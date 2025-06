I letos u příležitosti zahájení nové muzejní sezony dorazily do Lužné u Rakovníka desítky strojů, které jsou nejen prostorově nepřehlédnutelné, ale díky zvukovému projevu i nepřeslechnutelné. Být u „probuzení“ velkoobjemového motoru ukrytého často pod dlouhou kapotou je nezapomenutelné. Stačí pár sešlápnutí plynového pedálu a tyto vozy se vám zaryjí pod kůži. Ovšem rozpoznat je, to je už, jak se říká, vyšší dívčí.

Ti nejzasvěcenější dokážou podle jediné odlišnosti určit přesný ročník i konkrétní modelové označení. Není totiž výjimkou, že v minulosti daný model prošel rok co rok omlazovací kúrou. K tomu se přidaly nějaké zkrášlující prvky, třeba vinylová střecha či bohatší výbava hýčkající posádku, a před vámi stojí jinak pojmenovaný vůz. Neznalému takové drobné nuance dokonale zamotají hlavu.

Většina pozorovatelů si samozřejmě vystačí s určením, že jde o mustang, corvettu či ještě obecněji například cadillac. Ale lidská zvídavost je mnohdy silnější a pak se člověk nestačí divit, jakými drobnostmi se na první pohled stejné vozy odlišují.

Však se sami můžete na nějakém takovém srazu otestovat. Vozy účastníků mívají totiž často za předními skly uvedené aspoň základní údaje, tedy i přesné označení daného vozu. I když i tyto údaje je někdy nutné brát s rezervou. V tom označení občas tápou i sami majitelé amerik.

Svůj rozhled si můžete otestovat třeba přímo v JK Classics. A to nejen ve stálých expozicích, ale i na jiných akcích, které muzeum pro letošek ještě chystá. Tou nejbližší je US Racket Trucks, tedy setkání amerických tahačů, odtahovek, autobusů, hasičských, sanitních a policejních vozů, vanů, pick-upů a traktorů. Do kalendáře si v tomto případě zapište termín 9. srpna. Třetím a posledním letošním srazem je pak Ploutvobraní, podzimní sraz veteránů zakončený výletem do vinařství.

Výlety do okolí jsou tradiční součástí setkání v muzeu JK Classics. V rámci letošní Opening Party tak její účastníci zavítali na zámek Zbiroh. Opulentní ameriky a další veterány, které se těchto akcí účastní, tak mohli obdivovat lidé v obcích, kterými vozy projížděly. Muzeum totiž s předstihem zveřejňuje trasu naplánovaného výletu.

Muzeum si pro letošek přichystalo navíc jednu novinku. V sobotu 21. června se totiž rozroste jeho expozice o novou, již pátou výstavní halu. Ta bude zasvěcena předválečným klenotům amerických silnic. Pro návštěvníky z řady široké veřejnosti bude otevřena od 12. hodiny.

Kam dál ještě za amerikami?

Tradičně přinášíme i pár dalších tipů, kam lze o nadcházejících týdnech vyrazit právě za amerikami. Již nyní na jižní Moravě, v srdci vinařské oblasti Pálava probíhá největší sraz amerických automobilů a motocyklů v České republice. Letošní ročník Lucky Cruisers Weekendu je již 16. v pořadí. Loni na tento obří čtyřdenní americký mejdan do ATC Merkur v Pasohlávkách dorazily více než dva tisíce amerických vozů rozličného staří i rozličných kategorií, k vidění byla i téměř stovka amerických motocyklů. Jde tak zároveň i o jeden z největších srazů US cars v Evropě.

Další možnost, kdy vyrazit za americkým železem, bude už v sobotu 21. června, kdy se v Sobotce bude konat 14. Rumcajsova 8 a na letišti v Tchořovicích pak Mustang Riders Sprinty. O týden později, tedy 28. června můžete zamířit naopak do Českého Dubu, kde se uskuteční pátý ročník American Dream. Burácení velkoobjemových motorů si můžete užít i o první prázdninové sobotě. Stačí zamířit do Nymburka, konkrétně do místního pivovaru. Zde proběhne pátý ročník akce s názvem Ameriky v pivovaru.

Do pivovaru vaše cesta může vést i následující sobotu (12. července), a to tentokrát do toho plzeňského. V jeho areálu se totiž uskuteční již 23. mezinárodního srazu Corvette. Ve druhé polovině července se pak koná osmý ročník čtyřdenního setkání amerických vozů Hollywood US cars v Holýšově. Do kalendářů si v tomto případě zapište termín 17. až 20. července. Na sklonku prvního prázdninového měsíce, v sobotu 26. července, pak můžete zavítat ke Staré Boleslavi, kde se na Probošťských jezerech koná další ročník každoročního setkání Howling. A v srpnu můžete vyrazit třeba právě do Lužné u Rakovníka na již výše zmíněný US Racket Trucks.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.