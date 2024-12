Jaguar před několika týdny odhalil novou identitu značky, která se nese na vlně elektrifikace. První bateriový vůz po změně image společnosti má přijít na trh až v roce 2026. Změny se nevyhnou ani prodejcům Jaguaru. Nejen, že jich bude mnohem méně (v domácí Velké Británii jen zhruba 20), ale showroomy budou modernizovány tak, aby připomínaly spíš umělecké galerie. První takováto prodejna se představí v Paříži, kde bude sousedit s luxusními obchody Hermés, Dior a Louis Vuitton.

Celou elektrickou revoluci s novou identitou značky shrnuje Jaguar do termínu „bujná moderna“. „Čeká nás kompletní reset,“ vysvětluje Rawdon Glover, generální ředitel značky. „Jaguar se transformuje, aby obnovil svou originalitu a inspiroval novou generaci.“

Jaguar je ovšem v povědomí publika zapsán jako tradiční výrobce klasických aut v duchu britské elegance. „Samozřejmě budu prezidentem Jaguar klubu. Jen se jako Jaguar klub distancujeme od nynějšího směřování značky. Oficiální podpora, kterou jsme měli od továrny stejně postupně vyprchala. Dnes už o hlubší spolupráci zájem nemáme. Má láska k Jaguaru trvá, jen jej i vzhledem k nové modelové řadě považuji za historii a my jsme klub zabývající se převážně historií značky Jaguar,“ okomentoval Filip Turek.

Filip Turek dodává, že tento vývoj Jaguaru ho nepřekvapil. „Sleduji jej dlouhodobě a navíc modelová řada tomuto trendu odpovídá již dlouhé roky,“ uvádí europoslanec. „Dýchal jsem pro průmysl starého světa, který již neexistuje tak, jak jsme jej znali, ale bojujme za to, co zbylo. Dlouhodobě říkám, že se nejedná pouze o řízenou deindustrializaci Evropy, ale o kulturní válku, kterou proti nám vedou ‚liberální‘ progresivisté desítky let pomocí dlouhého pochodu institucemi, tedy systematickým obsazováním primárně nevolených funkcí, korporátů, úřadů, neziskovek a tlačením své ideologie.“