Autofotka týdne: Přelomový fiat jako poklad ze stodoly

Český klub fiatářů s jeho pomocí na letošní oslavě na trojském zámku vytvořil originální expozici.



Takovým autům se říká „barn find“, tedy volně třeba „poklad ze stodoly“. Auta nalezená po desítkách let, zapomenutá pod hromadou sena ve stodole (barn = anglicky stodola) nebo v garáži, kterou dlouho nikdo neotevřel, jsou dnes hitem mezi sběrateli.

Průkopník 128

Italská automobilka představila vůz, který předběhl konkurenci a ukázal, jakým směrem se bude ubírat automobilový průmysl v dalších dekádách, před půlstoletím. Fiat 128, jehož uvedení od 29. března 1969 provázela mohutná televizní i rozhlasová reklama, nabídl vpředu napříč uložený motor pohánějící přední kola.

To bylo v době, kdy většina konkurence stále trvala na klasickém pojetí s motorem vpředu a pohonem zadní nápravy.

Italové sice nepřišli jako první s řešením „všechno vpředu“, konstruktérům z Turína se ovšem podařilo dotáhnout tuto koncepci téměř k dokonalosti. Nový fiat byl v porovnání s konkurencí svižný, díky chybějícímu středovému tunelu pro kardan také měl při kompaktních rozměrech poměrně velkorysý vnitřní prostor (více čtěte zde).

Fiat 128 byl ve své době vzorem pro ostatní. Když Volkswagen začal vyvíjet první generaci modelu Golf, vzal si za vzor právě Fiat 128. „Zavedli mě do jednací místnosti a hádejte, co tam bylo. Rozmontovaný Fiat 128. Chtěli začít s vývojem nového rodinného auta, které by nahradilo brouka, a chtěli něco podobného stodvacetosmičce,“ popisuje slavné designér Giorgetto Giugiaro, kterého Volkswagen najal, aby dal Golfu tvář.

Rodí se čtvrtá největší automobilka světa Fúzuje PSA a Fiat Chrysler Spojením vznikne čtvrtá největší automobilka na světě podle objemu prodeje. Bude mít tržní hodnotou necelých padesát miliard dolarů. Čtěte více zde

„Nedokážeme udělat tak prostorné a kompaktní auto, jako je 128, zkuste to vy, řekli mi,“ popsal Giugiaro. Prvího Golfa pak vyrobil Volkswagen přesně na den pět let poté.

V Itálii se Fiat 128 první generace (podle dobové reklamy to byl vůz, který pro soukromé jízdy využíval i slavný Enzo Ferrari) vyráběl do roku 1976. Poté přišla na trh modernizovaná verze, která se odlišovala třeba hranatými světly, plastovými nárazníky a palubní deskou.

Kromě čtyřdveřového sedanu se vyrábělo i třídveřové kombi Familiare (po modernizaci Panorama) nebo dvoudveřová verze Rally. Vedle jedenáctistovky se pod kapotou objevil i větší motor o objemu 1290 kubíků.

Dlouhá kariéra čekala Fiat 128 a odvozené modely v Jižní Americe nebo Jugoslávii, respektive Srbsku. V Argentině, kde vznikalo i v Evropě neznámé pětidveřové kombi, skončili s výrobou na začátku 90. let. Srbská továrna Zastava produkovala pětidveřový hatchback, představený v roce 1971, až do roku 2008. Srbové navíc vyráběli i menší množství verze sedan, kterou prakticky do konce výroby modelu s výklopnou zádí vyváželi k montáži do Egypta. Jak se Fiat dostal do Srbska, čtěte ve vzpomínkách muže, který za to všechno může. Úryvky z vyprávění Riccarda Chivina najdete zde.

VIDEO: Enzo Ferrari v reklamě na Fiat 128 z roku 1969 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Galerií snímků od Lukáše Hrona letošní série Autofotek týdne na Auto.iDNES.cz končí. Přejeme vám parádní rok 2020.