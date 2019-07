UFO, kterého se není třeba bát. Civic je spolehlivý vzorňák

Honda Civic očima odborníka Jindřich Topol, manažer výkupu AAA AUTO Honda Civic sice nepatří mezi nejprodávanější ojetiny , přesto si nového majitele nehledá těžko. Důvodem je dobrá pověst tohoto vozu , který se řadí k těm spolehlivějším na trhu. Civic těží i ze svých tvarů , a to jak karoserie, tak originálně řešené palubní desky.

