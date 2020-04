Před 75 lety Američané osvobozovali město volkswagenů

Deník Dobu osvobození popisuje Jean Baudet Od června 1943 do dubna 1945 francouzský nucený dělník (narozen roku 1922, žije v Nice). Osvobození zažil na překladišti s krycím jménem Kaffee v Neindorfu, asi deset kilometrů jižně od továrny. Neděle, 8. dubna: Fronta se přibližuje. Přichází jedna neověřená zpráva za druhou. U Gifhornu stoupají sloupy kouře. Zřejmě jde o sabotáž ropných pump. Vzdušné boje. Ulice se hemží auty, nákladními vozy, vojáky na kolech. Jsem připraven na cestu. V batohu mám jen nejzákladnější oblečení, zato zásoby masových konzerv, mléka, tuku, cukru, pár sušenek. Je lhostejné, co se stane, chci být připraven, abych se mohl vypravit na cestu domů – před boji, během nich nebo po nich.

10. dubna: Nádherné počasí. Celý den je slyšet střelba. Všichni Němci jsou opilí. Kolem táhnou kolony neozbrojených vojáků a zraněných. Vládne divoký chaos.

10. dubna večer: Otřelování se blíží. Ohromující. Celou noc dále padají bomby na Braunschweig. Neustále kolem táhnou vojenské jednotky.

11. dubna, 9 hodin: Americké bojové letouny nad vrcholky stromů. Proslýchá se, že KdF je obsazeno. Zatím se dostali do Barnstorfu za lesem. Se zpěvem si balíme věci. Jsou zřetelně slyšet kulometné salvy. Každou chvíli tu musí být. Padající granáty jsou slyšet čím dál blíž.

11. dubna odpoledne: Totální klid. Nádherné počasí. Čas míru se navrátil. Jen čas od času jsou slyšet těžké exploze. Dálniční mosty létají do povětří. Ve 14 hodin dostaneme od sedláků špekovou polévku a kousek chleba. Nechápeme to. V 15 hodin se ozve alarm. Musíme se evakuovat. Takže, „vzhůru do boje“. Rozhodnu se, že se s Georgesem Chauvineauem schováme v křoví. Výstřely z lesa nám ale nahánějí strach. V 15.30 přichází opačný povel. Všeobecná radost: zůstáváme. Okamžitě vyndaváme cigarety. Večer a noc jsou klidné.

12. dubna: Je zataženo. Všude je klid. Skončila válka? Kde všichni jsou? Co dělají? Ve 12 hodin zní pětiminutový alarm. Ze všech stran se znovu rozhoří boje. Jsme obklíčeni. Děla, bomby, pancéřové pěsti, samopaly. Všechno najednou. Přicházejí! Přicházejí! 14 hodin. Sedláci se opět objevují a přijášejí pytle brambor. To je vrchol! 15 hodin. Jsou tady! Jsou tady!“ Jean Baudet, francouzský nucený dělník v KdF