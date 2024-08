Do Hradce přiburácejí ameriky, k Brnu autobusy a do Liberce tuneři

Stovky amerických vozů budou moct v hradeckém Parku 360 návštěvníci obdivovat už od pátečního brzkého odpoledne, brány 17. ročníku Hradecké V8 se otevřou už jednu hodinu po poledni. Na své si na tomto srazu přijdou jak příznivci moderních zástupců amerického automobilového průmyslu, tak milovníci kvalitního starého amerického železa.

Každoročně je na „véosmičce“ k vidění okolo 550 amerik. Nejde přitom jen o vozy tuzemských příznivců, do areálu bývalého vojenského letiště v Hradci Králové přibublají a přiburácejí i exempláře ze Slovenska, Polska či Německa. Součástí hlavního, sobotního programu jsou kromě divácky oblíbených sprintů také volba Miss Hradecká V8 či tombola o věcné ceny. Připraveny jsou i různé soutěže. Co toto setkání amerických vozů nabízí, na to se můžete podívat v naší galerii z loňského ročníku.

A když už byla v úvodu řeč o tuningu, tak ani příznivci této automobilové vášně nebudou o nadcházejícím víkendu upozaděni. Zamířit mohou do Liberce, kde se koná další ročník setkání upravených vozů DubGang Meeting 2024. Akce, která se první čtyři roky konala v autokempu v Jablonném v Podještědí, je přehlídkou toho nejlepšího nejen z české tuningové scény. Přihlášené vozy totiž prochází výběrovým sítem pořadatelů tohoto setkání, které si díky tomu mezi příznivci tuningu drží dlouholetou prestiž.

Příznivci rally zajisté tento víkend zamíří do Zlína na tradiční „barumku“. V rámci Barum Czech Rally se tradičně uskuteční i Bugatti Grand Prix, tedy závod historických bugatek i dalších závodních a sportovních strojů, za nímž stojí známý zlínský sběratel historických vozů Ladislav Samohýl.

Živo bude i u Brna. V Telnici se v sobotu v areálu zdejší Sokolovny uskuteční sedmý ročník akce určené pro všechny milovníky historických vozidel, a to především autobusů, zejména Škoda 706 RTO. Sraz Veterán bus Kříž je koncipován jako celodenní rodinná akce. Dvě hodiny po poledni pak účastníci se svými autobusy vyrazí na zámek Slavkov.

V Hrotovicích na Třebíčsku proběhne 10. ročník Hrotovického koločasu, tedy jízdy veteránů do vrchu. Soutěživí účastníci se na trať vydají dvě hodiny po poledni, předtím bude možné jejich vozy obdivovat na zdejším náměstí 8. května.

Zajímá vás zemědělská technika, konkrétněji traktory? Pak by vás mohla zajímat traktoriáda, která se uskuteční ve Žďárci u Seče. Koná se zde totiž 10. ročník akce s názvem Železnohorský traktor. Na programu jsou závody ve sprintech, spanilá jízda či divácká soutěž v koulení balíků slámy.

Na náměstí v Jablonci nad Jizerou se v sobotu sjedou vozy, které mnozí z nás mají v živé paměti. Koná se zde totiž druhý ročník Srazu veteránů východního bloku. Účastníci se svými vozy okolo poledne vyrazí za doprovodu vozidel VB (Veřejné bezpečnosti) na spanilou jízdu.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.