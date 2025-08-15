Akce s názvem Dubgang Classic Edition 25 má oproti dlouholetému celovíkendovému setkání konanému v areálu libereckého autokempu jedno specifikum. Platí zde pravidlo, že je určena výhradně pro modely do roku výroby 1996. Na akci je tedy možné potkat z pohledu roku výroby i mladší vozy, splňuje-li daný model podmínku produkce započaté nejpozději ve zmíněném roce.
Účastníci se v tomto případě sjíždějí do Huti Marie, tedy areálu bývalé sklářské huti z roku 1904. A to nejen do venkovních prostor, ale i přímo do prostorné haly kompletně zrekonstruované industriální budovy, v níž se původně vyrábělo tyčové sklo. Po přibližně dva a půl roku trvající nákladné rekonstrukci slouží od podzimu 2022 jako kulturní a sportovní centrum. A na jeden den v roce poskytla útočiště vybrané dvanáctce upravených vozů.
V početní převaze zástupců z Mnichova bylo možné ve vnitřních prostorách obdivovat i kompletně zrenovované žluté Audi 100LS z roku 1973 či o tři roky mladší bledě modrý Opel Kadett C. Nepřehlédnutelný byl i žlutý Volkswagen Golf druhé generace v dobové úpravě Kamei. Vozy německé produkce převládaly i na venkovních plochách. Dlouhodobě jde totiž mezi tunery o nejoblíbenější objekty pro individuální úpravy.
Nejpočetnější zastoupení měly nepřekvapivě vozy značky Volkswagen, o to více mezi nimi a ostatními německými vozy vynikly ty z jiných zemí. Třeba Nissan 200SX, Toyota Supra čtvrté generace, Citroën Saxo, Lotus Omega, Lancia Delta HF Integrale či Lotus Elite z roku 1979. Těžko přehlédnutelným byl tahač Scania R660, největší účastník druhého ročníku Dubgang Classic.
Zatímco účast na této jednodenní akci v Josefově Dole je omezena rokem výroby, tak na celovíkendovém srazu v Liberci ve Starých Pavlovicích bude od pátku 15. srpna možné narazit i na mladší upravené vozy.
Pokud ovšem tuning není vaším šálkem kávy, tak se lze poohlédout i po jiné akci. O zmíněném víkendu se koná několik veteránských jízd a srazů. Namátkou v Neplachovicích, Domažlicích či Radčicích u Skutče. Zámek Slavkov přivítá v sobotu majitele autobusů Škoda 706 RTO a ve stejný den se bude konat již osmé setkání přátel projektu 90s Czech roads. Tentokrát ne však na pražském Strahově jako doposud, nýbrž v nové lokalitě v Němčicích u Kolína.
Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.