V roce 1945 se brněnský hasičský sbor potýkal s nedostatkem techniky, a tak se rozhodl pro neobvyklé řešení: nechal přestavět superluxusní kabriolet urozené německé značky. Horch 853 Sport Cabriolet, jakožto konkurent modelu 540K od Mercedesu-Benz, je jedním z nejlepších a nejvyhledávanějších předválečných německých aut.
Brněnský Horch je pozoruhodným svědectvím poválečné improvizace a řemeslné zručnosti, jeho příběh zmapoval magazín Rare & Unique Vehicle.
Kvůli svému bizarnímu vzhledu si vysloužil přízvisko „nejošklivější veterán světa“. Nicméně pro brněnské hasiče to byl po dlouhá léta spolehlivý pomocník. I když dnes už nevyjíždí k ostrým zásahům, stále je chloubou sboru dobrovolných hasičů Brno-Komín.
Původně elegantní kabriolet, který byl během 2. světové války poškozen, dostal zcela novou, specifickou podobu. Základem pro něj byl vůz z roku 1938. Jeho elegantní křivky a výkonný řadový osmiválec o objemu 4,9 litru (zpočátku disponoval výkonem 100 koní a později až 120 koní) z něj dělaly symbol luxusu.
Nová karoserie, která vznikla v letech 1946 až 1949 za pomoci karosárny Lepil v Rousínově, změnila luxusní vůz k nepoznání. Jednomu z nejpodivnějších hasičských aut na světě říkají „skleník“. Auto nebylo od své přestavby ve 40. letech nikdy restaurováno, má neopakovatelnou patinu.
Horch se zaměřoval na výrobu luxusních automobilů a patřil mezi nejprestižnější značky své doby, než byla jeho výroba po druhé světové válce přerušena. Po válce se továrna ve Zwickau nacházela ve východním Německu, kde byla značka nakonec nahrazena výrobou Trabantů.