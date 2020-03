Kardashianová si pro představení prádla vybrala automobilový diamant

„Úžasné, dokonce i zdánlivě nevhodné myšlenky mohou mít pozitivní, sotva očekávané výsledky,“ napsal o tomto autě při jeho uvedení vážený švýcarský magazín Automobile Revue. Tím je řečeno vše. Stratos je učebnicovým příkladem automobilového konceptu povýšeným na umění.

Tento vesmírný objekt se světu představil v roce 1970 na turínském autosalonu. Vpředu znak studia Bertone, vzadu napravo nápis Strato´s, celým jménem Lancia Stratos HF Zero. Koncept navrhl geniální designér Marcello Gandini, tehdy ve službách slavného designstudia.

Stratos Zero paří k vůbec nejslavnějším konceptům své doby. Je vlastně definicí vidění budoucnosti světa aut druhé poloviny šedesátých let. Mnozí právě toto období považují za vůbec nejzajímavější. „Nejúžasnější období bylo podle mého šest měsíců od poloviny roku 1969 a začátku roku 1970. V těch šesti měsících vyjely z oblasti Itálie o průměru třiceti kilometrů auta jako Ferrari 512S Modulo a Lancia Stratos Zero. Dokonalé příklady skvělého designu aut,“ shrnul pro iDNES.cz Fabio Filippini, bývalý šéfdesignér studia Pininfarina tehdejší jednoznačnou italskou nadvládu nad autodesignem.

Turínský autosalon ročníku 1970 se konal na přelomu října a listopadu. V Bertoneho studiu začali na jaře vymýšlet, čím by překvapili. Nuccio Bertone trval na tom, že jeho koncepty budou pojízdné, koupil tedy Lancii Fluvia z druhé ruky, dokonce snad nabouranou, aby z něj mohl převzít 115koňový čtyřválec 1,6 litru s převodovkou. Gandini měl dodat šokující kabát, který zastíní vše ostatní na autosalonu.

I na dnešní poměry futuristické, moderní, šokující a agresivní tvary dělají z bronzového prototypu spíš sochu, než funkční objekt. I když oproti spíš statickému Ferrari Modulo působí dynamičtěji.

Gandini na Stratosu poprvé uplatnil svou myšlenku klínovité siluety, která se následně stala pro supersporty téměř bez výjimky povinnou. Opět Gandiniho Lamborghini Countach to v březnu 1971 na autosalonu v Ženevě potvrdilo.

Auto s půdorysem tři a půl krát 1,87 metru a rozvorem 222 cm váží 710 kilogramů. Koncept dodnes šokuje tím, jak je nízký. Střecha je jen 84 centimetrů vysoko. I proto nezbylo místo na klasické dveře, nastupuje se výklopným čelním sklem.

A jméno? Gandini tvrdí, že si pro koncept jméno Stratos vypůjčil od slepovacího modelu plachetnice, který si v té době koupil v Německu. Potvrzuje taky, že inspirací bylo u jméno konceptu lyží Stratò, který u Bertoneho ve stejné době vytvářeli pro značku Rossignol.

Bronzovou barvu nahradil brzy po premiéře stříbrný lak. K původnímu odstínu se koncept vrátil při renovaci na přelomu tisíciletí. Aukční síň Sotheby’s ho v roce 2011 vydražila za téměř dvacet milionů korun, když se rozprodával depozitář karosárny Bertone po jejím krachu.

Nyní bájný Stratos vlastní americký miliardář Phillip Sarofim, i proto kolují po internetu fotky, na kterých je ve vzácném konceptu k vidění kanadská zpěvačka Avril Lavigne; do loňského listopadu totiž se Sarofimem randila. Aktuální majitel tento svůj automobilový diamant jen neschovává v depozitáři, občas ho vyveze na projížďku nebo na soutěž automobilové elegance, nebrání se ani zápůjčkám na výstavy.

Do reklamních fotek na prádlo Kardashianové se Stratos dostal padesát let po své premiéře. Profesionální celebrita připomíná, že po setkání s legendárním konceptem toužila už dlouho, před dvěma roky tweetovala milionům svých sledovačů jeho fotku.

V poušti nafocené snímky mají lehce postapokalyptický nádech, k tomu ufoidní minimalistický Stratos skvěle pasuje. Ostatně, v době, kdy byl aktuální, byly podobně laděné fotky v oblibě.

Není to poprvé, kdy se Stratos stal hvězdou pop-kultury. V roce 1988 se objevil ve fantasy filmu Moonwalker, ve kterém se do Stratose převtělí Michael Jackson.

Klíčem byl motor Ferrari

Do nepřehlédnutelné studie se v Turíně 1970 zakoukal Cesare Fiorio, šéf závodního týmu Lancie, jehož Fulviím docházel na závodních tratích dech. Fiorio si tak vyhlédl šestiválcové Ferrari Dino. Pro povedený motor chtěl postavit celý nový závodní speciál, který by byl odpovědí na francouzskou hvězdu Alpine A110. A v nekonvenčním konceptu větřil potenciál, talentovaný Gandini už byl proslavený zbožštěným Lamborghini Miura.

Stratos tak vlastně otevřel Bertonemu dveře k Lancii, která byla jinak dlouhodobě spojena s konkurenčním studiem Pininfarina. Vedení Lancie se tak ozvalo, že by si chtělo Stratos prohlédnout. Traduje se, že když Bertone do sídla automobilky Stratosem 17. února 1971 přifrčel, podjel závoru u vchodu a zamířil rovnou na parkoviště managementu. A pak si plácli, Gandini dostal za úkol vesmírný koncept přemodelovat do podoby závodního kupé.

Slavný designér v jednom z rozhovorů vzpomínal, že neměl od Fioria úplně přesné zadání, co má ze Stratosu vzniknout. „Věděl jsem, že má být lehký a ovladatelný, to ale nestačilo.“ Otazníky se vznášely právě nad motorem. Všichni pro rallyovou lancii chtěli ten 2,4litrový šestiválec z Dina, ale v Maranellu se k tomu moc neměli. Jako alternativy se nabízely čtyřválce Lancie nebo osmiválec od Maserati. Šéf Lancie Pierugo Gobbato se nakonec s Ferrari dohodl. „Nikomu však kupodivu nepřišlo divné, že do už vyvinutého auta ten motor přesně sedl, přímo do rámu na uchycovací body,“ komentuje Gandini. Stratose jednoduše pro motor Ferrari stavěli rovnou, jakákoliv jiná varianta by znamenala přepracovávání projektu.

„Tou dobou jsem pracoval na Ferrari 308 GT4, které mělo také dostat šestiválec z Dina. Takže jsme u Bertoneho měli ten motor ve skladu. I když mi Lancia neuměla dát výkresy motoru, já ho už fyzicky měl k dispozici,“ prozradil slavný designér pro web Stratosmania.com. Jen na doplnění: Ferrai 308 GT4 nakonec dorazilo s osmiválcem.

Rok po konceptu, v říjnu 1971 se opět na autosalonu v Turíně představila studie rallyové lancie, 11. února 1972 byla konečně podepsána smlouva s Ferrari o dodávce motorů a 23. července se začalo se stavbou prvních exemplářů. Sériová produkce odstartovala u Bertoneho v dílnách v Grugliasku následující rok.

Do ladnosti konceptu měl sice „přisražený“ závodní speciál daleko, charisma a hlavně výkony mu rozhodně nechyběly. Lancia Stratos HF o výkonu až 300 koní opanovala mistrovství světa v rally v letech 1974 až 1976 pod vedením Sandra Munariho a Björna Waldegårda. Na stovku vystřelila pod pět sekund, uhánět uměla až 270 km/h. Z trůnu ji srazila politika uvnitř koncernu Fiat, který vsadil na Fiaty 131 Abarth. Pak nastoupily speciály s pohonem všech kol, na které už Lancia s pohonem zadní nápravy nestačila.

Jeden ze 492 vyrobených exemplářů Lancie Stratos HF je schovaný i v Česku, prohlédněte si ho zde: