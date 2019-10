Hogo fogo škodovky obsadily Poděbrady, stovky slavily padesátiny

Hogo fogo

Teprve teď jsme hogo fogo rodina, teď nám patří svět, hlásil pyšně děda Homolka v druhé části slavné komediální trilogie. Rodina si totiž pořídila auto, Škodu 100. Výběr vozu se filmařům povedl dokonale. Stovka – společně se svým předchůdcem tisícovkou – totiž postavila Čechy na čtyři kola.



Škoda 100 a 110 vtrhla roku 1969 na československé silnice. Teprve s těmito modely se auto dostalo téměř do každé české domácnosti. Škoda 100 navázala na tisícovku, která určila architekturu škodovek až do konce osmdesátých let. Stovka dorazila pět let po představení přelomového embéčka.

Tehdy už se v Mladé Boleslavi jelo ve velkém a nové modely tak zdolávaly jednu metu za druhou.

První milionová škodovka

Nejprve se 29. srpna roku 1973 stala rubínově červená Škoda 110LS miliontým vyrobeným vozem značky s motorem vzadu (počítáno od roku 1964, typové řady 1000/1100 MB a 100/110) a následně se samotná stovka stala prvním typem škodovky, kterého bylo vyrobeno více než milion kusů.



Na prvních návrzích karoserie nástupce embéčka se pracovalo již v první polovině šedesátých let. První funkční vzorek, podle interního podnikového značení Škoda typ 713, spatřil světlo světa v červenci 1964, když se teprve rozjížděla sériová výroba embéčka. V průběhu let vznikaly další a ten z roku 1967 už měl karoserii od budoucí stovky k nerozeznání.

Architektura s motorem vzadu u poháněné nápravy zůstala. Nejvýraznější změnou byla nová karoserie, respektive její povrchové panely.

Změny doznal i interiér. Zcela jinak vypadala přístrojová deska. Za pozornost stojí náhrada bubnových brzd vpředu za kotoučové, které vyráběl podnik Autobrzdy Jablonec podle licence Dunlop, brzdový systém vozidla byl nově dvouokruhový.

Obrovský podíl vyrobených vozů šel na export do socialistických, ale i kapitalistických zemí. Stovky se tak vedle série o rodině Homolkových objevily i v některých zahraničních filmech. Několik jich můžete spatřit například ve filmu Četník a četnice z roku 1982.