvážné tvary navržené studiem Bertone.
Chlazení motoru byl u Miury oříšek. Chladič byl umístěn vpředu, zatímco motor vzadu. Dlouhé trubky vedoucí přes celý vůz ohřívaly interiér tak, že v létě byla jízda spíše saunou.
Brzdovou soustavu tvořily čtyři kotoučové brzdy Girling. Navzdory vysokému výkonu bylo zastavení tunového stroje náročné a vyžadovalo od řidiče silnou nohu i značnou dávku předvídavosti.
Některé modely prošly restaurací v rámci programu Polo Storico.
Motor V12 navrhl Giotto Bizzarrini, otec legendárního Ferrari GTO. Po odchodu z Maranella stvořil pro Lamborghini jednotku, jejíž evoluce se v autech značky udržely až do 21. století.
Lamborghini Miura před muzeem a správní budovou Lamborghini v Sant’Agatě
Ovladače jsou i na stropě.
Šedesáté výročí provází řada turné po Itálii.
Podle některých odhadů se dodnes dochovalo kolem 400 až 500 kusů. Mnoho jich bylo zničeno při nehodách nebo shořelo kvůli netěsnostem v palivovém systému u karburátorů Weber.
Miura měla nezávislé zavěšení všech kol s dvojitými lichoběžníky a vinutými pružinami. Bylo to čistě závodní uspořádání, které vozu dodávalo na svou dobu nevídanou stabilitu v zatáčkách.
Návody k obsluze pro Lamborghini Miura
Až do ledna 2027 lze v v Sant’Agatě navštívit výstavu o historii tohoto modelu.
Miura patří k nejkrásnějším výtvorům karosárny Bertone.
Lamborghini Miura, kterou si nechal zrestaurovat bývalý závodní a pozdější šéf stáje Ferarri a prezident FIA Jean Todt.
