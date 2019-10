Daň z chudoby ve jménu ekologie: návrh na zdražení převodu auta je zpět

Pokuta za to, že nemáte na nové auto KOMENTÁŘ Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků“ – lidové označení „ekodaň“ nebo ostřeji „ekovýpalné“ – už chtěla ministerstva průmyslu a obchodu a životního prostředí upravit před třemi roky (čtěte zde).

Průměrné auto českých motoristů je čtrnáctileté, to platí už několik let. Češi prostě na nová, nebo aspoň novější auta nemají. Ve starých vozech většina české populace nejezdí z nostalgie. Poplatek za převod, s nálepkou příspěvku na ekologii, je hlavně pokutou z chudoby.

Kdo kupuje každé tři čtyři roky nové auto, je určitě v jiné finanční situaci než ten, kdo potřebuje dojíždět do práce ze vsi, kde jezdí autobus jednou ráno a podruhé ve středu odpoledne, a shání auto na inzerát za pár desítek tisíc. Za ekovýpalným je originální myšlenková konstrukce: má odradit od koupě starého auta a nasměrovat lidi do autosalonů pro nová auta nebo mladší (a zákonitě také dražší) ojetiny. Realita je od logiky úředníka tradičně velmi daleko. Pokud ekodaň zdraží takové auto někomu, kdo na něj má šedesát tisíc, bude muset vybírat mezi ještě staršími vozy nebo takovými, které jsou v horším stavu. Navíc stále komplikovanější moderní auta hrozí nákladnějšími opravami. Přirozená obměna autoparku se kvůli tomu zadrhává už dnes. Pro ilustraci: výměna všech čtyř tlumičů na Škodu Fabii první generace, která právě splňuje ekonormu Euro 3, vyjde dejme tomu na pět tisíc. Takže místo nových tlumičů, kterými by výrazně přispěl k bezpečnosti nově pořízeného auta, zaplatí deset tisíc ministerstvu životního prostředí na dotace na kotle. Deset tisíc je pro někoho, kdo kupuje ojetinu za šedesát tisíc, samozřejmě nezanedbatelná částka. Takže tlumiče pravděpodobně nevymění. Stát vybírá poplatky za převody ojetin od roku 2009, ale ke snížení průměrného stáří vozového parku opatření nevedlo. Naopak se od té doby dokonce zvýšilo. František Dvořák