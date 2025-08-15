Víkend láká k provětrání pokladů českých garáží. Na srazech jsou vidět unikáty

Lukáš Hron
Setkání příznivců upravených vozů Dubgang je stálicí na české tuningové scéně, první sraz se uskutečnil v roce 2012. O tomto víkendu se tak v libereckých Starých Pavlovicích koná již 14. ročník. Není to však jediná akce, kterou tým BZG Dubgang pořádá. Druhým rokem se příznivci upravených vozů sjíždějí i do bývalé sklářské huti v Josefově Dole.

Akce s názvem Dubgang Classic Edition 25 má oproti dlouholetému celovíkendovému setkání konanému v areálu libereckého autokempu jedno specifikum. Platí zde pravidlo, že je určena výhradně pro modely do roku výroby 1996. Na akci je tedy možné potkat z pohledu roku výroby i mladší vozy, splňuje-li daný model podmínku produkce započaté nejpozději ve zmíněném roce.

Účastníci se v tomto případě sjíždějí do Huti Marie, tedy areálu bývalé sklářské huti z roku 1904. A to nejen do venkovních prostor, ale i přímo do prostorné haly kompletně zrekonstruované industriální budovy, v níž se původně vyrábělo tyčové sklo. Po přibližně dva a půl roku trvající nákladné rekonstrukci slouží od podzimu 2022 jako kulturní a sportovní centrum. A na jeden den v roce poskytla útočiště vybrané dvanáctce upravených vozů.

Dubgang Classic Edition 25
Dubgang Classic Edition 25
Dubgang Classic Edition 25
Dubgang Classic Edition 25
Dubgang Classic Edition 25
120 fotografií

V početní převaze zástupců z Mnichova bylo možné ve vnitřních prostorách obdivovat i kompletně zrenovované žluté Audi 100LS z roku 1973 či o tři roky mladší bledě modrý Opel Kadett C. Nepřehlédnutelný byl i žlutý Volkswagen Golf druhé generace v dobové úpravě Kamei. Vozy německé produkce převládaly i na venkovních plochách. Dlouhodobě jde totiž mezi tunery o nejoblíbenější objekty pro individuální úpravy.

Nejpočetnější zastoupení měly nepřekvapivě vozy značky Volkswagen, o to více mezi nimi a ostatními německými vozy vynikly ty z jiných zemí. Třeba Nissan 200SX, Toyota Supra čtvrté generace, Citroën Saxo, Lotus Omega, Lancia Delta HF Integrale či Lotus Elite z roku 1979. Těžko přehlédnutelným byl tahač Scania R660, největší účastník druhého ročníku Dubgang Classic.

Zatímco účast na této jednodenní akci v Josefově Dole je omezena rokem výroby, tak na celovíkendovém srazu v Liberci ve Starých Pavlovicích bude od pátku 15. srpna možné narazit i na mladší upravené vozy.

Pokud ovšem tuning není vaším šálkem kávy, tak se lze poohlédout i po jiné akci. O zmíněném víkendu se koná několik veteránských jízd a srazů. Namátkou v Neplachovicích, Domažlicích či Radčicích u Skutče. Zámek Slavkov přivítá v sobotu majitele autobusů Škoda 706 RTO a ve stejný den se bude konat již osmé setkání přátel projektu 90s Czech roads. Tentokrát ne však na pražském Strahově jako doposud, nýbrž v nové lokalitě v Němčicích u Kolína.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Úžasný Lendlův mercedes hvězdou výstavy v Los Angeles. G ze začátků AMG

Na tom autě něco nesedí. Je to Mercedes G první generace, ale s naroubovanými světly a maskou chladiče z první generace třídy S. Překvapením je i první majitel -- tenisová legenda Ivan Lendl, který...

Slavný designér Giugiaro přežil děsivou autonehodu a oslavil své 87. narozeniny

Tak si Giorgetto Giugiaro, jeden z nejslavnějších automobilových designérů všech dob, své narozeniny určitě nepředstavoval. Po kotrmelcích s autem z kopce na Sardinii málem přišel o život. Není to...

Nakoukněte na sraz slavných PAVů. Motofandové vláčí popelnici i pračku

Nejen skalními obydlími je známa malá obec nedaleko Mělníka. Jednou ročně se ve Lhotce koná i netradiční sraz doprovázený drnčením motocyklových motorů. Motocykly a skútry jsou však v tomto případě...

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Exkluzivně

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

Objevte méně známé funkce běžných aut, které vám usnadní život

Samopaly nebo otáčecí poznávací značky jako v nadupaném astonu Jamese Bonda v rodinné octavii asi nenajdete. I v těch obyčejných autech však jsou drobnosti, které leckdo nezná, přesto dokážou...

Víkend láká k provětrání pokladů českých garáží. Na srazech jsou vidět unikáty

Setkání příznivců upravených vozů Dubgang je stálicí na české tuningové scéně, první sraz se uskutečnil v roce 2012. O tomto víkendu se tak v libereckých Starých Pavlovicích koná již 14. ročník. Není...

15. srpna 2025

Řidičské schopností se ve stáří zhoršují. V Peru po 80 za volant nemůžete

Zmatený a slabozraký senior, který jel v protisměru tento týden, vyděsil mnoho řidičů na Bruntálsku. Diskuse o tom, do jakého věku je bezpečné usedat za volant, je velkým aktuálním tématem. V Peru od...

15. srpna 2025

Za pět let auta zdražila o třetinu. Evropský trh padá, neplatí to pro hybridy

Z aktuálních údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) vyplývá, že evropský trh s osobními vozy letos zpomalil. Za leden až červen klesly registrace nových aut v EU meziročně o 1,9 %, samotný...

15. srpna 2025

Elektrická Octavia se dál odhaluje. Škoda ukázala kombíkovou záď

Škoda chystá na zářijový autosalon do Mnichova premiéru konceptu Vision O. Ta předznamená podobu chystaného elektrického pokračovatele řady Octavia. Bateriový kombík má představit evoluci designového...

14. srpna 2025  15:50

OBRAZEM: Půl století závodních ikon na Barum Rally Zlín

Už v pátek začíná 54. ročník mezinárodní soutěže Barum Rally Zlín. Na stupních vítězů jedné ze tří nejstarších automobilových soutěží na území Česka se od roku 1971 vystřídala hezká řádka závodních...

14. srpna 2025

Čínského konkurenta Karoqu nepřehlédnete. Omodě pro Evropu upravovali podvozek

SUV a crossovery jsou dnes horkým zbožím a ambiciózní čínská Omoda 5 se snaží zařadit do už tak přeplněného segmentu C, kde vládne Škoda Karoq, Dacia Duster a spol. Jak výhodná je to koupě a kde jsou...

14. srpna 2025

Itálie zdražila pokuty. Vyhazování odpadků z auta až za 440 tisíc

Italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret či jiného odpadu z auta. Počítá s tím vládní nařízení, které začalo platit o víkendu. Pro uložení pokuty už nebude nutné přistihnout...

14. srpna 2025

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Exkluzivně

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

13. srpna 2025,  aktualizováno  10:14

Česká elektromobilní skepse. O bateriová auta mají nejmenší zájem v Evropě

V Česku je zájem o pořízení elektromobilu jeden z nejnižších v Evropě. Čistý elektromobil by si jako svůj další vůz pořídila čtyři procenta lidí. Evropský průměr je 13 procent, světový 15 procent....

13. srpna 2025

Trump zabrání Američanům v bryndání benzinem. Vrátí na kanystry ventil

Administrativa prezidenta Trumpa v červenci zrušila opatření, které šestnáct let frustrovalo americké řidiče. Na přenosné palivové nádoby, kanystry, se budou moci vrátit odvětrávací otvory. Obrat v...

13. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Škoda v Pákistánu. Skopak je příběh, který utnula válka

Škoda Auto v poslední době rozšiřuje svou působnost na Středním východě, v nedávných plánech byl dokonce i vstup na íránský trh, který ale zmařily pokračující sankce. Před 55 lety v sousedním...

12. srpna 2025

Itálie přispěje na elektromobil až půl milionu. Musíte sešrotovat starý spalovák

Itálie schválila nové subvence za téměř 600 milionů eur (zhruba 14,7 miliardy Kč) na nákup elektromobilů. Oznámilo to italské ministerstvo životního prostředí a energetiky. Podmínkou pro získání...

12. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.