Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů přestavěla firma Lepil do podoby neméně zajímavého auta pro hasiče v Brně. Lze si živě představit, že někdo založil požár i jen kvůli tomu, aby toto unikátní vozidlo viděl v praxi.
Autor: Martin Mičánek
Původně elegantní kabriolet, který byl během 2. světové války poškozen, dostal zcela novou, specifickou podobu.
Autor: Martin Mičánek
Základem pro něj byl Horch 853 Sport Cabriolet z roku 1938. Jeho elegantní křivky a výkonný řadový osmiválec o objemu 4,9 litru (zpočátku disponoval výkonem 100 koní a později až 120 koní) z něj dělaly symbol luxusu. Jeho palivová nádrž měla objem 95 litrů a spotřeba paliva se pohybovala kolem 25 litrů na 100 kilometrů.
Autor: RM Sotheby’s
Nová karoserie, která vznikla v letech 1946 až 1949 za pomoci karosárny Lepil v Rousínově, změnila luxusní vůz k nepoznání.
Autor: Martin Mičánek
Tento Horch 853 Sport Cabriolet se v roce 2022 objevil v aukci RM Sotheby’s.
Autor: RM Sotheby’s
Ačkoliv přední část, se zdvojenou maskou chladiče a hromadou chromu, ještě připomíná původní design, zbytek auta je dílem ryzí účelnosti.
Autor: Martin Mičánek
Horch se zaměřoval na výrobu luxusních automobilů a patřil mezi nejprestižnější značky své doby, než byla jeho výroba po druhé světové válce přerušena. Po válce se továrna ve Zwickau nacházela ve východním Německu, kde byla značka nakonec nahrazena výrobou Trabantů.
Autor: RM Sotheby’s
Nejvýraznějším prvkem je na ocelové konstrukci usazený „skleník“.
Autor: Martin Mičánek
Vypouklý kryt z plexiskla připomíná kabinu německého dvoumotorového bombardovacího letounu Junkers Ju 188.
Autor: Martin Mičánek
Původní štítek zůstal k na upraveném hasičském speciálu.
Autor: Martin Mičánek
Volant a některé přístroje pocházejí z původního vozu. palubní deska ale byla pro nové účely upravena. Řadicí páka čtyřstupňové převodovky ZF vypadá jako původní.
Autor: Martin Mičánek
V původním Horch 853 Sport Cabriolet ze nalézt více noblesy.
Autor: RM Sotheby’s
Hasiči z Brna-Komína jezdili na zásah na provizorních sedačkách. Vešlo se jich tam šest.
Autor: Martin Mičánek
Původní kabriolet měl o poznání luxusnější křesla.
Autor: RM Sotheby’s
Příbuznost s původním autem prozrazuje dělené čelní sklo, kapota a výdechy na jejích bocích.
Autor: Martin Mičánek
Standardní design a konstrukci karoserie Horchu 853 Sport Cabriolet poskytovala drážďanská společnost Gläser.
Autor: RM Sotheby’s
Účelová palubní deska hasičského speciálu.
Autor: Martin Mičánek
Účelová palubní deska hasičského speciálu.
Autor: Martin Mičánek
V roce 1945 se brněnský hasičský sbor potýkal s nedostatkem techniky, a tak se rozhodl pro neobvyklé řešení: koupil tento poválečný kabriolet a nechal ho přestavět.
Autor: Martin Mičánek
Značka Horch byla založena Augustem Horchem v roce 1899. V roce 1932 se stala součástí uskupení Auto Union společně s automobilkami Audi, DKW a Wanderer.
Autor: RM Sotheby’s
Logo koncernu Auto Union, do kterého Horch patřil, na přídi zůstalo.
Autor: Martin Mičánek
Takto vypadá u originálu.
Autor: RM Sotheby’s
Hasičský vůz si na nově pojatém chladiči vozí i původní znak Horchu.
Autor: Martin Mičánek
Přestavba probíhala mezi lety 1946 a 1949 v karosárně T. Lepil a synové v Rousínově. Původní karoserie byla nahrazena speciální nástavbou pro hasičské účely.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet
Autor: RM Sotheby’s
Původně elegantní kabriolet byl zbaven své noblesy a dostal zcela novou, specifickou podobu.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet, jakožto konkurent modelu 540K od Mercedesu-Benz, je jedním z nejlepších a nejvyhledávanějších předválečných německých aut.
Autor: RM Sotheby’s
Dělené čelní sklo a stěrače...
Autor: Martin Mičánek
... pocházejí z původního kabrioletu.
Autor: RM Sotheby’s
Brněnský Horch je pozoruhodným svědectvím poválečné improvizace a řemeslné zručnosti.
Autor: Martin Mičánek
Auto nebylo od své přestavby ve 40. letech nikdy restaurováno.
Autor: Martin Mičánek
Vůz pohání řadový osmiválec o objemu 4,9 litru disponující výkonem 100 koní.
Autor: Martin Mičánek
Vůz pohání řadový osmiválec o objemu 4,9 litru disponující výkonem 100 koní.
Autor: Martin Mičánek
Motor v Horchu 853 Sport Cabriolet.
Autor: RM Sotheby’s
Tento Horch se tak stal jedním z nejpodivnějších hasičských aut na světě.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.
Autor: Martin Mičánek
A právě kvůli svému bizarnímu vzhledu si vysloužil přízvisko „nejošklivější veterán světa“. Nicméně pro brněnské hasiče to byl po dlouhá léta spolehlivý pomocník. I když dnes už nevyjíždí k ostrým zásahům, stále je chloubou sboru dobrovolných hasičů Brno-Komín.
Autor: Martin Mičánek
Přestože už neslouží k zásahům, zůstává hrdou součástí vozového parku sboru dobrovolných hasičů Brno-Komín.
Autor: Martin Mičánek
Značka Horch byla založena Augustem Horchem v roce 1899. V roce 1932 se stala součástí uskupení Auto Union společně s automobilkami Audi, DKW a Wanderer.
Autor: RM Sotheby’s
Lze ho vidět na různých výstavách, kde s úsměvem připomíná, že i z luxusního kabrioletu může v nouzi vzniknout skvělý pomocník.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet
Autor: RM Sotheby’s
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet
Autor: RM Sotheby’s
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet
Autor: RM Sotheby’s
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Zadní část vozidla je uzpůsobena pro uložení hasičského vybavení, včetně smotaných hadic.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Pod odklopnou kapotou vpředu se nachází vodní čerpadlo od brněnské firmy Hrček & Neugebauer.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál.
Autor: Martin Mičánek
Bylo vyrobeno 1 024 kusů tohoto elegantního Horchu. Měl řadový osmiválcový motor, který dosahoval výkonu 100 koní při 3400 otáčkách za minutu (od roku 1937 120 koní při 3600 otáčkách za minutu) a maximální rychlosti 135 km/h.
Autor: Audi
Palivová nádrž pojala 95 litrů a spotřeba paliva se pohybovala kolem 25 litrů na 100 kilometrů.
Autor: Audi
Horch 853 Sport Cabriolet
Autor: RM Sotheby’s
Horch 853 Sport Cabriolet
Autor: RM Sotheby’s
Horch 853 Sport Cabriolet
Autor: RM Sotheby’s
Horch 853 Sport Cabriolet
Autor: RM Sotheby’s
Horch 853 Sport Cabriolet
Autor: RM Sotheby’s
Horch 853 Sport Cabriolet
Autor: RM Sotheby’s
Horch 853 Sport Cabriolet
Autor: RM Sotheby’s
Horch 853 Sport Cabriolet
Autor: RM Sotheby’s