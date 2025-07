Letos je to 55 let, co světlo světa spatřila sovětská automobilová legenda. První VAZ 2101, kterému Češi říkali žigulík, sjel z výrobní linky v sovětském Togliatti 19. dubna 1970. Ve výrobě se udržel 13 let, jeho přímý nástupce s označením 2105 pak dokonce dlouhé tři dekády. Nejen tyto legendy byly k vidění na tradičním srazu u Bechyně.