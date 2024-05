Román pro ferraristy. Příběh Čecha, který si psal s Enzem a jel ho navštívit

„Udělejte prosím vás ten rozhovor hezký, aby byl důstojný. Jinak by mě starej pán v noci strašil,“ požádal po rozhovoru dvaasedmdesátiletý Pavel Rusín. Obložen podepsanými knihami a desítkami dopisů z Maranella vyprávěl hodiny o své vášni pro Ferrari a o tom, jak se dostal zpoza železné opony až do kanceláře zakladatele sportovní ikony. „A to mi ještě spousty materiálů, které jsem zapůjčoval, nevrátili,“ dodal k našim udiveným pohledům na obsáhlou historii komunikace s Enzem Ferrarim.

Jak to celé začalo?

Vidím to jako dnes. Koupil jsem si knížku o Enzovi Ferrarim. Vydalo ji Naše vojsko někdy tak v šedesátém osmém. Hodně to na mě zapůsobilo, a tak mě napadlo poslat ji panu Ferrarimu k podpisu. Představuju si, jak tu českou knížku o sobě otevřel a asi si řekl: „To jsou zoufalci v tom Československu.“ Ale poslal mi ji nazpět a našel jsem tam jeho malý podpis. Fialovým inkoustem, což pro něj bylo charakteristické.

Jakým jazykem jste si psali?

Já mu psal německy.