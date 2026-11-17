Zdejší automobiloví nadšenci chovají hluboce romantickou, až náboženskou úctu ke třem písmenům: 110 R. Nebo ještě lépe – 130 RS. Tedy k autu, které v sedmdesátých letech v rallye prohánělo západní konkurenci s motorem zrozeným z lidové tvořivosti a socialistického plánování. Byla to legenda. A jak už to bývá, dříve či později musel přijít někdo s nápadem ji oprášit, dát jí moderní tvar a prodat ji lidem, kteří nevědí, co s penězi.
Přesně s touto myšlenkou přišel před lety designér Petr Novák. Abychom byli přesní – Petr Novague. Byla to změna jména z obyčejného českého Nováka na mezinárodně znějícího Novague. Měl diplom z VŠUP, zkušenosti z Německa a na kontě sbírku ocenění Red Dot za hliníkovou židli nebo telefon Verzo. Ale jeho srdce bilo pro spalovací motory. V hlavě se mu proto zrodila vize: vrátit světu legendární „erko“, respektive „ereso“.
Nebyl asi ani první, ani poslední, kdekdo kreslil po večerech do bloku skici známého auta v novém pojetí. Jenže Petr Novague nezůstal u skic. Našel spojence tam, kde se sny mění ve skutečnost. Spojil se s Markem Hoffmannem z Kovovýroby Hoffmann (EBZ Hoffmann) v Ostrožské Nové Vsi, který vyráběl komponenty pro světové automobilky, a vzal si na starost skutečnou stavbu vozu.
V dubnu 2015 se světu poprvé ukázal prototyp s označením HN R200, cesta na silnici ale ještě chvíli trvala. Během této doby Petr Novague hledal další investory, kteří by se na projektu chtěli podílet. Ale bez úspěchu.
Střela z Ingolstadtu s tváří z Crewe
Jak vlastně novodobé erko vyrobit, když nemáte k dispozici miliardový vývojový rozpočet Škody Auto? Jednoduše. Vezmete hotové, dokonale fungující auto jiné značky, svléknete ho do naha a přes jeho kostru přehodíte nový kabát. Jako dárce orgánů posloužilo Audi R8 první generace. Vůz s koncepcí motoru uprostřed, prostorovým hliníkovým rámem a pohonem všech kol. Německá preciznost v celé své kráse.
Chlapci z dílny zachovali okenní skla, podvozek, a hlavně atmosférický vidlicový osmiválec o objemu 4,2 litru. Ten ze sebe vydával 430 koní (309 kW), a byl spojen s manuální šestistupňovou převodovkou. Žádný automat s pádly pod volantem. Poctivá mechanika, kde musíte levou nohou sešlápnout spojku a pravou rukou trefit kulisu. Vnější zpětná zrcátka byla rovněž převzata z dárcovského Audi R8.
Jenže karoserie, to byl zcela jiný příběh. Hliníkové povrchové panely doplňovaly díly z uhlíkových vláken. Petr Novague se snažil narvat retro rysy původní Škody 110 R a 130 RS na robustní, široký podvozek supersportu. Přední část zdobila obří kulatá světla z Bentley Mulsanne, zatímco vzadu trůnily hranaté svítilny z Lamborghini Gallardo. Zrcátka ale zůstala původní. Na profilu karoserie nechybělo ikonické grafické žebrování na bocích a ladně se svažující střecha.
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Škodovácká legenda je zpátky. Nové erko je supersport s technikou Audi
Výsledek? Zjevení. Pro někoho geniální odkaz na československou automobilovou historii, pro jiného poněkud nesourodý kočkopes. Ale rozhodně auto, za kterým se na ulici otočil úplně každý. V Praze se v dubnu 2015 konala velkolepá premiéra v Centru současného umění DOX.
Když razítko z ministerstva k úspěchu nestačí
V roce 2016 přišel další obrovský milník. R200 po roce testování, úprav a ladění dostalo všechna razítka od Ministerstva dopravy ČR a získalo oficiální homologaci pro běžný provoz. První prototyp vyjel do ulic Prahy se značkou 1HN ERKO1.
Auto mělo hmotnost 1 650 kilogramů, což bylo o 45 kilo méně než výchozí Audi R8 – z auta totiž kvůli úspoře hmotnosti vyhodili navigaci i audiosystém. Zůstala jen klimatizace. Zrychlení z nuly na sto zvládalo za 4,5 sekundy a ručička tachometru se zastavila až na hranici 300 km/h. Marek Hoffmann prohlašoval, že jsou schopni vyrábět dva kusy měsíčně pro zájemce, kteří chtějí mít v garáži něco unikátního s českým příběhem.
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Český supersport už brousí silnice, dostal pozměněnou tvář
Jenomže pak přišlo to nejdůležitější. Cena. Stavitelé stanovili cenu samotné přestavby na 4,2 milionu korun. K téhle částce jste ale jako zákazník museli dodat vlastní dárcovské Audi R8, které v té době šlo koupit ojeté i za cca 1,4 milionu. Celkové náklady na stavbu se tak mohly vyšplhat i nad 6 milionů korun. Za tyhle peníze jste si v té době mohli pořídit třeba zbrusu nové Ferrari 488 GTB. Zájemců, kteří by byli ochotni zaplatit cenu maranellského supersportu za ručně klepaný český sen, nakonec moc nebylo.
Vidět je lze ve Starém Městě
Většina podobných projektů skončí tak, že jediný prototyp chytá prach v temné garáži arabského šejka. Příběh kupé R200 má ale naštěstí úplně jiný konec.
Vyrobily se celkem tři kusy – první oranžový prototyp, druhý v tmavě modré metalíze a třetí ve světle modrém laku. Žádný z nich se nerozprodal do soukromých sbírek na druhý konec světa. Klíčovou roli v tom sehrálo partnerství nadšenců a úzké vazby s rodinou Hoffmannových. Zakladatelé Kovozoo – tedy skupina REC Group v čele s Bronislavem Janečkem – dlouhodobě podporují unikátní technické projekty. Díky vzájemné dohodě se podařilo zajistit, že všechny tři vozy zůstaly pohromadě na domácí půdě pro širokou veřejnost.
Dnes tak tato moderní pocta legendárnímu „erku“ a „eresu“ našla důstojné zázemí. V areálu Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hradiště našel tento trojlístek bezpečné a reprezentativní místo v předsálí rozsáhlé expozice historických vozidel a techniky.