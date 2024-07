Moje rande s Eliškou Junkovou. Plzeňák nejen o tom, jak ho legenda učila vařit

Jak jste se s Eliškou Junkovou seznámil?

Někdy v roce 1969 jsem si koupil knihu Má vzpomínka je Bugatti a zkontaktoval jsem ji, aby mi dala podpis. Pozvala mě k sobě, to ještě žil novinář Ladislav Khás, její muž. Vždy na něj poté vzpomínala: „Ládíček vás měl rád,“ říkala. No a potom jsem se nabídl, že její knihu pošlu Ferrarimu, že si s ním píšu. To ji potěšilo. Stejně jako Ferrari měla ráda mladé lidi.

Šla k oknu – bydlela nahoře na Pohořelci – a říká: „Podívejte se! Vidíte na jaře tu nádheru? Květy stékají jako proud dolů z Petřína až k Vltavě. A to jsou ty chvíle, kdy si uvědomím, že odtud nemohu.“