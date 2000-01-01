Královna Alžběta II. by oslavila stovku. Nejurozenější řidička a automechanička na světě, která přes sedm dekád stála v čele Spojeného království, neměla řidičák, protože ho nepotřebovala. Nikdy nesměla jet doubledeckerem ani londýnským taxíkem, ale na svých panstvích si užívala řízení řady aut.
Královna v šátku za volantem defenderu – to je jeden z nejikoničtějších neformálních snímků Alžběty II. Byla jedinou osobou v Británii, která legálně nepotřebovala řidičák. Pasy i průkazy se vydávaly jejím jménem, takže by ho vystavovala sama sobě. Byla vášnivou řidičkou až do svých 95 let.
Není divu, že motory královnu Alžbětu II. bavily, vedli ji k tomu odmalička: její Veličenstvo na snímku se svou sestrou princeznou Margaret v mini autíčku. Dohlíží na ně vychovatelka Marion Crawfordová.
Během druhé světové války Alžběta zůstala po celou dobu v Británii. Její matka na návrh jednoho z britských politiků, aby královské dcery evakuovali do Kanady, odvětila: „Mé děti neodjedou beze mě. Já neodejdu bez krále. A král nikdy neopustí zemi.“
Jako osmnáctiletá se v únoru 1945 Alžběta dobrovolně přihlásila k ženskému pomocnému sboru a cvičila se v řízení a údržbě vojenských nákladních vozidel.
Pod identifikačním číslem 230873 se učila řemeslu, které by u princezny čekal málokdo. Tato zkušenost jí dala celoživotní lásku k technice.
„Princezna automechanička“ – tak Alžbětu II. za války nazýval britský tisk. V dílnách v Camberley trávila desetihodinové směny. Učila se měnit kola, rozebírat motory a udržovat vojenská nákladní auta.
I když se na noc vždy vracela na hrad Windsor, své ruce od šmíru hrdě ukazovala přátelům jako důkaz skutečné práce pro vlast. Po pěti měsících byla následnice trůnu povýšena do funkce mladší velitelky.
Ikonický šatník královny Alžběty II. zná každý, ale její „pracovní úbor“ z roku 1945 byl jiný. Hnědá uniforma pomocných sborů a čepice s kšiltem k ní patřily stejně jako koruna.
Královská rodina a premiér na balkóně Buckinghamského paláce 8. května 1945 (zleva): princezna Alžběta (budoucí královna Alžběta II.), královna Alžběta (budoucí královna matka), Winston Churchill, král Jiří VI. a princezna Margaret Rose (sestra královny Alžběty II.).
Budoucí královna Alžběta II. v uniformě ATS (Auxiliary Territorial Service, ženské pomocné sbory) společně se svým otcem králem Jiřím VI. na vojenské přehlídce 11. prosince 1945 v Londýně.
Řízení pro ni bylo formou relaxace a úniku od přísné dvorní etikety, které musela jako hlava státu neustále podléhat. V roce 1957 vzala královna své děti na výlet po Windsor Estate ve svém Daimleru.
Vauxhall Cresta, se kterým v šedesátých letech Alžběta II. absolvovala výlety se svými dětmi. Auta pro ni byla symbolem svobody.
Královna nikdy nejela běžným londýnským taxíkem ani pověstným červeným doubledeckerem. Protokol jí to neumožňoval. O to víc si užívala řízení vlastních vozů na soukromých cestách v Sandringhamu. Tam mohla být „obyčejnou“ řidičkou v oblíbeném Vauxhallu Cresta, který měla v oblibě už v 60. letech.
Vozový park Buckinghamského paláce byl vždy plný unikátů. Nejoblíbenější značkou královny byl jednoznačně Land Rover, konkrétně model Defender.
Zkušenost z autodílen pomohla Alžbětě II. smazat bariéru mezi aristokracií a lidem. Britové ji milovali právě proto, že v těžkých dobách dokázala být „jednou z nich“ – holkou, co se nebojí vzít do ruky klíč a opravit píchlou pneumatiku u náklaďáku.
Zde obdivuje nový Bentley Mulsanne.
Alžběta II. se o auta vždy živě zajímala.
Královna na návštěvě v automobilce Bentley.
Při státních návštěvách si Alžběta II. vyzkoušela i různé zahraniční modely. S Georgesem Pompidouem se svezla v otevřeném Citroënu SM.
V roce 1966 během návštěvy Německa s princem Philipem v Mercedesu 600 Landaulet.
Auta Alžbětu II. vždy hodně zajímaly. Takto si prohlížela Renault Dauphine.
Královna Alžběta II. byla vášnivou řidičkou, a za volant neváhala usednout ani v pokročilém věku.
Manžel královny, princ Philip byl také vášnivý řidič. Volantu se vzdal až v 97 letech po autonehodě, která v Británii rozpoutala debatu o věkových limitech řidičů.
Různé speciální verze vozů Rolls-Royce, které v 50. a 60. letech využíval Buckinghamský palác.
Během své vlády Alžběta II. navštívila stovky zemí, ale k cestování nepotřebovala pas. Stejně jako k řízení nepotřebovala průkaz. Tato právní rarita podtrhovala její unikátní postavení. Přesto se vždy chovala podle pravidel a na silnicích mimo svá panství se nechala vozit profesionály. Respekt k řádu byl pro ni nade vše.
V posledních letech se britská panovnice nechala vozit především speciální státní limuzínou od značky Bentley, kterou dostala v roce 2002 ke svému zlatému jubileu.
Má zvýšenou střechu, aby panovnice mohla vystupovat vzpřímeně, a místo klasického „B“ na kapotě nese sošku svatého Jiří zabíjejícího draka.
Zajímavostí unikátního auta je alternativní pohon na LPG.
Britská královna Alžběta II. přijíždí na bohoslužbu u příležitosti udělování rytířského Podvazkového řádu (Windsor, 17. června 2019).
Královna Alžběta II.a princ Philip na svatbě princezny Eugenie a Jacka Brooksbanka (Windsor, 12. října 2018)
Státní limuzína byla navržena a postavena divizí Mulliner automobilky Bentley na technickém základě modelu Arnage.
Oficiální státní limuzína od Bentley dostal vysoko položenou střechu, aby královna mohla zůstat při nastupování a vystupování vzpřímena.
Britská královna Alžběta II. a princ Philip v dubnu 2011 odjíždějí kočárem z Westminsterského opatství.
Královna Alžběta II. by oslavila 100 let. Její životní příběh je fascinující cestou od mladé princezny v montérkách až po nejdéle vládnoucí panovnici světa. Auta v tomto příběhu hrají roli tichých společníků, kteří jí nabízeli soukromí a radost z pohybu.
Královna nikdy nejela běžným londýnským taxíkem ani pověstným červeným doubledeckerem, protokol jí to totiž neumožňoval. Golfový vozík ale otestovala.
Fotografové v roce 2015 zachytili královnu Alžbětu II. při vyjížďce v zámeckém parku ve Windsoru.
Poslední rozloučení s královnou 19. září 2022 sledoval celý svět. Cesta z Londýna na Windsor v královském Jaguaru byla symbolickou tečkou za jednou érou. Alžběta II. odešla stejně, jako žila – s důstojností, britskou noblesou a v doprovodu techniky, které tak dobře rozuměla.
Operace Unicorn a Operace London Bridge – dva názvy pro smutné události po skonu královny. První se týkala Skotska a zahrnovala cestu Mercedesem, druhá Londýna a speciálního Jaguaru. Každý kilometr cesty byl naplánován roky dopředu.
Protože britská královna zemřela ve svém skotském sídle na zámku Balmoral, Jaguar nebyl prvním vozidlem, které vezlo královninu rakev.
Jako první pro převoz jejích ostatků do Edinburghu posloužil pohřební speciál, který poskytla místní pohřební kancelář William Purves. Překvapivě se jednalo o speciál na základě Mercedesu třídy E od německé firmy Binz.
Auto s rakví s ostatky královny Alžběty II. opustilo zámek Balmoral ve Skotsku v jedenáct hodin dopoledne. Předpokládá se, že cesta do skotského Edinburghu bude trvat šest hodin se zastávkami. (11. září 2022)
Auto s ostatky královny Alžběty II. opustilo skotský zámek Balmoral, kde královna ve čtvrtek odpoledne ve věku 96 let skonala. (11. září 2022)
Po přepravě rakve letadlem RAF z Edinburghu na vojenské letiště Northolt v severozápadním Londýně ale již byl připraven do té doby tajný pohřební vůz, postavený speciálně pro tuto příležitost. Byl součástí operace, které pro změnu dostala označení Operace London Bridge.
Královský pohřební vůz vznikl na základě požadavků Buckinghamského paláce, přesněji The Royal Household, společnosti, která se stará o domácnosti členů královské rodiny.
Speciály od firmy Wilcox Limousines mají unikátní konstrukci, která kombinuje luxus s pietou.
Jedná se o tradiční karosárnu založenou v roce 1948, kterou dnes vede již třetí generace rodiny Wilcoxových. Patří k lídrům této oblasti trhu a pohřební vozy staví nejen na základech vozů značky Jaguar.
Podobně jako její manžel, princ Phillip, i královna spolupracovala na návrhu auta pro svou poslední cestu.
